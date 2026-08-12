US Open: A Nasdaq 100 több mint 1%-kal emelkedik 📈 Visszatértek a félvezetőgyártók részvényei?

A Nasdaq 100 futures kontraktusa elérte a június és július fordulóján kialakult legutóbbi lefelé irányuló impulzus 71,6%-os Fibonacci-visszatérési szintjét . A 30 000 pontos szint fölötti kitörés erősebb bullish impulzust indíthat el, amely megnyithatja az utat az új történelmi csúcsok felé, a 30 800 pontos zóna irányába.

A Wall Street szerdai kereskedése magasabban indult a júliusi CPI-adatok közzététele után, amelyek nem hoztak negatív inflációs meglepetést, és enyhítették az újabb Fed-kamatemeléssel kapcsolatos aggodalmakat. Az S&P 500 mintegy 0,2%-kal, a Nasdaq Composite 0,5%-kal emelkedik, míg a Dow Jones valamivel a stagnáló szint felett mozog. Az AI- és adatközponti infrastruktúrához kapcsolódó részvények vezetik a piacot, miután a CoreWeave és a Super Micro Computer erős eredményei és kilátásai megerősítették azt a várakozást, hogy a számítási kapacitás iránti kereslet továbbra is erős. Eközben a befektetők az olajból eredő inflációs kockázatokat sem hagyhatják teljesen figyelmen kívül, mivel az amerikai nyersolaj ára ismét 83 dollár fölé emelkedett hordónként.

Forrás: xStation5

Nasdaq 100 – piaci hőtérkép

A Nasdaq 100 továbbra is enyhe nyomás alatt áll, ugyanakkor a mögöttes piaci kép jóval erősebb annál, mint amit a fő index mutat, mivel a félvezetőipari részvények iránt széles körű vételi érdeklődés mutatkozik. Az Nvidia mintegy 1,7%-kal emelkedik, miközben az Applied Materials, az Intel, a Micron és a Lam Research ennél is nagyobb erősödést mutat, ami az AI- és számítástechnikai infrastruktúrához kapcsolódó vállalatok iránti tartós keresletre utal. A fő negatív hatást a legnagyobb szoftver- és internetes vállalatok jelentik: a Microsoft mintegy 1%-kal, az Apple 0,5%-kal, a Meta 0,4%-kal esik, miközben az Alphabet továbbra is enyhe mínuszban tartózkodik. A gyakorlatban tehát nem távozik a tőke a technológiai szektorból, hanem a befektetők a félvezetőipari részvények felé rotálják azt, részben a megacap vállalatok kárára. Az Nvidia különösen fontos az indexben betöltött jelentős súlya miatt, mivel az árfolyam emelkedése segít ellensúlyozni több más meghatározó komponens gyengébb teljesítményét. A kereskedési nap így továbbra is erősen szelektív: a kockázatvállalási hajlandóság nem tűnt el, a befektetők azonban egyre nagyobb különbséget tesznek az egyes vállalatok között még a Nasdaq 100 legnagyobb szegmensein belül is.

Forrás: XTB Research

Nasdaq 100 – mely szektorok húzzák lejjebb az indexet? A Nasdaq 100 mai gyengélkedése elsősorban a Communications szektorhoz köthető, amely mintegy 2,37%-kal esik, és messze a legnagyobb negatív hozzájárulást adja az index teljesítményéhez. A technológiai szektor ezzel szemben mindössze körülbelül 0,31%-kal csökken, ami fontos különbség, és azt mutatja, hogy az eladási nyomás nem oszlik meg egyenletesen a tágabb növekedési szegmensben. A Consumer Discretionary szintén nyomás alatt tartja a benchmarkot, mintegy 1%-os visszaeséssel, miközben a Health Care és a Utilities pozitív tartományban kereskedik. Ez a struktúra inkább az indexen belüli szektorrotációra, mintsem a kockázatos eszközök széles körű, klasszikus eladási hullámára utal. Ugyanakkor a Communications szektor kiugró negatív hozzájárulása rávilágít a kapitalizációval súlyozott indexek egyik sajátosságára: néhány legnagyobb vállalat árfolyammozgása az egész benchmark irányát meghatározhatja akkor is, ha a piac szélesebb képe viszonylag stabil marad. A kereskedési nap hátralévő részében ezért nem annyira az lesz a kulcskérdés, hogy a Nasdaq átlagos komponensei hogyan teljesítenek, hanem az, hogy a Communications szektor legnagyobb vállalatai képesek lesznek-e korrigálni a jelenlegi gyengeséget.

Forrás: XTB Research

S&P 500 – legnagyobb emelkedők és esők

A mai S&P 500-as rangsor egyértelmű preferenciát mutat a technológiai vállalatok és az AI-infrastruktúrára fordított kiadások kedvezményezettjei iránt, a Super Micro Computer (+14,14%) pedig magabiztosan vezeti az emelkedőket. A Ciena (+6,03%), a Teradyne (+5,03%), az Applied Materials (+4,58%) és a Lam Research (+4,53%) szintén erős teljesítményt mutatnak, megerősítve, hogy a tőke ismét a hardver-, félvezető- és adatközponti infrastruktúrával foglalkozó vállalatok felé áramlik.

Egyes vezető vállalatok értékeltsége ugyanakkor továbbra is magas – a Ciena P/E-mutatója meghaladja a 125x értéket, míg a Marvell esetében ez körülbelül 74x, ami azt jelenti, hogy a piac továbbra is rendkívül erős jövőbeli eredménynövekedést áraz.

A vesztes oldalon nincs egyetlen meghatározó szektorszintű trend, a csökkenések egyaránt érintik az egészségügyi vállalatokat, például a Cencorát (-3,72%) és az Insuletet (-2,86%), valamint az energia-, fogyasztási és technológiai szektor vállalatait. A Palantir (-2,24%) szintén figyelemre méltó, körülbelül 139x-es P/E-mutatóval – ilyen értékeltség mellett már a növekedési részvényekkel kapcsolatos hangulat mérsékelt romlása is az átlagosnál nagyobb árfolyam-volatilitást eredményezhet.

Összességében a mai kereskedés nem annyira a kockázatvállalási hajlandóság széles körű növekedését tükrözi, hanem a tőke erősen szelektív visszaáramlását az AI-infrastruktúrába és a félvezetőipari vállalatokba, ahol a befektetők továbbra is hajlandók magas értékeltségi szorzókat fizetni a várt növekedésért.

Forrás: XTB Research

Nasdaq 100 – értékeltség, momentum és piaci szélesség A Nasdaq 100 mintegy 0,3%-kal csökken, azonban tágabb trend szempontjából egyelőre kevés jele van a piaci kép érdemi romlásának. Az index 16,9%-kal emelkedik év eleje óta (YTD) és 25%-kal az elmúlt egy évben, miközben mindössze 3,7%-kal marad el történelmi csúcsától. A piaci szélesség szintén viszonylag egészséges: a komponensek 68,7%-a a 200 napos mozgóátlag felett, 52,5%-a pedig az 50 napos mozgóátlag felett kereskedik, miközben a részvények 59%-a a mai kereskedés során emelkedik. Ez az eltérés azért jelentős, mert azt mutatja, hogy az index esését elsősorban néhány nagy súlyú komponens gyengébb teljesítménye okozza, nem pedig egy széles körű piaci eladási hullám. Az értékeltség továbbra is a fő korlátozó tényező: a Nasdaq 100 körülbelül 31,4x-es P/E-mutatón, a technológiai szektor pedig közel 40x-es értékeltségen forog, ami viszonylag kevés teret hagy a csalódást keltő eredményeknek a következő gyorsjelentési időszakban. A relatív erősség vezetői között továbbra is olyan technológiai vállalatok szerepelnek, mint a Micron, az AMD, a Palo Alto Networks és a CrowdStrike, ami megerősíti, hogy a befektetők továbbra is keresik a növekedési kitettséget, bár egyre szelektívebb módon. A jelenlegi korrekció ezért inkább egy erős trend felszíne alatt zajló rotációnak, mintsem a trend megtörésének tűnik. Ugyanakkor ezen az értékeltségi szinten a bikapiac fenntartásához már nem elegendő önmagában a P/E-multiplikátorok további emelkedése – ehhez a vállalati eredmények folyamatos, mögöttes növekedésére is szükség lesz.

Forrás: XTB Research

Vállalati hírek: Nebius, Cava, Super Micro Computer és Intel

A Nebius Group (NBIS) több mint 12%-kal emelkedik, miután a vállalat a bevétel és az EBITDA tekintetében is a piaci várakozásokat meghaladó eredményeket közölt. A bruttó marzs szintén felülmúlta az előrejelzéseket, ami különösen fontos egy gyorsan bővülő AI-infrastruktúra-szolgáltató esetében, mivel arra utal, hogy az üzleti modell felskálázása nem feltétlenül jár együtt a jövedelmezőség teljes feláldozásával. A Nebius esetében most az infrastruktúra bővítésének üteme és az újonnan hozzáadott számítási kapacitás kihasználtsága lesz a kulcskérdés, mivel ezek határozzák meg, hogy a jelenlegi bevételi momentum tartós eredményjavulássá alakulhat-e.

A Cava Group (CAVA) közel 12%-kal emelkedik a második negyedéves eredmény közzététele után. Az étteremlánc részvényenként 0,19 dolláros eredményt ért el a várt 0,18 dollárral szemben, miközben a bevétel 368,4 millió dollár lett, meghaladva a 361 millió dolláros konszenzusos várakozást. Az árfolyam reakciója azt mutatja, hogy a piac továbbra is pozitívan értékeli azokat a fogyasztói vállalatokat, amelyek képesek terjeszkedni, miközben erős eredménynövekedési momentumot tartanak fenn. Ahogy a Cava tovább növekszik, a befektetők várhatóan egyre inkább az új éttermek egységszintű jövedelmezőségére összpontosítanak majd, nem pusztán az új üzletek megnyitásának ütemére.

Az Intel (INTC) eközben továbbra is a figyelem középpontjában áll, miután 20 milliárd dollárra emelte részvénykibocsátásának értékét. A további tőkebevonás felhígítja a meglévő részvényesek tulajdonrészét – a Bank of America becslése szerint az egy részvényre jutó eredményre gyakorolt hatás körülbelül 5% lehet –, az elemzők azonban a tranzakció másik oldalára is felhívják a figyelmet. A jelentős tőkebevonás megerősíti az Intel mérlegét, és nagyobb pénzügyi rugalmasságot biztosít a tőkeigényes foundry-stratégia végrehajtásához. A Bank of America szerint a lépés a jövőbeli keresletbe és a termelés felskálázásának képességébe vetett növekvő bizalom jele is lehet.

Az UBS szintén úgy véli, hogy a részvénykibocsátás megszünteti az Intel stratégiájának finanszírozásával kapcsolatos korábbi bizonytalanság egyik fontos forrását, és a menedzsment foundry-tervébe vetett nagyobb bizalom jeleként értelmezhető. Rövid távon tehát a befektetőknek el kell fogadniuk a hígulás hatását, hosszabb távon azonban az lesz a fontosabb kérdés, hogy a további 20 milliárd dollár segítségével az Intel képes lesz-e a hatalmas tőkekiadásokat új ügyfelekké, magasabb gyártókapacitás-kihasználtsággá és javuló jövedelmezőséggé alakítani.

Super Micro Computer (SMCI.US, D1 intervallum)

A Super Micro Computer (SMCI) az eredményközlés, és különösen a következő negyedévre vonatkozó rendkívül erős várakozások után jelentős emelkedést mutat. A vállalat 1,01–1,10 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredményt vár, ami jóval meghaladja a mindössze 0,76 dolláros konszenzusos várakozást. A 14,5–15,5 milliárd dolláros bevételi előrejelzés szintén kényelmesen meghaladja a piac által várt 11,68 milliárd dollárt.

Ez fontos jelzés a szélesebb AI-ellátási lánc számára, mivel a Super Micro viszonylag közel helyezkedik el a szerverek és adatközponti infrastruktúra iránti végső kereslethez. A menedzsment előrejelzése és a korábbi konszenzus közötti ekkora különbség arra utal, hogy a számítási infrastruktúra iránti kereslet továbbra is erősebb lehet annál, mint amire a Wall Street jelentős része számított.

Forrás: xStation5