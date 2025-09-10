Reggeli összefoglaló (10.09.2025)

Az amerikai és az európai indexek határidős ügyletei óvatos emelkedéssel kezdik a napot (US100 , US500 : +0,1%; EU50 és US30 stagnálás).

, : +0,1%; és stagnálás). Az Apple (AAPL.US) a tegnapi csökkenést kiterjeszti a zárás utáni kereskedésben (-0,1%) az iPhone 17 széria bemutatását követően. Bár a legújabb árképzés várhatóan támogatja az árréseket (pl. a prémium iPhone 17 Pro Max 1.999 dollárért), a befektetők továbbra is óvatosak a más gyártók által támasztott verseny és az Apple általános „késése” miatt az AI bevezetésében.

Bár a legújabb árképzés várhatóan támogatja az árréseket (pl. a prémium iPhone 17 Pro Max 1.999 dollárért), a befektetők továbbra is óvatosak a más gyártók által támasztott verseny és az Apple általános „késése” miatt az AI bevezetésében. Donald Trump nyomást gyakorol az Európai Unióra, hogy a Financial Times és a CNBC szerint akár 100%-os vámokat vessen ki Kínára és Indiára az orosz olaj importja miatt . Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy kész tükrözni bármilyen uniós intézkedést. Trump kormánya egyre elégedetlenebb az ukrajnai háborúban elért előrelépés hiánya és a Moszkva, Peking és Újdelhi közötti kapcsolatok elmélyülése miatt.

szerint . Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy kész tükrözni bármilyen uniós intézkedést. Trump kormánya egyre elégedetlenebb az ukrajnai háborúban elért előrelépés hiánya és a Moszkva, Peking és Újdelhi közötti kapcsolatok elmélyülése miatt. A szövetségi bíróság, amely Lisa Cook Fed-kormányzó Trump elleni perét kezeli, úgy döntött, hogy a per ideje alatt a nő maradhat pozíciójában és végezheti feladatait a Fednél. Az előzetes döntés az adminisztráció azon törekvéseit sújtja, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon a Fed összetételére és tevékenységére.

Az ázsiai-csendes-óceáni indexek széles körben emelkedtek, kiterjesztve a tegnapi Wall Street-i optimizmust. A legnagyobb emelkedés a kínai Sanghajban és Hongkongban (S20cash , CNH.cash , HK.cash : kb. +1,1%) tapasztalható. A japán Nikkei 225 határidős indexek szintén emelkednek (JP225 : +0,45%), valamint az ausztrál S&P/ASX 200 (AU200.cash : +0,35%). A tajvani TAIEX rekordmagasságot ért el (+1,4%), míg az indiai Nifty 50 elhessegeti a geopolitikai aggodalmakat (+0,6%).

, , : kb. +1,1%) tapasztalható. A japán Nikkei 225 határidős indexek szintén emelkednek : +0,45%), valamint az ausztrál S&P/ASX 200 : +0,35%). A tajvani TAIEX rekordmagasságot ért el (+1,4%), míg az indiai Nifty 50 elhessegeti a geopolitikai aggodalmakat (+0,6%). Kínában a fogyasztói árak a vártnál nagyobb mértékben csökkentek augusztusban (-0,4% é/é vs. előrejelzés -0,2%, előzőleg 0%), ami a deflációs nyomás erősödését jelzi. A maginfláció (élelmiszerek és energia nélkül) 0,9%-kal emelkedett. A gyenge adat a bázishatásokat, az élelmiszerárak erőteljes csökkenését (-4,3%) és a tartós fogyasztási cikkekre nehezedő gyenge fogyasztói keresletet (-3,7%) tükrözi. A PPI-infláció enyhén stabilizálódott (-3,6%-ról -2,9%-ra javult).

Az amerikai nyersolajkészletek váratlanul 1,25 millió hordóval nőttek a múlt héten az API szerint (előrejelzés: -1 millió, előző: +0,66 millió). A Brent és a WTI nyersolaj határidős jegyzései már a harmadik egymást követő ülésszakban jegyeznek nyereséget (OIL: +0,8%), míg a NATGAS határidős jegyzései konszolidálódni látszanak (-0,3%).

már a harmadik egymást követő ülésszakban jegyeznek nyereséget (OIL: +0,8%), míg a határidős jegyzései konszolidálódni látszanak (-0,3%). Az amerikai dollár enyhén korrigálja a tegnapi nyereségét a legtöbb devizával szemben (USDIDX: -0,05%). A legerősebbek az antipodai devizák (AUDUSD , NZDUSD : +0,4%) és az olajhoz kötött norvég korona (USDNOK : -0,1%). Az EURUSD árfolyama stagnál (1,171).

A legerősebbek az antipodai devizák , : +0,4%) és az olajhoz kötött norvég korona : -0,1%). árfolyama stagnál (1,171). Az arany 0,4%-ot erősödik a tegnapi visszalépés után az unciánkénti 3.642 dolláros történelmi csúcsról; az ezüst határidős jegyzései szintén emelkednek (+0,5%, 41,07 dolláron unciánként).

