Reggeli összefoglaló (10.11.2025)

A pénteki gyenge kezdés után , amikor a technológiai szektor jelentős csökkenést szenvedett el, és a Nasdaq rövid időre 2% körüli esést mutatott, az amerikai részvénypiacoknak sikerült talpra állniuk. Végül az S&P 500 kissé magasabban zárt, míg a Nasdaq 100 szinte teljesen visszanyerte korábbi veszteségeit.

Az ázsiai-csendes-óceáni piacok kifejezetten pozitívan kezdték a hetet, amit az amerikai kormányzat hamarosan véget érő leállásával kapcsolatos várakozások vezéreltek. Az amerikai szenátus 60-40 arányban fogadta el a kormányzat újranyitásához szükséges első törvényjavaslatot, és médiajelentések szerint most már elegendő szavazat van a patthelyzet feloldásához.

A washingtoni kompromisszum reménye felerősítette a globális befektetői hangulatot, gyengítette a dollárt, és támogatta az ázsiai devizákat. A regionális részvényindexek szilárd nyereséget mutattak: A japán Nikkei 225 1,15%-kal, a hongkongi Hang Seng 0,51%-kal, az ausztrál S&P/ASX 200 0,66%-kal emelkedett, míg a Shanghai Composite stagnált.

Az arany folytatta emelkedő tendenciáját, és átlépte a 4.050 dolláros unciánkénti szintet.

A devizapiacokon az olyan devizák, mint az ausztrál és a kanadai dollár, profitáltak a Kína és az USA közötti kapcsolatok felengedésével kapcsolatos optimizmusból, míg az euró és a svájci frank szűk sávban mozgott, ami a stabil hangulatot tükrözte. A japán jen gyengült, az USD/JPY 154,00 felé emelkedett, válaszul Takaicsi miniszterelnöknek a Japánban folytatott expanzívabb költségvetési politikáról szóló bejelentésére.

A Bank of Japan közeledik a kamatemeléshez, jelezve a bérnövekedésbe vetett növekvő bizalmat.

Ausztráliában az RBA helyettes kormányzója, Andrew Hauser megjegyezte, hogy a restriktív politika fenntartására szükség lesz az infláció megfékezéséhez, bár a jövőbeli kamatcsökkentések továbbra is lehetségesek.

A kínai központi bank (PBOC) a 7,1175-ös várakozásoknál alacsonyabb, 7,0856-os USD/CNY referenciaárfolyamot állapított meg, ami erősítette a jüant.

A Kínából származó 2025. októberi adatok szerint a fogyasztói árak (CPI) 0,2%-kal emelkedtek éves szinten, ami kissé meghaladja a 0%-os előrejelzést, míg a termelői árak (PPI) 2,1%-kal csökkentek éves szinten, ami kissé kevesebb, mint a várt -2,2%, ami a deflációs nyomás enyhe enyhülését jelzi.

Peking egy sor intézkedést jelentett be a kereskedelmi feszültségek enyhítésére, egy évre felfüggesztette az USA-val kapcsolatban álló hajókra vonatkozó különleges kikötői díjakat, és ideiglenesen feloldotta a kritikus fémek, köztük a gallium és a germánium exporttilalmát.

Az arany Kínában emelkedett, mivel az ETF-ek és a központi bank a gyengébb kereslet ellenére növelte a tartalékokat.

A részvénypiaci nyereséget a Bitcoin és más kriptovaluták erősödése kísérte, amelyek egy volatilis időszak után javultak, tükrözve az amerikai politikai és gazdasági helyzet stabilizálódásához fűzött növekvő befektetői reményeket.

és más kriptovaluták , amelyek egy volatilis időszak után javultak, tükrözve az amerikai politikai és gazdasági helyzet stabilizálódásához fűzött növekvő befektetői reményeket. Warren Buffett bejelentette, hogy búcsúlevelet ad ki, mivel készül lemondani a Berkshire Hathaway vezérigazgatói tisztségéről.

