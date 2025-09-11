Reggeli összefoglaló (11.09.2025)

Az ázsiai piacok többnyire jól teljesítenek. A CHN.cash index 0,75%-kal, míg a CH50cash jelentősebb, 2,0%-os emelkedést mutat. A JP225 kontraktus 0,36%-ot emelkedett. Ausztráliában és Szingapúrban azonban szerény csökkenés volt megfigyelhető.

Az európai indexek határidős ügyletei minimális nyereséget mutatnak a szeánsz nyitása előtt. A DE40 és az EU50 egyaránt 0,05%-os emelkedést mutat.

A BoJ közelgő üléséről készült felmérés szerint a kamatlábak várhatóan változatlanok maradnak szeptemberben.

Hawkesby az RBNZ-től kijelentette, hogy az új-zélandi kamatláb központi előrejelzése 2,5% az év végére. A csökkentés üteme a gazdasági feltételektől függ majd. A jelenlegi kamatláb 3,0%.

Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója szerint a Fed a jövő héten 25 bázisponttal csökkenti a kamatokat, és még egy vagy két további kamatcsökkentés következik ebben az évben. Ma 14:30-kor az amerikai fogyasztói árindex inflációs adat lesz az amerikai kamatcsökkentés potenciális mértékének egyik legfontosabb meghatározója. A spekulációk szerint egy 50 bázispontos kamatcsökkentés valószínűbb, ha az infláció nem emelkedik a várt 2,9%-ra éves szinten, különösen a PPI-adatokban nemrégiben bekövetkezett csalódás után.

A Bitcoin folytatja a ralit, miután tegnap áttörte a kulcsfontosságú ellenállási szintet. Jelenleg 114 200 dolláron kereskednek vele.

