Reggeli összefoglaló (11.12.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni részvénypiacok eladják magukat, mivel az Oracle (-11%) meredek veszteségei a technológiai ágazatot lejjebb húzták, és felelevenítették az AI-beruházások jövedelmezőségével kapcsolatos aggodalmakat.

Az amerikai indexek határidős ügyletei szintén meredeken esnek. Az US100 1,25%-os mínuszban, az US500 0,90%-os veszteségben, az US2000 pedig 0,85%-os mínuszban kereskedik.

Az amerikai dollár visszapattan, és a nap első felében a G10 egyik legerősebb devizája. Az USDIDX index 0,14%-os emelkedést mutat. A svájci frank szintén erőteljesen emelkedik. A másik oldalon az ausztrál dollár áll, amely 0,3% és 0,6% között veszít a munkaerő-piaci jelentés után.

Ausztráliában váratlanul 21 300 fővel csökkent a foglalkoztatottság, főként a teljes munkaidős állások 56,5 ezerrel való csökkenése miatt, míg a munkanélküliség csak a részvételi arány csökkenése miatt maradt 4,3%-on.

Az Oracle több mint 11%-ot esett a vártnál gyengébb eredmény és a 300 milliárd dollárra becsült AI-capex kötelezettségek miatti aggodalmak után. Az EPS meredek emelkedése (2,26 USD vs. 1,64 USD) ellenére - amelyet egy egyszeri 2,7 milliárd USD nyereséggel felfújtak - a befektetők a romló licencbevételekre (-21%) és a hatalmas AI-beruházásokhoz kapcsolódó növekvő kockázatokra összpontosítottak.

Mexikó széles körű vámokat hagyott jóvá a Kínából, Indiából, Koreából, Thaiföldről és Indonéziából származó importra, amelyek a gépkocsikra (50%), a textíliákra/ruházatra (35%), az acélra/alumíniumra (35%) és az elektronikára (5-35%) vonatkoznak. A lépés az Egyesült Államok politikai-kereskedelmi stratégiájához igazodik, és Kína rovására elmélyíti az észak-amerikai ellátási lánc integrációját.

A japán nagyvállalatok hangulatindexe 3,8-ról 4,7-re emelkedett, amit az erősebb export és a gyengébb jennek köszönhetően javuló jövedelmezőség támogatott. Ez a legerősebb érték 2024 vége óta, ami részben ellensúlyozta a gyenge háztartási fogyasztást.

A hongkongi központi bank (HKMA) 25 bázisponttal 4,0%-ra csökkentette alapkamatát. Hongkong követte a Fed döntését, így a finanszírozási költségek 2022 októbere óta a legalacsonyabb szintre csökkentek.

Az RBC arra számít, hogy a központi banki vásárlások, a geopolitikai kereslet és a strukturális befektetői beáramlások tovább támogatják a többéves arany bikapiacot, a 2025-ös nagy árrally ellenére. Az előrejelzések szerint az arany 2026-ban átlagosan 4 600 USD, 2027-ben pedig 5 100 USD lesz.

Musk megerősítette azokat a híreket, amelyek szerint a SpaceX 2026 június-júliusában 1-1,5 billió USD értékű - vagy a Starlink méretarányával akár ennél is magasabb - tőzsdére léphet. Az Ark Invest 2030-ra 2,5 billió USD piaci értéket jósol. Musk olyan mechanizmusokat is fontolgat, amelyek lehetővé tennék, hogy a Tesla részvényesei részesedjenek a SpaceX részvényeiből.

