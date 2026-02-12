Reggeli összefoglaló (12.02.2026)

Az amerikai részvényindex-futuresök óvatos emelkedést folytatnak a tegnapi erős amerikai munkaerőpiaci adatok után

( US100: +0,1%; US500: +0,15% ).

Januárban az Egyesült Államok költségvetési hiánya alacsonyabb volt , mint egy évvel korábban, részben a magasabb vámbevételeknek köszönhetően. A vámokból származó bevételek januárban 30 milliárd dollárt , az idei pénzügyi év eddigi részében pedig 124 milliárd dollárt tettek ki, ami 304%-os növekedés 2025-höz képest . Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság várt döntése a vámokról akár meg is állíthatja a beszedést, miközben az államadósság finanszírozási költségeinek emelkedése és a gyors kamatcsökkentések hiánya továbbra is nyomást gyakorol az államháztartásra.

Az amerikai Képviselőház megszavazta a Donald Trump elnök által Kanadára kivetett vámok eltörlését , ami ritka, kétpárti fellépésnek számít az elnöki kereskedelempolitikai jogkörrel szemben. Az intézkedés azonban még a Szenátus jóváhagyását és Trump aláírását is igényli, hogy hatályba léphessen.

Az ázsiai–csendes-óceáni térségben optimizmus uralkodik a tegnapi erős amerikai NFP-jelentést követően. Az MSCI Asia Pacific index új történelmi csúcsra emelkedett. A japán Nikkei (+0,25%) és a dél-koreai KOSPI (+2,8%) szintén rekordokat döntöttek a korai kereskedésben, elsősorban a technológiai részvények vezetésével. A CHN.cash és a HK.cash indexek kb. 0,7%-kal emelkedtek második egymást követő napja .

A Mercedes-Benz a vártnál nagyobb, 57%-os visszaesést jelentett a 2025-ös üzemi eredményében , amely 5,8 milliárd euróra csökkent, elmaradva a 6,6 milliárd eurós várakozástól , és jóval alatta maradva az egy évvel korábbi 13,6 milliárd eurónak . Az árbevétel 9%-kal, 132,2 milliárd euróra esett vissza. A vállalat erős kínai versennyel , vámokkal és negatív devizahatásokkal szembesül. A személyautó-üzletág marzsa 5% volt. Középtávon 8–10%-os marzsot céloznak meg új modellek és költségcsökkentések révén.

A dollárindex (USDIDX) 0,1%-kal erősödik , megszakítva a közelmúltbeli gyengülő sorozatát, miután az erős NFP-adat csökkenti a további amerikai kamatcsökkentések szükségességét. A túlvett ausztrál dollár mutatja a legnagyobb korrekciót

( AUDUSD: -0,15% ). Az EURUSD kb. 0,1%-kal esik vissza 1,186-ra .

A Brent és a WTI nyersolaj enyhe korrekciót mutat (kb. -0,3%) a tegnapi emelkedés után, miközben továbbra is az aktuális emelkedő trendben maradnak. A földgáz ára kb. 1,2%-kal csökken.

