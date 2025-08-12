Reggeli összefoglaló (12.08.2025)

A nyereség főként a kínai indexekben volt látható, köszönhetően az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások 90 napos meghosszabbításának. Az ausztrál és japán indexek szintén emelkedtek, míg a szingapúri és vietnami részvénypiacok visszaestek.

A devizapiacokon korlátozott mozgások voltak, az amerikai dollár kissé gyengült a mai CPI-adatok előtt és a hétfői nyereség után.

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott a vámfegyelem 90 napos meghosszabbításáról, így a hármas vámtarifák és a kölcsönös kereskedelmi korlátozások november 10-ig elhalasztásra kerültek. A kínai kereskedelmi minisztérium szintén elhalasztotta az amerikai vállalatok felvételét a korlátozási listára. A döntés támogatta az ázsiai tőzsdeindexeket.

Az Ausztrál Központi Bank 25 bázisponttal, 3,85%-ról 3,60%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat, hivatkozva az enyhülő inflációra, a munkaerőpiac enyhe gyengülésére és a magánkereslet fokozatos fellendülésére. A döntéshozók kijelentették, hogy a jövőbeli lépések a munkaerő-piaci adatoktól függenek, a következő fontos jelentés csütörtökön jelenik meg. A kamatcsökkentést teljes mértékben beárazták, az AUDUSD 0,6500 közelében maradt.

Peking bejelentette, hogy augusztus 13-án új támogatott hitelprogramokat hoz nyilvánosságra a háztartások fogyasztásának ösztönzése és a szolgáltatási szektor támogatása érdekében. Ezek az intézkedések a gyenge belföldi keresleti adatokra reagálnak, és a gazdasági növekedés stabilizálását célozzák.

Ausztrália NAB üzleti bizalmi indexe +7-re emelkedett, ami 2022 óta a legmagasabb érték, amit a szolgáltatási és építőipari szektor erőssége támaszt alá.

Kína elnöke, Hszi Csin-ping telefonon beszélt Lula brazil elnökkel, valószínűleg a mezőgazdasági kereskedelemről tárgyaltak. Az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kínára, hogy a kereskedelmi tárgyalások jó szándékának jeleként négyszeresére növelje a szójabab-vásárlást, de egyelőre Brazília marad a fő beszállító.

Szingapúr második negyedévi GDP-je 4,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest (a várakozások 4,3% voltak) és 1,4%-kal az előző negyedévhez képest, ami arra késztette a hatóságokat, hogy 2025-re vonatkozó növekedési előrejelzésüket 1,5–2,5%-ra emeljék.

Lee Jae-myung dél-koreai elnök augusztus 25-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy megbeszéljék a biztonsági együttműködést és a gazdasági kapcsolatokat.

A BofA szerint a Fednek el kell kerülnie a kamatcsökkentést szeptemberben, hivatkozva a cél feletti inflációra és a további áremelkedést okozó vámemelésekre. A bank 2025-ben sem számít kamatcsökkentésre.

