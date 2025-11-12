Reggeli összefoglaló (12.11.2025)

Legfontosabb tudnivalók Az amerikai indexek határidős ügyletei az Nvidia részvények gyengélkedése miatt vegyes kereskedést követően emelkednek.

Az olajárak esnek, mivel India csökkenti az orosz nyersolaj megrendeléseit.

A JPY gyengülése a lehetséges devizapiaci intervencióval kapcsolatos aggodalmakat táplálja.

A Wall Streeten vegyes volt a tegnapi kereskedés, mivel az Nvidia részvényeinek 3%-os esése a tőkét a hagyományosabb vállalatok felé terelte. A Dow Jones közel 1,2%-ot erősödött, új történelmi csúcsot elérve, míg a Nasdaq gyengébben zárt (-0,3%).

Jelenleg a főbb indexek határidős ügyletei magasabban mozognak, amit az amerikai képviselőház azon törvényjavaslattal kapcsolatos várakozásai támogatnak, amely véget vethet a rekordhosszú kormányzati leállásnak (US100: +0,3%, US500: +0,2%, EU50: +0,1%).

A legfrissebb heti ADP-adatok az elmúlt négy hétben átlagosan heti 11 250 munkahely csökkenését mutatták, annak ellenére, hogy két héttel ezelőtt még pozitív volt az adat (+14 250).

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben a hangulat továbbra is vegyes. A HK.cash és a CNH.cash 0,35-0,4% körüli emelkedést mutat, amit a technológiai részvények fellendülése és a ciklikus szektorok optimizmusa támogat. A JP225 azonban gyengébben kereskedik, amit a SoftBank részvényeinek eladása nyomaszt, miután eladta az Nvidia-ban lévő részesedését.

A Brent és a WTI nyersolaj határidős ügyletei körülbelül 0,3%-kal csökkentek, miután a legtöbb indiai finomító leállította az orosz olajvásárlásokat decemberre a Rosznyeft és a Lukoil elleni amerikai szankciókat követően. Csak az IOC és a Rosznyeft-résztulajdonban lévő Nayara Energy adott le megrendeléseket. Az IOC 3,5 millió hordót vásárolt a szankciókkal nem érintett szállítóktól, és azt tervezi, hogy az orosz szállítást közel-keleti és amerikai importtal helyettesíti.

A. Hauser, az RBA munkatársa szerint a központi bank még mindig azon vitatkozik, hogy Ausztrália közelmúltbeli inflációs fellendülése közepette mennyire maradjon korlátozó a monetáris politika. Hauser azonban enyhítette a sólyomhangot, megjegyezve, hogy „nincs olyan szintű munkanélküliség, amely az RBA-t elégedetté tenné”.

A devizapiacon a dollárindex a tegnapi 0,2%-os csökkenés után stagnál; a japán jennel szemben továbbra is gyengül, az USDJPY megközelíti a 155-ös pszichológiai szintet, ami aggodalmakat kelt az esetleges deviza intervencióval kapcsolatban. Az AUD továbbra is a legerősebb G10-es deviza, amit a hawkish RBA és a növekvő kockázati étvágy támogat (AUDUSD: +0,17%). Az EURUSD a tegnapi 0,25%-os emelkedés után enyhén csökken, jelenleg 1,158-on áll.

Az arany a tegnapi nyereséget letörölve 0,25%-kal 4.116 dollár/uncia szintre esik, míg az ezüst további 0,5%-kal 51,53 dollár/uncia szintre emelkedik.

A kriptopénzek piacán az optimizmus dominál: A Bitcoin 0,47%-kal 103.570 dollárra, az Ethereum pedig 0,5%-kal 3.452 dollárra emelkedik.

