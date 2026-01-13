Reggeli összefoglaló (13.01.2026)

A Fed függetlensége tűz alatt: Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) büntetőeljárást indított Jerome Powell ellen a Fed épületének felújításával kapcsolatos tanúvallomása miatt. Powell a vizsgálatot „ürügynek” nevezte a kamatlábak csökkentésére irányuló politikai nyomásgyakorláshoz, ami jelentősen gyengítette az amerikai dollárt.

A Fitch Ratings figyelmeztetése: A Fitch Ratings hangsúlyozta, hogy a Federal Reserve függetlensége az USA AA+ hitelminősítését alátámasztó „kulcsfontosságú pillér”. E védelem bármilyen észlelt gyengülése hosszú távú következményekkel járhat az USA hitelfelvételi költségeire nézve.

Trump vámoffenzívája: Trump elnök bejelentette, hogy azonnali hatállyal 25%-os vámot vet ki minden olyan országra, amely üzleti kapcsolatban áll Iránnal. A piacok most azon spekulálnak, hogy ez kiterjed-e Kínára, Irán egyik fő kereskedelmi partnerére, ami potenciálisan fokozhatja a kereskedelmi feszültségeket.

A nemesfémek rekordot döntöttek: Az arany a dollár gyengülése és a Fedet övező bizonytalanság hatására történelmi csúcsot ért el, 4589 dollár/uncia áron. Az ezüst is megközelítette a 85 dolláros szintet, bár mindkét fém ma reggel kissé visszaesett, miután a dollár visszanyerte veszteségeinek egy részét.

A „Takaichi-kereskedelem” Japánban: A Sanae Takaichi miniszterelnök által kiírt előrehozott választásokkal kapcsolatos spekulációk a japán jent 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szintre süllyesztették a dollárral szemben (USDJPY közel 158,90). Míg a japán részvények kezdetben ugrottak, az ázsiai hangulat jelenleg óvatosabb, a kínai indexek körülbelül 1%-kal estek.

Zűrzavar a kakaópiacon: A kakaó határidős ára pénteken 13%-kal zuhant – ez a legmeredekebb esés 2024 közepe óta – az exportőrök fedezeti ügyletei és az indexek újraszabályozása miatt. Az árak ma enyhe fellendülést mutatnak, mivel továbbra is aggodalmak övezik a harmattan szél által befolyásolt terméshozamokat.

Wall Street-i létszámleépítések: A negyedéves eredmények közzétételének kezdetével a nagyvállalatok létszámot csökkentnek. A Citigroup 1000 állást szüntet meg, míg a BlackRock is több száz pozíciót szüntet meg.

