Reggeli összefoglaló (15.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A főbb indexek határidős ügyletei világszerte emelkednek a Fed elnökének dovish megjegyzései után.

Az amerikai dollár már a második egymást követő ülésszakon gyengül, a legmeredekebb veszteségeket a feltörekvő piaci devizákkal szemben szenvedte el.

Kínában a fogyasztói árak a vártnál nagyobb mértékben csökkentek, míg a mag CPI 2024 februárja óta a legmagasabb szintet érte el.

A Wall Street vegyes eredményekkel zárta a tegnapi kereskedést. A Kína és az USA közötti feszültségek eszkalálódása a Nasdaq (-0,75%) és az S&P 500 (-0,15%) csökkenéséhez vezetett, míg a Dow Jones (+0,44%) és a Russell 2000 (+1,4%) nyereséget könyvelhetett el.

A Kína és az USA közötti feszültségek eszkalálódása a Nasdaq (-0,75%) és az S&P 500 (-0,15%) csökkenéséhez vezetett, míg a Dow Jones (+0,44%) és a Russell 2000 (+1,4%) nyereséget könyvelhetett el. A főbb indexek határidős ügyletei fellendülnek, mivel a befektetők a mai vállalati eredményekre (többek között a Morgan Stanley és az ASML) helyezik a hangsúlyt a fontosabb makrogazdasági adatközlések hiányában: AZ USA100: +0,55%, AZ EU50: +0,4%.

Jerome Powell szerint a foglalkoztatás erőteljes lassulása egyre nagyobb kockázatot jelent az amerikai gazdaságra, nyitva tartva a további kamatcsökkentés lehetőségét. A Fed elnöke ugyanakkor hangsúlyozta az amerikai gazdaság általános stabilitását, és megjegyezte, hogy az adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a Fed számára, hogy a monetáris politikát a kormányzat leállása esetén is folytassa.

A Fed elnöke ugyanakkor hangsúlyozta az amerikai gazdaság általános stabilitását, és megjegyezte, hogy az adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a Fed számára, hogy a monetáris politikát a kormányzat leállása esetén is folytassa. Donald Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Kína elutasítása az amerikai szójabab felvásárlásának megtagadása „gazdaságilag ellenséges cselekedet”. Megtorló intézkedéseket jelentett be, többek között a kínai étolaj vásárlásának korlátozását.

Powell dovish megjegyzései az egész ázsiai-csendes-óceáni térségben nyereséget hoznak, bár az amerikai-kínai feszültségek továbbra is visszafogják a hangulatot. A legerősebb emelkedést a japán és a kínai indexek mutatják (JP225: +1,6%, CHN.cash: +0,9%, HK.cash: +0,75% ).

). Kínában a fogyasztói árak a vártnál nagyobb mértékben csökkentek szeptemberben havi szinten (-0,3% m/m, Bloomberg konszenzus: -0,2%, előző: -0,4%), míg a PPI deflációja a várakozásoknak megfelelően lassult (-2,9% é/é, előző: -3,6%). A legnagyobb árcsökkenés elsősorban a legingadozóbb kategóriákban - az élelmiszerek és az energia - volt tapasztalható, ami ellensúlyozta az ékszerek és az egyéb áruk növekedését. A deflációs nyomás a visszafogott fogyasztói keresletet, a túltermelést és a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos bizonytalanságot tükrözi. Másrészt a mag CPI 1%-kal, 2024 februárja óta a legmagasabb mértékben emelkedett, ami enyhítette az adatok általános deflációs tónusát.

míg a PPI deflációja a várakozásoknak megfelelően lassult (-2,9% é/é, előző: -3,6%). A legnagyobb árcsökkenés elsősorban a legingadozóbb kategóriákban - az élelmiszerek és az energia - volt tapasztalható, ami ellensúlyozta az ékszerek és az egyéb áruk növekedését. A deflációs nyomás a visszafogott fogyasztói keresletet, a túltermelést és a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos bizonytalanságot tükrözi. Másrészt a mag CPI 1%-kal, 2024 februárja óta a legmagasabb mértékben emelkedett, ami enyhítette az adatok általános deflációs tónusát. A dollárindex már a második egymást követő ülésszakon csökken (USDIDX: -0,2%), a legnagyobb veszteséget az ázsiai feltörekvő piaci devizákkal (USDINR, USDTHB: -0,5%), az ausztrál dollárral (AUDUSD: +0,44%) és a jennel (USDJPY: -0,4%) szemben szenvedi el . Az AUD a legerősebb G10-es deviza a kockázati étvágy visszatérése közepette. Az EURUSD 0,15%-kal 1,1625-re emelkedik.

az ausztrál dollárral (AUDUSD: +0,44%) és a jennel (USDJPY: -0,4%) . Az AUD a legerősebb G10-es deviza a kockázati étvágy visszatérése közepette. Az energiaipari nyersanyagok továbbra is csökkenést mutatnak: OIL -0,1%, OIL.WTI -0,7%, NATGAS -1,1%.

OIL -0,1%, OIL.WTI -0,7%, NATGAS -1,1%. Az arany további 1,1%-kal 4.190 dollárra emelkedik unciánként, újabb rekordot döntve. Szintén zöldben kereskednek az ezüst (+1,4% 52,20 dolláron), a platina (+1,5%) és a palládium (+0,5%).

Szintén zöldben kereskednek az ezüst (+1,4% 52,20 dolláron), a platina (+1,5%) és a palládium (+0,5%). A kriptovalutáknál továbbra is vegyes a hangulat: a Bitcoin 0,6%-kal 112,620 dollárra, az Ethereum 0,3%-kal 4,110 dollárra esik, míg a Solana 1,6%-kal emelkedik.

