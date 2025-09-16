Reggeli összefoglaló (16.09.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni kereskedés nyugodt hangulatban zajlott. A befektetők lélegzetvisszafojtva várják a szerdai FOMC kamatdöntést és Powell sajtótájékoztatóját.

A devizapiac volatilitása alacsony. A nap első felében azonban a japán jen emelkedett (USDJPY −0,27%), míg az ausztrál dollár gyengült (AUDUSD −0,05%).

Egy amerikai bíróság elutasította Trump panaszát Lisa Cook Fed-elnök ellen, így ő részt vehet a FOMC ülésén (fellebbezés lehetséges).

Trump Fed-jelöltjét, Stephen Mirant a szenátus megerősítette, így ő is részt vesz az ülésen.

Hayashi kabinetfőnök kijelentette, hogy Tokió elégedett az amerikai kereskedelmi megállapodás végrehajtásával, és a paktumot a szilárd kétoldalú kapcsolatok bizonyítékaként mutatta be. Kijelentése egybeesett a jen erősödésével.

Bessent pénzügyminiszter kijelentette, hogy az USA nem fog vámokat kivetni Kínára az orosz olaj miatt, hacsak Európa nem tesz hasonlóan. Trump arra ösztönzi az EU-t, hogy 50–100%-os vámokat vessen ki Kínára és Indiára, hogy csökkentsék Moszkva bevételeit.

Az Egyesült Államok szigorúbb szankciókat fontolgat az orosz olajcégek ellen, és fontolóra veszi a befagyasztott orosz vagyon 300 milliárd dollárjának felhasználását Ukrajna finanszírozására.

Sarah Hunter helyettes kormányzó elmondta, hogy Ausztráliában az infláció közel áll a célértékhez, és a kockázatok kiegyensúlyozottak. A fogyasztás kissé javult, a munkaerőpiac továbbra is a teljes foglalkoztatottsághoz közel áll, és a maginfláció nagyjából megfelel az előrejelzéseknek.

Szeptember 18-án, egy nappal a Fed döntése után, a Bank of England dönt a kamatokról. Az alapforgatókönyv szerint a kamatok a jelenlegi 4,00%-os szinten maradnak. 42 közgazdász vár kamatcsökkentést a negyedik negyedévben, 3 50 bázispontos csökkentést, 22 pedig nem vár kamatcsökkentést 2025-ben.

