Reggeli összefoglaló (17.09.2025)

Az amerikai és európai főbb indexek határidős ügyletei továbbra is nyomás alatt vannak, ami tegnap véget vetett a globális emelkedésnek, jelezve, hogy a befektetők lélegzetvisszafojtva várják a mai Fed-döntést (US500: -0,05%, EU50 változatlan).

Ursula von der Leyen tegnap Donald Trumppal tárgyalt az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomás fokozásáról, amelynek gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagok értékesítéséből származó bevételek támasztják alá. Az Európai Bizottság jelenleg a 19. szankciócsomagot készíti elő, amely többek között az orosz energiaforrások vásárlásának gyorsabb fokozatos megszüntetését tartalmazza.

Donald Trump 15 milliárd dolláros pert indított a The New York Times ellen, azzal vádolva az újságot, hogy rágalmazta, „ipari méretű” becsületsértést követett el, és beavatkozott a 2024-es választásokba.

Az ázsiai-csendes-óceáni régióban vegyes a hangulat. Kínában folytatódik a nyereség (CHN.cash: +1,4%, HK.cash: +1,1%), ami a HSCEI indexet 4 év óta a legmagasabb szintre emelte. A kereskedelmi adatok támogatásával a japán Nikkei (JP225) új rekordot ért el, ahonnan azóta visszahúzódott, és jelenleg laposan kereskedik. Az AU200.cash 0,3%-kal csökkent.

Japán exportjának csökkenése a vártnál sokkal kisebbnek bizonyult (-0,1% é/é, előrejelzés -1,9%, előző -2,6%), főként az ázsiai (+1,7%) és európai (+7,7%) szállítások erős fellendülésének köszönhetően, ami segített ellensúlyozni az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem visszaesését (-13,8% é/é). Az Egyesült Államokba irányuló autószállítások továbbra is összeomlottak (-28,3%, előző: -28,4%).

Új-Zéland folyó fizetési mérlegének hiánya a második negyedévben 3,4 milliárd dollár volt, 702 millió dollárral kevesebb, mint az előző negyedévben. A javulás elsősorban az elsődleges jövedelemegyenleg hiányának csökkenésének köszönhető, amely ellensúlyozta az áruk és szolgáltatások exportjának csökkenését.

Új-Zéland fogyasztói bizalmi indexe 91,2-ről 90,9-re esett vissza a továbbra is emelkedő megélhetési költségek (beleértve az élelmiszer-inflációt) hatására.

A devizapiac volatilitása nagyon visszafogott, ami a Fed döntése előtti feszültséget tükrözi. A dollár óvatosan emelkedik, miután rekord alacsony szintre esett (USDIDX: +0,1%). Jelenleg a leggyengébb a svájci frank (USDCHF: +0,15%) és az ausztrál és új-zélandi valuták, amelyek véget vetnek a közelmúltbeli emelkedésnek (AUDUSD, NZDUSD: -0,1%). A font és a jen változatlan, az EURUSD 0,05%-kal 1,186-ra esett vissza.

A nemesfémek egy héten belül először tapasztalnak egyértelmű korrekciót. Az arany 0,3%-kal, 3680 dollárra, az ezüst pedig 1,3%-kal, 41,94 dollárra esett vissza unciánként. A palládium is mínuszban van (-0,4%).

A Brent és a WTI olaj 3 napos emelkedése szünetel (OIL: -0,2%, OIL.WTI: -0,7% a rollover után), míg a NATGAS a tegnapi volatilitás-emelkedés után változatlan szinten kereskedik.

