Reggeli összefoglaló (17.11.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni indexek vegyesen alakulnak. A kínai indexek 0,50–0,70% közötti veszteséget könyvelnek el, az ausztrál AU200.cash 0,45% emelkedést, a japán JP225 pedig 0,50% csökkenést mutat.

A devizapiacon a volatilitás korlátozott. A legtöbb devizapár mozgása +/-0,15% tartományban marad. Az amerikai dollár visszapattan, 0,15%-ot erősödik.

Raphael Bostic, az atlantai Fed elnöke óvatosan nyilatkozott egy újabb decemberi kamatcsökkentésről, jelezve, hogy az adatok még nem indokolják azt. Jelenleg a piac csak 43,9%-os eséllyel árazza be a decemberi ülésen egy 25 bázispontos kamatcsökkentést.

Olli Rehn, az EKB tagja arra figyelmeztetett, hogy az infláció az olcsóbb energia, az erősebb euró és a lassabb bérnövekedés miatt a 2%-os cél alá csökkenhet; a decemberi kamatcsökkentés nem kizárt, de a kockázatok kétoldalúak.

Tokió több mint 17 billió jen értékű csomagot készít elő a megélhetési költségek enyhítésére és a mesterséges intelligencia és a félvezetőkbe történő beruházások támogatására; a kormány jóváhagyása pénteken várható.

Az előzetes GDP-adat éves szinten 1,8%-kal csökkent (a várt −2,4%-nál jobb eredmény), ami az export és a fogyasztás gyengülésének tudható be, részben a vámok és az új lakásügyi szabályozások miatt. Pozitívumként említhető a beruházások 1,0%-os növekedése.

Négy fegyveres kínai parti őrség hajója rövid időre belépett a Japán által igazgatott vizekre a vitatott szigetek közelében. Kína utazási és tanulmányi figyelmeztetéseket adott ki Japánnal kapcsolatban; Tokió magas rangú diplomatát küld Pekingbe a kapcsolatok stabilizálása érdekében.

A Berkshire Hathaway bejelentette, hogy mintegy 4,3 milliárd dollár értékű új befektetést hajt végre az Alphabetben, amely ezzel a vállalat tizedik legnagyobb portfóliója lett.

A Samsung 30–60%-kal emeli a memóriák árait – a szerver DRAM (különösen a DDR5) szerződéses árai az AI-boom okozta hiány miatt meredeken emelkedtek.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy a külügyminisztérium terrorista szervezetnek kívánja minősíteni a Suns Kartellt (amelyet állítólag Maduro vezet). Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok esetleg tárgyalásokat folytat Maduroval, még akkor is, ha az amerikai katonai jelenlét Venezuelában növekszik.

