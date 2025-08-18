Reggeli összefoglaló (18.08.2025)

Bár a péntek a Wall Streeten korrekcióval zárult (S&P 500: -0,3%, Nasdaq: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, DJIA: +0,1%), az index határidős ügyletek mérsékelt optimizmussal kezdik a hetet ( US500 : +0,1%, EU50 : +0,1%).

: +0,1%, : +0,1%). A pénteki Trump–Putyin találkozó nem hozott áttörést az ukrajnai háborúban. Források szerint Putyin a NATO-típusú biztonsági garanciák „elfogadásáért” cserébe teljes ellenőrzést követel a Donyeck és Luhanszk régiók felett. Trump szerint „Zelensky, ha akarja, azonnal befejezheti a háborút, vagy folytathatja a harcot”.

A piac most a mai Trump–Zelenszkij találkozóra figyel. Az ukrán elnököt várhatóan európai vezetők is kísérik a Fehér Házba, hogy elkerüljék a februári feszült találkozó megismétlődését.

Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi tanácsadója bírálta Indiát az orosz olajimport miatt, azzal érvelve, hogy az országnak inkább az Egyesült Államok stratégiai partnerének kellene viselkednie.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben optimizmus uralkodik, főként Trump döntése miatt, hogy elhalasztja a Kínára kivetett vámemelést az orosz olajimport miatt. A legnagyobb nyereséget India (Nifty 50: +1,1%) könyvelheti el, miután Modi miniszterelnök bejelentette a fogyasztási adók csökkentését. Az autó- és elektronikai gyártók vezetik a rallyt. A kínai HSCEI ( CHN.cash : +1%), a Hang Seng ( HK.cash : +0,75%), a japán Nikkei 225 ( JP225 : +0,7%) és az ausztrál S&P ASX 200 ( AU200.cash : +0,6%) is emelkedéssel zárta a napot.

: +1%), a Hang Seng ( : +0,75%), a japán Nikkei 225 ( : +0,7%) és az ausztrál S&P ASX 200 ( : +0,6%) is emelkedéssel zárta a napot. A devizapiacokon a volatilitás továbbra is viszonylag korlátozott. A legnagyobb mozgások az ausztrál és az új-zélandi valutáknál ( AUDUSD : +0,2%, NZDUSD : +0,3%) tapasztalhatók, amelyek a Trump–Putyin csúcstalálkozó és a Kínával kapcsolatos vámdöntés után csökkent bizonytalanság hatására emelkedtek. Az új-zélandi dollárt emellett a szerdai mérsékelt kamatcsökkentés (25 bázispont) várakozásai is támogatják. A dollárindex ( USDIDX ) és az EURUSD (1,17) változatlan, míg a japán jen gyengélkedik ( USDJPY : +0,15%).

: +0,2%, : +0,3%) tapasztalhatók, amelyek a Trump–Putyin csúcstalálkozó és a Kínával kapcsolatos vámdöntés után csökkent bizonytalanság hatására emelkedtek. Az új-zélandi dollárt emellett a szerdai mérsékelt kamatcsökkentés (25 bázispont) várakozásai is támogatják. A dollárindex ( ) és az EURUSD (1,17) változatlan, míg a japán jen gyengélkedik ( : +0,15%). Az olaj határidős árai továbbra is lefelé irányuló nyomás alatt vannak ( OIL : -0,3%, OIL.WTI : -0,35%), bár az árak már részben visszanyerték a kereskedés elején elszenvedett veszteségeket.

: -0,3%, : -0,35%), bár az árak már részben visszanyerték a kereskedés elején elszenvedett veszteségeket. Az arany 0,35%-kal 3345 dollárra, az ezüst pedig 0,15%-kal 38,06 dollárra emelkedett unciánként.

0,35%-kal 3345 dollárra, az pedig 0,15%-kal 38,06 dollárra emelkedett unciánként. A kriptovaluták továbbra is nyomás alatt vannak: a Bitcoin 1,9%-kal 115 450 dollárra, az Ethereum pedig 3,9%-kal 4295 dollárra esett.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.