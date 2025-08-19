Reggeli összefoglaló (19.08.2025)

A keddi kereskedés az ázsiai piacokon viszonylag nyugodtan zajlott, főként a Fehér Házban folyó tárgyalások hatására.

Számos kommentár jelent meg az Ukrajna és Oroszország közötti további béketárgyalások feltételeiről, lehetőségeiről és időpontjáról, amelyekben az Egyesült Államok közvetít és az Európai Unió pénzügyi támogatást nyújt. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a tárgyalások további előrehaladása befagyott, amíg Oroszország vagy Ukrajna nem mond le a fegyverszünet aláírásának fő feltételeiről (a háború előtti határok fenntartása (Ukrajna) és a külföldi csapatok teljes kivonása Ukrajna területéről (Oroszország)).

Az Egyesült Államok, Ukrajna és az EU által megvitatott biztonsági garanciákat a következő 10 napon belül kell részletesen ismertetni. A NATO főtitkára azonban hangsúlyozta, hogy a csapatok helyszíni bevetésének kérdése egyáltalán nem került terítékre.

Az európai tőzsdei kereskedés megkezdése előtt az európai és amerikai indexek fő határidős ügyletei értéküket vesztik. A DE40 jelenleg 0,15%-kal, az US500 pedig 0,17%-kal esik.

Az S&P az Egyesült Államok minősítését AA+/A-1+ szinten tartotta, stabil kilátásokkal, hivatkozva a magas hiányra és a növekvő adósságra, de nem vár tartós romlást.

A mai nap makrogazdasági naptára viszonylag üres. A befektetők figyelme a kanadai CPI-adatokra, a vállalati hírekre és az esetleges új geopolitikai fejleményekre irányul.

Az arany ma kissé visszanyerte pozícióját, ami közvetlenül az EURUSD pár enyhe fellendülésének köszönhető. A devizapiac mozgásainak dinamikája jelenleg nagyon alacsony, bár a japán jen viszonylag jól teljesít, míg az ausztrál dollár nagyobb veszteségeket könyvelhet el.

A főbb energiahordozók értékükből veszítenek. A földgáz 1,14%-kal esett, és továbbra is csökken, miután az új időjárás-előrejelzések a hűvösebb időjárás miatt alacsonyabb keresletet jeleznek az árura.

A kriptopiacot is csökkenés jellemzi ma reggel. A BTC 1,2%-kal, az Ethereum pedig 2,4%-kal esett.

