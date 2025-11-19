Reggeli összefoglaló (19.11.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni térség részvénypiacai többnyire csökkentek: A japán Nikkei 225 0,12%-kal, a hongkongi Hang Seng 0,45%-kal csökkent, a Shanghai Composite gyakorlatilag változatlan maradt, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig enyhe csökkenést mutatott.

Ugyanakkor az európai és az amerikai indexeken alapuló határidős ügyletek mérsékelt csökkenést jeleznek, ami azonban az európai határidős ügyleteknél jobban látszik, mint amerikai társaiknál.

Az antipódusokról érkező adatok vegyes jeleket mutattak a gazdaságból: Az új-zélandi termelői árindex (PPI) a várakozásoktól elmaradt, míg Ausztráliában a bérnövekedés az előrejelzéseknek megfelelően alakult, mérsékelt növekedést mutatva, de a magánszektor bérdinamikájának némi gyengülésével.

A kockázatkerülés légkörében a devizák eltérően teljesítettek, jelenleg az ausztrál dollár (AUD) és az új-zélandi dollár (NZD) teljesít a legrosszabbul. A jent és az eurót viszont jelenleg magasan értékeli a piac.

Sanae Takaichi japán miniszterelnök egy több mint 20 billió jen értékű, nagy összegű pótköltségvetéssel alátámasztott gazdaságélénkítő csomagot jelentett be, ami sürgős gazdaságpolitikai lépéseket tett szükségessé.

Ueda, a Bank of Japan elnöke találkozott a legfontosabb pénzügyminiszterekkel, hogy megvitassák a gazdasági helyzetet és a politikai kilátásokat, különösen a jen értékének erőteljes csökkenése fényében.

Az emelkedő államkötvényhozamok és a jen rövid távú erősödése ellenére a feszültségek visszatértek azon hírek közepette, hogy Kína ismét tilalmat vezethet be a japán tenger gyümölcseinek behozatalára, ami feszültséget okoz a kétoldalú kapcsolatokban.

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia egy sor kulcsfontosságú megállapodást jelentett be a védelem, a kereskedelem, a technológia és a stratégiai együttműködés területén. Rijád mintegy 300 amerikai harckocsit és a jövőben F-35-ös vadászrepülőgépeket kíván vásárolni, ami várhatóan erősíti az amerikai fegyveripart és az országok közötti biztonsági kapcsolatokat. A két ország a nukleáris együttműködésről, a kritikus nyersanyagokról és a mesterséges intelligenciáról is megállapodást írt alá, ezzel is bővítve gazdasági és technológiai partnerségüket.

Trump elnök azt sugallta, hogy valószínűleg már kiválasztotta jelöltjét a Federal Reserve elnöki posztjára, bár a nevet nem árulta el. Scott Bessent pénzügyminiszter interjúkat folytat a jelöltekkel, és várhatóan rövidesen bemutatja a végső jelölteket Trumpnak. Jerome Powell lehetséges utódai között van Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója és Kevin Warsh, a Fed korábbi igazgatósági tagja.

Az OIL.WTI ma 0,2%-kal csökken, miután a tegnapi API felmérés adatai a vártnál nagyobb mértékű növekedést mutattak az amerikai nyersolajkészletekben.

A nemesfémek ma visszaszerzik a talajt, ma reggel erőteljesen visszapattantak. Az arany ára 0,67%-kal, az ezüsté pedig 1,42%-kal emelkedik.

Ugyanez azonban nem mondható el a kriptovalutákról, ahol ismét csökkenést látunk. A Bitcoin ismét a 90 000 dolláros pszichológiai határt teszteli, a tegnapi csökkenés után a kriptopénznek sikerült fenntartható módon felfelé kitörnie.

Mire érdemes külön figyelmet fordítani a mai kereskedés során? A piaci szereplők szorosan figyelik az Nvidia pénzügyi eredményeit, hogy a technológiai szektorra vonatkozó támpontokat kapjanak, a brit CPI inflációs adatokat és a bankárok kommentárjaiból származó monetáris politikára vonatkozó jelzéseket, valamint az Egyesült Államokban a FOMC legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét.

A befektetők a globális piaci hangulatot befolyásoló potenciális kockázati tényezőként figyelemmel kísérhetik a Japán gazdasági ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos fejleményeket és az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai híreket is.

