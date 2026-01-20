Reggeli összefoglaló (20.01.2026)

Az amerikai index határidős ügyletek folytatják a tegnapi veszteségeket, az US100, US500 és US30 körülbelül 0,5%-kal csökkentek. A készpénzes kereskedés előtt az US Bancorp és a 3M fogja közzétenni eredményeit. A zárás után a figyelem középpontjában a Netflix áll, amelynek részvényei az év eleje óta több mint 6%-kal csökkentek, és közel 30%-kal alacsonyabban kereskednek, mint minden idők legmagasabb szintje. Az Interactive Brokers és a United Airlines is közzé fogja eredményeit.

Európában is gyenge a hangulat, miután a régió tegnap a november közepe óta legrosszabb kereskedési napját zárta. A német DE40 már több mint 700 pontot esett vissza rekordmagasságáról, és az európai kereskedés megkezdése előtt közel 0,7%-kal csökkent. A befektetők figyelmét egyre inkább a davosi Világgazdasági Fórum napirendje köti le, ahol holnap Trump is beszédet fog tartani.

Makrogazdasági szempontból ma a brit munkaerő-piaci adatok, a német ZEW hangulatfelmérés és az amerikai ADP magánszektorban foglalkoztatottak száma áll a figyelem középpontjában. A nap folyamán az amerikai legfelsőbb bíróság is döntést hozhat a vámokról.

Az arany új rekordmagasságra emelkedett, és a piacok klasszikus rotációt mutatnak a biztonságos menedékek felé. Az ezüst az arany mellett erőteljesen emelkedett, és új történelmi csúcsot ért el, bár ma több mint 0,7%-kal csökkent, annak ellenére, hogy az arany 0,8%-kal emelkedett.

Az amerikai kincstárjegyek a globális kötvényeladási hullámmal összhangban csökkentek. A befektetők óvatosabbá váltak az amerikai eszközökkel szemben, miután hétfőn szünet után újraindult a kereskedés az Egyesült Államokban. A piaci aggodalmak fő forrása Donald Trump vámtarifa-fenyegetései, beleértve a Grönlanddal kapcsolatos megjegyzéseket, amelyek újra felkeltették a kereskedelmi feszültségek eszkalálódásának félelmét, és próbára tették a piaci bizalmat a korábbi AI-vezérelt bullrun után. A Fitch Ratings figyelmeztetett, hogy a grönlandi kérdés növeli a geopolitikai kockázatot Európában.

Az ázsiai részvények is nyomás alatt voltak, a részvények körülbelül 0,4%-kal estek, és a piacok hangulata egyértelműen lehűlt. Különös figyelem középpontjában Japán állt, ahol a 40 éves állampapír hozama 4%-ra emelkedett, ami a legmagasabb szint 2007-es bevezetése óta. A Kínai Népi Bank a kamatlábakat változatlanul 3,5%-on tartotta.

A legnagyobb mozgás a hosszabb lejáratú adósságoknál volt tapasztalható. Az amerikai 30 éves hozam körülbelül 4 bázisponttal 4,88%-ra emelkedett, ami alacsonyabb kötvényárakat jelez. A dollár index két hete nem látott mélypontra süllyedt, ami tovább erősítette az amerikai eszközök iránti bizalom romlását.

Japánban a kormányzati adósság iránti kereslet gyengülésének újabb jele volt a 20 éves kötvénykibocsátás iránti gyenge kereslet, amely a 12 hónapos átlag alatt maradt. A kötvények eladási hulláma széles körű volt: Ausztráliában és Új-Zélandon is csökkentek az árak, és a német bund határidős ügyletek is gyengültek, ami megerősítette a mozgás globális jellegét.

Az olaj ára enyhén csökken, míg az amerikai Henry Hub földgáz (NATGAS) határidős ügyletei folytatják emelkedésüket, ma több mint 3%-kal.

