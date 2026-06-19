Reggeli összefoglaló - 2026.06.19.

Amerikai részvények és piaci hangulat
Az amerikai részvényindex-határidős piac lehűl, ahogy elhalványul a geopolitikai optimizmus: A Wall Street határidős indexei visszaesnek, visszaadva a tegnapi jelentős emelkedés egy részét. A piac kockázatkerülő hangulata felerősödött, miután iráni médiumok arról számoltak be, hogy Teherán a frissen aláírt egyetértési megállapodás (MoU) végrehajtásának ellenőrzött megvalósítását követeli a további diplomáciai tárgyalások folytatása előtt. A geopolitikai feszültséget tovább erősítette, hogy JD Vance amerikai alelnök váratlanul lemondta tervezett svájci diplomáciai útját.
A technológiai és kis kapitalizációjú részvények vezetik a reggeli veszteségeket: A technológiai részvények határidős kontraktusai szenvedik el a legnagyobb veszteségeket, a Nasdaq 100 futures vezetésével (US100: -1,0%). A kis kapitalizációjú részvények is nyomás alatt vannak, a Russell 2000 futures esése mellett (US2000: -0,9%), ezt követi az S&P 500 (US500: -0,7%) és a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,45%). Eközben az európai piacok továbbra is óvatosak, az Euro Stoxx 50 futures (EU50) jelenleg stagnál.
Ázsiai és csendes-óceáni piacok
Az ázsiai részvénypiacok visszahúzódtak rekordmagasságaikról, ahogy a béketárgyalások megtorpantak: Az ázsiai benchmark indexek pénteken visszafordították korai napi emelkedésüket, miután az amerikai–iráni békememorandum körüli kezdeti eufória fokozatosan szkepticizmusba fordult. A régióban a kereskedési volumen jelentősen visszaesett a kínai és hongkongi ünnepnapok miatt. Bár az indexek kezdetben az éjszakai Wall Street-rali hullámát kihasználva dél-koreai és japán benchmarkokat új napi rekordokra emeltek, az amerikai határidős indexek ázsiai kereskedési időben kezdődő esése gyors profitrealizálási hullámot váltott ki.
A KOSPI rekordmagasságról fordult le a technológiai részvények profitrealizálása miatt: A dél-koreai KOSPI index rendkívül volatilis kereskedést mutatott, élettartamcsúcsot érve el 9 385,59 ponton, mielőtt irányt váltva 0,6%-os mínuszban zárt. A fordulat legnagyobb vesztesei a félvezetőipari vállalatok voltak: a Samsung Electronics közel 2,0%-ot esett, míg az SK Hynix jelentősen visszahúzódott korábbi rekordcsúcsáról, és végül 2,0%-os emelkedéssel zárt. Máshol a Hyundai Motor 1,0%-ot veszített értékéből, miután hazai jelentések szerint a vállalat tervezi a Boston Dynamics fennmaradó 9,65%-os részesedésének megvásárlását a SoftBanktól.
A Nikkei lendülete megtört az eső futures piac miatt: A Nikkei 225 jelentősen lefaragta reggeli nyereségét, a futures (JP225) jelenleg 1,3%-os mínuszban kereskedik a romló globális hangulat hatására.
Az ASX 200 gyengül a bányászati szektor ellenszelében: Az ausztrál ASX 200 futures (AU200.cash) 0,5%-kal esik, elsősorban a BHP Group jelentős eladási hulláma miatt, miután a bányászati óriás jelentős költségtúllépéseket jelzett a kanadai Jansen káliumprojektjében. A régió többi részén a szingapúri benchmark (SG20.cash) 0,8%-ot veszített, míg az indiai Nifty 50 index szintén 0,8%-kal csökkent.
Gazdaság és politika
Japán inflációja a kormányzati támogatások miatt cél alatt maradt: Japán éves inflációja (CPI) májusban 1,5%-ra emelkedett (várt: 1,4%), míg a maginfláció (friss élelmiszerek nélkül) 1,4%-on maradt, immár negyedik egymást követő hónapban a Japán Jegybank (BoJ) 2,0%-os célja alatt. A mag-mag inflációs mutató (élelmiszerek és energia nélkül) 1,8%-ra csökkent éves alapon, ami 2022 szeptembere óta a legalacsonyabb érték. A visszafogott infláció nagy részben mesterséges hatás, amely Sanae Takaichi miniszterelnök agresszív üzemanyag-támogatási programjainak eredménye; ezek a benzinárakat éves szinten 7%-kal csökkentették.
A mögöttes inflációs nyomás továbbra is kamatemelési várakozásokat táplál: A BoJ ezeket a gyenge inflációs adatokat átmenetinek tekinti. A mögöttes inflációs nyomás gyorsan erősödik a termelői árindex (PPI) március óta tapasztalt gyors emelkedése, a júniusi élelmiszer-áremelések várható hulláma és a történelmileg gyenge jen miatt emelkedő importköltségek következtében. Ennek megfelelően a pénzpiacok továbbra is újabb BoJ-kamatemelést áraznak az év vége előtt, miután a jegybank a hét elején történelmi lépésként 1,00%-ra emelte irányadó kamatát.
Vance elhalasztja svájci útját, miközben a libanoni összecsapások veszélyeztetik az előzetes békemegállapodást: JD Vance amerikai alelnök elhalasztotta nagy figyelemmel kísért svájci útját, ahol Iránnal folytatott volna személyes technikai tárgyalásokat, rendkívül összetett logisztikai kihívásokra hivatkozva. A diplomáciai szünet rendkívül törékeny geopolitikai környezetben következik be; a közelmúltbeli egyetértési memorandum ellenére a dél-libanoni izraeli légicsapások legalább 16 ember halálát okozták. Ez éles figyelmeztetést váltott ki Teheránból, amely jelezte, hogy nem tűri a megállapodás megsértését, miközben a Pentagon állítólag további 80 milliárd dollár forrást kért a konfliktussal kapcsolatos kiadások finanszírozására.
Andy Burnham megnyerte a Makerfield-i időközi választást, és kihívhatja Starmert: Greater Manchester polgármestere, Andy Burnham sikeresen visszatért a Westminsterbe, miután 24 927 szavazattal megnyerte a Makerfield-i időközi választást, több mint 9 000 szavazattal megelőzve a Reform UK jelöltjét, Robert Kenyont. A jelentős politikai győzelem megnyitja az utat Burnham előtt, hogy hivatalosan is kihívja Keir Starmer miniszterelnököt a pártvezetésért. Győzelmi beszédében arra figyelmeztette a Munkáspártot, hogy ez a „végső lehetőség a változtatásra”.
Devizapiac (FX)
A dollár erősödik, miközben a svájci frank gyengül: Az amerikai dollárindex (USDIDX) további 0,2%-kal emelkedett, megőrizve domináns szerepét a devizapiacon. A svájci frank maradt a leggyengébb fő deviza (USDCHF: +0,6%, GBPCHF: +0,3%, EURCHF: +0,25%). A font erősödött a kontinentális európai devizákkal szemben a politikai fejleményeket követően (EURGBP: -0,05%, GBPSEK: +0,3%), míg az EURUSD 0,3%-kal csökkent 1,1422-re.
A jen új kétéves mélypontra süllyedt, közel egy 40 éves küszöbhöz: A japán jen áttörte a kritikus 161,00-es szintet az amerikai dollárral szemben, és napi mélypontként 161,80-ig gyengült – ez a legrosszabb szint 2024 júliusa óta. A folyamatos gyengülés a USDJPY devizapárt veszélyesen közel sodorja a 161,96-os technikai szinthez, amelynek áttörése esetén a jen 1986 óta nem látott mélységbe kerülhet.
Erősödnek az intervenciós figyelmeztetések a BoJ közelmúltbeli kamatemelése ellenére: Satsuki Katayama pénzügyminiszter a G7-találkozón határozott figyelmeztetést adott ki, kijelentve, hogy Tokió teljes mértékben kész „határozott lépésekre” a spekulatív devizamozgások ellen. Ugyanakkor annak ellenére, hogy a BoJ 31 éves csúcsra, 1,00%-ra emelte a kamatokat, és májusban több mint 70 milliárd dollárt költött intervenciókra, a szigorú hangvételű Federal Reserve-hez viszonyított jelentős hozamkülönbség és a Takaichi-kormányzat támogató gazdaságpolitikája továbbra is lefelé nyomja a japán devizát.
Nyersanyagok
Energia — Nyugodt kezdés a hétvége előtt: Az energiapiacokon tapasztalható volatilitás látványosan csökkent az amerikai–iráni békekeret-megállapodás után. A Brent kőolaj futures (OIL) 0,7%-os szerény emelkedést mutatott, hordónként 79,80 dollárra emelkedve, miközben a közvetlen geopolitikai kockázati prémiumok mérséklődtek. Ezzel párhuzamosan a földgáz futures (NATGAS) stabilizálódott a tegnapi készletadatok által kiváltott ugrást követően, és 0,15%-os mínuszban kereskedik.
Nemesfémek — Az erős dollár súlyosan nyomás alatt tartja az aranyat és az ezüstöt: A nemesfémek jelentős eladási hullámot szenvednek el, miközben az emelkedő reálhozamok és a kitartóan erős amerikai dollár komoly ellenszelet jelentenek. Az arany futures (GOLD) harmadik egymást követő kereskedési napon esett, 1,9%-kal 4 130 dollár/uncia szintre zuhant. Az ezüst futures (SILVER) még rosszabbul teljesített, 3,4%-ot esve 63,50 dollár/uncia szintig.
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