Reggeli összefoglaló (21.01.2026)

Mérsékelt hangulatban alakul az ázsiai-csendes-óceáni kereskedés a keddi éles amerikai eladási hullámot követően. Az indexek mozgása a 0,20-1,10%-os sávban történő emelkedésre korlátozódik. A kínai indexek 0,20% és 0,40% között emelkednek, míg a japán JP225 vezet az emelkedésben, akár 1,10%-os emelkedéssel.

Az arany 2,50%-kal emelkedik, és újabb rekordmagasságot ér el unciánként 4.880 USD körül. Az arany éves szinten 13%-kal emelkedett, és a bankok által 2026-ra prognosztizált nyereség nagy része már az év első hónapjában realizálódhat.

A Netflix kissé felülmúlta a várakozásokat a negyedik negyedévben: Az EPS 0,56 USD lett (vs. 0,55), a bevételek 12,05 milliárd USD-t értek el (vs. 11,97 milliárd), a szabad cash flow pedig jelentősen erősödött, 1,87 milliárd USD volt (vs. 1,46 milliárd). Az 1Q-ra vonatkozó előrejelzés azonban vegyes: a 12,16 milliárd USD bevétel nagyjából megfelel a konszenzusnak, de a működési eredményre vonatkozó előrejelzés (3,91 milliárd USD) és a működési árrés (32,1%) elmarad a várakozásoktól. A Netflix részvényei 5,40%-ot estek a zárás utáni kereskedésben.

A Barclays megjegyzi, hogy bár a dollár rövid távon gyengült, az euró sokkal érzékenyebb lehet a csökkenésre, ha az USA-EU konfliktus komolyan eszkalálódik. Az erősen exportorientált gazdaságok, mint például Németország, a kereskedelmi eszkalációnak leginkább kitettnek tekinthetők.

A Goldman a következő 12 hónapban 11% körüli hozamot jósol a globális részvények számára, amit elsősorban a nyereségnövekedés, nem pedig az értékelési bővülés fog előidézni. Az US500 1,10%-os mínuszban van az elmúlt egy évben.

Az amerikai részvények október óta a legrosszabb kereskedési időszakot produkálták, az US500 több mint 2,00%-kal, az US100 pedig 2,40%-kal esett. A VIX volatilitási index 21 pont felé szökött, majd ma 19,85 pont körüli értékre mérséklődött.

Trump davosi beszéde és az európai vezetőkkel folytatott megbeszélések teret teremtenek a taktikai de-eszkalációra. Történelmileg az éles piaci eladások gyakran nyomást gyakorolnak az amerikai kormányokra, hogy enyhítsék retorikájukat (az úgynevezett „TACO” hatás).

A japán államkötvények (JGB) a hét eleji erős eladást követően emelkedtek.

A devizamozgások általában korlátozottak, a legtöbb főbb devizapárral szűk sávban kereskednek.

Christopher Luxon új-zélandi miniszterelnök november 7-re parlamenti választásokat jelentett be. A hír azonban nem váltott ki jelentős piaci reakciót.

