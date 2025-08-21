Reggeli összefoglaló (21.08.2025)

A Wall Street tegnap gyengébben zárt, bár a korai szeánsz veszteségeinek jelentős része visszaszorult (S&P 500: -0,24%, Nasdaq: -0,67%, DJIA: +0,04%, Russell 2000: -0,32%). A technológiai részvények eladásának vége látható az ázsiai kereskedésben, míg az US100 stagnál.

A hitelkérelmi dokumentumok meghamisításával vádolt Lisa Cook Fed-kormányzó kijelentette, hogy nem hagyja magát „megfélemlíteni” Donald Trump kormánya által, hogy lemondjon a Fed-nél betöltött pozíciójáról. Cook hozzátette, hogy összegyűjti a megfelelő dokumentációt, hogy minden érdemi kérdésre alaposan válaszolhasson.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben vegyes a hangulat, bár a technológiai vállalatok viszonylagos optimizmust mutatnak. A széles MSCI Asia Pacific Index 0,5%-os csökkenést mutat, a pekingi (CHN.cash: -0,3%), a hongkongi (HK.cash: -0,3%) és a tokiói (JP225: -0,6%) piacokkal együtt. Eközben India (Nifty 50: +0,3%), Dél-Korea (Kospi: +0,4%), Szingapúr (SG20cash: +0,3%) és Ausztrália (AU200.cash: +0,7%) indexei emelkednek.

Kínában a biogyógyászati részvények emelkedtek, miután Li Qiang miniszterelnök megjegyezte, hogy növelni kell az ágazat K+F támogatását.

Új-Zéland január óta először jelentett kereskedelmi hiányt (-NZD 578m). Az export nőtt, de lassabb ütemben, mint az import, ami a kereskedelmi mérleg hiányát eredményezte.

Christian Hawkesby, az RBNZ elnöke szerint az emelkedő nyersanyagárak és a kamatcsökkentések máris támogatást nyújtanak az új-zélandi gazdaságnak.

Az ausztrál összetett PMI augusztusban 54,9-re emelkedett (korábban 53,9). Az aktivitás mind a feldolgozóiparban, mind a szolgáltatásokban gyorsult. A foglalkoztatás egyértelműen emelkedik, mivel több feladatot kell elvégezni, míg az exporttevékenység a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság ellenére is élénkül.

Japánban az összetett PMI 51,9-re emelkedett (korábban 51,6), ami február óta a leggyorsabb növekedést jelzi. Az eredményt főként a szolgáltatások hajtották, míg a feldolgozóipar visszaesése szinte megállt, amit a magasabb gyári termelés segített.

A devizapiaci volatilitás továbbra is korlátozott az ülés kezdetén. A dollárindex (USDIDX) stagnálással kereskedik. A leggyengébb G10-es devizák jelenleg a svájci frank (USDCHF) és az ausztrál dollár, mindkettő 0,1%-os csökkenést mutat a dollárral szemben. Az EURUSD árfolyama 1,164-es szinten áll.

A WTI olaj 0,3%-kal bővíti nyereségét, míg a NATGAS határidős ügyletei a rollover után stagnálnak. Az arany 0,3%-ot veszít, unciánként 3.340 dollárra, míg az ezüst stagnálással kereskedik.

A kriptodevizákban továbbra is a pesszimizmus dominál. A Bitcoin 0,3%-kal 114.100 dollárra, az Ethereum -0,75%-kal 4315 dollárra esik, csökkenés tapasztalható a Chainlink (-3%), a Polygon (-1,6%) és a Ripple (-1,3%) esetében is.

