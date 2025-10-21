Reggeli összefoglaló (21.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Az amerikai indexek határidős ügyletei kedden kissé csökkentek

A Bitcoin ismét nyomás alatt van az erősödő amerikai dollár miatt

Az arany ára csaknem 0,7%-kal esett vissza a történelmi csúcshoz képest

Az amerikai indexek enyhe veszteségeket könyvelnek el a tegnapi nyereség után, amelyet Donald Trump és Hszi Csin-ping szöuli találkozójának reményei ösztönöztek. A találkozóra a jövő héten kerül sor, és az amerikai elnök nyilatkozatai reményt adtak a piacoknak a két gazdaság közötti feszültségek enyhülésére. Ugyanezen hullámon lovagolva a kínai indexek is nyereséget könyvelnek el ma.

Az amerikai kereskedés megkezdése előtt a General Motors, a GE Aerospace, az RTX Corp, a Coca-Cola és a Lockheed Martin teszi közzé pénzügyi eredményeit. A kereskedés után a Netflix jelent meg eredményeiről, amely várhatóan a Wall Street figyelmének középpontjában áll majd. A Texas Instruments is közzéteszi negyedéves jelentését. A makrogazdasági naptár ma nem túl gazdag: délután 2:30-kor érkeznek a kanadai inflációs adatok.

A japán részvények esést mutattak, miután Sanae Takaichi, a laza fiskális politika híve megnyerte a választásokat és Japán miniszterelnöke lett. Az USD/JPY devizapár ma több mint 0,5%-kal emelkedett. Az arany több mint 0,7%-kal esett vissza a rekordmagasságokról, és unciánként 4327 dollár közelében kereskedik, míg az ezüst több mint 1%-ot veszített értékéből.

A kriptovaluta-piac hangulata ma meglehetősen gyenge – a bitcoin több mint 2%-kal, 107 000 dollár körüli szintre esett vissza, szemben a tegnapi közel 111 000 dollárral. A dollár erősödik, míg az EUR/USD 1,162-re esett vissza. A piacok remélik, hogy az amerikai kormány leállása a Fehér Ház nyilatkozatainak megfelelően a héten véget ér.

A szenátus demokratái blokkolták a republikánusok javaslatát a kormányzati finanszírozás meghosszabbítására – ez volt a tizenegyedik sikertelen kísérlet. A szavazás 50–43 arányban zárult, ami nem érte el a terv elfogadásához szükséges 60 szavazatot, amelynek célja a szövetségi ügynökségek november végéig történő finanszírozása volt. Mindazonáltal Kevin Hassett amerikai gazdasági tanácsadó hétfőn kijelentette, hogy a kormányzati leállás „valószínűleg” a héten véget ér. A Financial Times szerint az Apollo, a KKR, a Carlyle és a Cerberus befektetési alapok tárgyalásokat folytattak az amerikai hatóságokkal egy 150 milliárd dolláros hadsereg-modernizációs programról. Az amerikai katonai vezetők találkoztak magántőke-társaságok képviselőivel, hogy megvitassák a katonai infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervet.

Jamieson Greer azzal vádolta Kínát, hogy nyomást gyakorol a külföldi cégekre, hogy ne fektessenek be az Egyesült Államok kulcsfontosságú iparágaiba, és kijelentette, hogy Peking célja a szállítási láncok megzavarása és a fellendülés lassítása, célpontként a hajóépítést és más fontos amerikai szektorokat megcélzva. Greer ígéretet tett az amerikai vállalatok védelmére és a beruházások ösztönzésére.

A CNN arról tájékoztatott, hogy az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov közötti várható találkozót a Fehér Ház tisztviselője szerint egyelőre felfüggesztették.

A Fitch Ratings megjegyezte, hogy a nem banki hitelezés gyors növekedése az Egyesült Államokban növeli a bankok nagyobb veszteségeinek kockázatát. A Bank of America szerint pedig megnövekedett a kockázata annak, hogy a Fed októberben elveszíti a mérleg feletti ellenőrzését. Ausztrália 2 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államok integrált katonai rendszereibe, és megállapodott 2,68 milliárd dollár értékű Apache helikopterek vásárlásáról is.

