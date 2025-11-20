Reggeli összefoglaló (20.11.2025)

Az amerikai indexek az Nvidia erős eredményeinek köszönhetően folytatják a fellendülést. Az US100 index már összesen 2,00%-ot, az US500 pedig 1,25%-ot emelkedett. Ma az indexek 0,75%-kal, illetve 0,70%-kal emelkednek.

Az Nvidia története egyik legerősebb eredményjelentését nyújtotta be: 57 milliárd dollár bevételt ért el a harmadik negyedévben, és ~65 milliárd dolláros előrejelzést adott a negyedik negyedévre. A menedzsment hangsúlyozta, hogy a Blackwell chipek és a felhőalapú GPU-k iránti kereslet „óriási”, és a vállalat 2026-ig 500 milliárd USD potenciált lát a következő generációs chipek bevételeiben. Az Nvidia részvényei több mint 5,00%-kal 196 USD/részvényre emelkedtek.

Koeda, a BoJ igazgatótanácsának tagja kijelentette, hogy a kamatlábaknak tovább kell emelkedniük. Kommentárjai növelik egy esetleges decemberi emelés valószínűségét.

A JPY azonban továbbra is a leggyengébb G10-es deviza marad. A piacok inkább a JGB-k strukturális eladására összpontosítanak, mint a BoJ jelzéseire.

A JGB hozamok két évtizede nem látott szintre emelkedtek: A 30 éves 3,40%-on, a 20 éves 2,84%-on, a 10 éves 1,81%-on áll. A fiskális aggodalmak és a nagyarányú adósságkibocsátásra vonatkozó várakozások felfelé hajtják a hozamokat.

Sarah Hunter, az RBA munkatársa szerint a legutóbbi felfelé irányuló inflációs meglepetés érvénytelenítette a korábbi előrejelzéseket. Figyelmeztetett, hogy a trend feletti gazdasági növekedés újra felpezsdítheti az inflációt - ami arra utal, hogy a jegybank nem biztos, hogy olyan mértékben csökkenti a kamatokat, mint amire a piac számít.

A Bloomberg jelentése szerint az amerikai kormány nyomást gyakorol a Kongresszusra, hogy utasítsa el az Nvidia fejlett mesterséges intelligencia chipjeinek exportjára vonatkozó újonnan javasolt korlátozásokat. A Fehér Ház arra figyelmeztet, hogy a túl szigorú korlátozások ártanának az USA technológiai vezető szerepének, és a vásárlókat külföldi beszállítók felé terelnék.

A hitelek irányadó kamatlába már hatodik hónapja változatlan maradt (1 éves: 3,0%, 5 éves: 3,5%). Ez a gyenge hitelkeresletet és a célzottabb ösztönzés pekingi preferenciáját tükrözi.

Peking jelzáloghitel-támogatásokat, adókedvezményeket és alacsonyabb tranzakciós költségeket fontolgat a meggyengült ingatlanpiac stabilizálása érdekében. A fejlesztői részvények enyhén erősödnek a hírre.

A BoJ valószínűleg decemberben kamatot emel: a közgazdászok 53%-a 0,75%-ra várja a kamatemelést, és a felmérésben részt vevők mindegyike 2026 első negyedévére számít ilyen szintre. A gyengébb jen növeli az importált infláció kockázatát, ami erősíti az intézkedés mellett szóló érveket.

A Barclays arra számít, hogy a megacap erősödése és az alkalmazkodóbb monetáris politika 2026-ra 7400 pontra emeli az indexet. A bank megemelte a nyereségprognózisát, de figyelmeztetett a nem technológiai szektorokat érintő kockázatokra (infláció, gyengébb munkaerőpiac). A tipikus évközi volatilitást is potenciális kockázati tényezőként jelölte meg.

