Reggeli összefoglaló (22.01.2026)

Az amerikai index határidős ügyletek továbbra is zöldben kereskednek, miután Donald Trump a közösségi médiában bejelentette, hogy a NATO-n belül megállapodás született Grönlandról és általánosabban az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kérdésekről. Az amerikai elnök emellett elvetette a kiválasztott európai országokra tervezett vámokat (US100, US500: körülbelül +0,05%).

Az amerikai legfelsőbb bíróság valószínűleg elutasítja Trump kérését, hogy Lisa Cookot azonnal távolítsák el a Federal Reserve kormányzótanácsából, több bíró nyilatkozata szerint, akik a központi bank függetlenségére és a potenciálisan negatív gazdasági következményekre hivatkoztak.

Az ázsiai piacok többnyire emelkednek, a Wall Street határidős ügyleteinek fellendülése és a hangulat javulása után, miután enyhültek a feszültségek az Egyesült Államok és Grönland között. Dél-Korea teljesített a legjobban – a KOSPI (+0,6%) rekordot döntött, amit az AI-hez kapcsolódó részvények (Samsung és SK Hynix: körülbelül +2%) hajtottak. A japán SoftBank is nyereséget könyvelhet el az AI-vel kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően (körülbelül +11%). A JP225 további 0,8%-ot emelkedett a holnapi BOJ-döntés előtt.

Az ausztrál munkaerő-piaci adatok a várakozások felett alakultak, valószínűleg az ünnepekhez kapcsolódó erősebb munkaerő-kereslethez hasonló szezonális hatások miatt. Decemberben a foglalkoztatás 65,2 ezer munkahellyel nőtt (előrejelzés: 28,3 ezer), míg a novemberi adatot -21,3 ezerről -28,7 ezerre módosították lefelé. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ról 4,1%-ra csökkent, ami a munkaerőpiac szűkülésére utal.

Japán kereskedelmi hiánya 2025-ben körülbelül 52%-kal, 2,65 billió jenre csökkent, főként a félvezetők és az elektronikai termékek más ázsiai országokba történő exportjának rekord növekedésének köszönhetően. Az Európával és Kínával szembeni hiány nőtt.

A devizapiacokon az ausztrál és a új-zélandi valuták vezetnek, amit a javuló kockázati étvágy és az ausztrál munkaerő-piaci adatok támasztanak alá, amelyek megerősítik a szigorú monetáris politika kilátásait. Az AUDUSD 0,65%-kal erősödött, átlépve a pszichológiai 0,68-as szintet. Az NZDUSD ennél szerényebb, 0,25%-os erősödést mutat. A jen ismét a leggyengébb G10-es valuta, mintegy 0,3%-ot gyengült mind a dollárral, mind az euróval szemben. Az EURUSD 1,169 közelében stagnál.

Az arany enyhén korrigál, mindössze 0,1%-kal, 4830 USD körüli szintre esett vissza az USA és Európa közötti feszültségek enyhülése után, míg az ezüst visszanyerte tegnapi veszteségeit, 1%-kal, 94 USD-ra emelkedett.

A földgáz 5%-ot erősödött, negyedik napja folytatva emelkedését. A Brent és a WTI nyersolaj körülbelül 0,2%-kal esett vissza, jelezve a volatilitás csökkenését a közelmúltbeli emelkedés után.

A kriptovaluták iránti hangulat vegyes. A főbb tokenek emelkedtek (Bitcoin: +0,4% 90 180 USD-ra; Ethereum: +0,2% 3018 USD-ra), míg a kisebb tokenek gyakran mínuszban vannak (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).

