Reggeli összefoglaló (22.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A Netflix 6% körüli esést mutat az előpiacon a csalódást keltő eredmény után.

Az arany és az ezüst megállítja a rekord nyereségfelvételt.

Az USD veszít a megújult kockázatvállalási hajlandóság miatt.

A főbb amerikai és európai részvényindexek a DJIA rekordot jelentő kereskedése után, valamint az SAP és a Netflix eredményei előtt enyhén emelkednek (US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DE40 változatlan).

A Netflix részvényei mintegy 6%-ot estek a zárás utáni kereskedésben a vártnál gyengébb 2025. negyedéves eredmények után. A bevétel 11,51 milliárd dollár lett a Bloomberg 11,52 milliárd dolláros konszenzusával szemben (vállalati előrejelzés: 11,53 milliárd dollár), az EPS pedig 5,87 dollár a várt 6,94 dollárral szemben. A működési árrés 28%-ra esett vissza egy egyszeri brazíliai adóterhelés miatt. A Netflix a negyedik negyedévre vonatkozóan a konszenzus feletti irányt mutatott, 11,96 milliárd dolláros bevételt és 29%-os árrést prognosztizált 2025-re. A felhasználói elkötelezettséget „egészségesnek” jellemezték, a jövőbeli növekedés várhatóan nagyrészt a hirdetési üzletágnak köszönhető.

Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy az euróövezet bankjai továbbra is ki vannak téve az amerikai dolláros finanszírozás esetleges szigorodásából eredő kockázatoknak, amely a kötelezettségeik akár 28%-át is kiteszi. Az erősebb likviditási pufferek ellenére egy hirtelen dollárhiány visszafoghatja a hitelezést, ami Lane-t arra késztette, hogy a dollárkockázatok szigorúbb nyomon követésére szólítson fel.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben vegyes a hangulat a technológiai szektorban tapasztalható profitrealizálás közepette. A CHN.cash és a HK.cash 0,3%-os, illetve 0,4%-os csökkenést mutat, míg a JP225 enyhén emelkedett (+0,8%).

Japán exportja 4,2%-kal emelkedett szeptemberben éves összevetésben (Bloomberg konszenzus: 4,6%, előző: -0,1%). A vártnál gyengébb eredményt elsősorban az USA-ba irányuló szállítások 13,3%-os csökkenése okozta az új vámok után, amit ellensúlyozott az Ázsiába (+9,2%), Kínába (+5,8%) és az EU-ba (+5,0%) irányuló erős növekedés, amelyet az IT- és félvezető termékek iránti kereslet támogatott. Az import 3,3%-kal emelkedett, a gépek és elektromos berendezések által vezérelve, ami a tőkeberuházások fenntartására utal. A kereskedelmi deficit ellenére az adatok alátámasztják Japán folyamatos gazdasági fellendülését, és növelik a BoJ további kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat.

India és az USA a hírek szerint közel áll egy olyan kereskedelmi megállapodás megkötéséhez, amely az indiai árukra kivetett vámokat 50%-ról 15-16%-ra csökkentené. A megállapodás részeként India fokozatosan csökkentené az orosz olaj behozatalát, és engedélyezné a GMO-kukorica behozatalát. A megállapodást az APEC-csúcstalálkozón írhatják alá, és valószínűleg fellendítené az indiai tőzsdét.

A devizapiacon a dollár széleskörű korrekción megy keresztül, a biztonságos menedékhelyekről (jen és frank) a kockázatosabb devizák felé irányuló áramlásokkal. A G10-ek közül az antipodusi devizák teljesítenek a legerősebben (AUDUSD: +0,25%, NZDUSD: +0,3%). Az EURUSD négy egymást követő csökkenő ülésszak után 0,1%-kal 1,1615-re emelkedik.

A legfontosabb nemesfémek a korai eladások ellenére pozitívba fordultak, ami a nyereségfelvételt és az értékelési aggodalmakat tükrözi. Az arany 0,3%-kal 4.136 dollár/unciára, az ezüst +0,5%-kal 48,98 dollár/unciára emelkedett. A Wall Street szilárd eredményei tovább terhelhetik a biztonságos menedék iránti keresletet.

A Brent és a WTI nyersolaj 0,6%-kal, illetve 1,1%-kal emelkedik, míg a NATGAS további 1%-kal bővíti nyereségét a görgetés után.

