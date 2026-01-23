Reggeli összefoglaló (23.01.2026)

Az amerikai részvényindexek egy sor pozitív hír nyomán jelentős emelkedéssel zártak. Az S&P 500 több mint 0,5%-kal, a Nasdaq 0,9%-kal, a Dow Jones pedig több mint 0,6%-kal emelkedett.

Az optimizmus fő mozgatórugói a makrogazdasági adatok voltak: A GDP növekedése elérte a 4,4%-ot, míg az első munkanélküli kérelmek a korábbi előrejelzések alatt maradtak. Az amerikai PCE-infláció 2,8%-os volt, ami még mindig enyhén emelkedettnek tekinthető.

A Bank of Japan a várakozásoknak megfelelően 0,75%-on tartotta a rövid távú kamatlábat, miközben emelte a maginflációs előrejelzéseket, és kiemelte a növekvő inflációs kockázatokat.

Bár a maginfláció Japánban lassul, továbbra is a Bank of Japan célja felett van, és decemberben 2,4%-ot ért el a novemberi 3%-hoz képest. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a PMI 17 hónapja a legmagasabb szintet érte el, ami a japán ipar növekedési pályára való visszatérését jelzi.

A Kínai Népi Bank (PBOC) a mai napon az USD/CNY referencia-kamatlábat 6,9929-ben határozta meg, ami magasabb a tervezett 6,9481-nél.

Az ázsiai részvénypiacok pozitív hangulatban fejezték be a hetet: A japán Nikkei 225 0,29%-kal, a hongkongi Hang Seng 0,33%-kal, a kínai Shanghai Composite 0,27%-kal, az ausztrál ASX 200 pedig 0,06%-kal emelkedett. A dél-koreai KOSPI 0,6%-os emelkedéssel tűnt ki.

A devizapiacon a legnagyobb volatilitás az USD/JPY devizapárban tapasztalható, amely a központi banki döntések és a makrogazdasági adatok közzétételét követően emelkedik.

Az olajpiacokon szintén fokozott volatilitás tapasztalható. A Brent és a WTI kontraktusok reagáltak Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetésére, miszerint „flottát” küld Irán felé, ami aggodalmakat keltett az e kulcsfontosságú olajtermelő országból származó szállítások lehetséges zavarai miatt.

A nemesfémek piacán az arany és az ezüst profitál a geopolitikai feszültségekből. Az arany 0,3%-os emelkedéssel unciánként 4950 dollár körül mozog, míg az ezüst 3%-os emelkedéssel meghaladta a 99 dolláros unciánkénti árfolyamot.

A kriptopénzek piacán a Bitcoin 0,3% körüli emelkedést mutat, míg az Ethereum árfolyama nagyjából változatlan.

Az Intel az elemzői várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves eredményekről számolt be, de a vállalat figyelmeztetett, hogy az első negyedévben jelentősen alacsonyabb árrésre és bevételekre számít.

