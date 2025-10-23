Reggeli összefoglaló (23.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A legfontosabb piaci hírek ma reggel

Az S&P 500 határidős ügyletei ma reggel erősödtek, míg a Nikkei 225 1,3%-ot esett, ami a Wall Street éjszakai csökkenését követő negatív hangulatot tükrözi Ázsiában. Az indiai Nifty emelkedik (+0,7%), miután az indiai árukra kivetett amerikai vámok lehetséges csökkentéséről szóló híreket követően. A DAX és az Euro Stoxx 50 kontraktusokkal enyhén alacsonyabban kereskednek.

Az USD egyértelműen uralja a reggeli kereskedést, több napos korrekció után erősödik a főbb párokkal szemben; a JPY továbbra is a leggyengébb a G10-ek közül, USDJPY 152,41 (+0,28%).

A WTI hordónként 60,80 USD-re emelkedik (+2,46%), folytatva az emelkedést, miután bejelentették az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokkal szembeni új amerikai szankciókat, valamint az Indiára és az EU-ra gyakorolt nyomást, hogy korlátozzák az orosz olajimportot. Az USA új szankciókat vezetett be az orosz olajipari vállalatokra (Rosneft, Lukoil, leányvállalatok); Trump szerint a korlátozásokkal Putyint akarják rákényszeríteni, hogy racionális legyen az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokon.

Az arany 4091USD/unciára esik, viszonylag közel marad a tegnapi zárószintekhez, mivel a piac a pénteki amerikai CPI-adatokat várja.

Trump fenntartja a Xi kínai elnökkel való találkozó tervét, és reméli, hogy megállapodás születik a kereskedelemről, a nyersanyagokról és a szójababról; a Putyinnal való kapcsolatok továbbra is feszültek a csalódást keltő budapesti és alaszkai tárgyalási kísérletek után.

A Tesla rekord negyedéves bevételről (28,1 milliárd dollár, +12% é/é) és rekord FCF-ről (3,99 milliárd dollár) számolt be, rekord járműkiszállítások (497.099 darab, +7% é/é) és erős energiatároló telepítések (12,5 GWh, +81% é/é) mellett; a magasabb költségek és tarifák miatt a működési árrés alacsonyabb volt.

Az SAP csalódást okozott a bevételek tekintetében (9,08 milliárd euró a várt 10,61 milliárd euróval szemben) és kissé az EPS-előrejelzések alatt (1,72 euró az 1,73 euróval szemben), de a felhőszolgáltatások erős növekedése (+27% é/é) támogatja a hosszú távú potenciált; a vállalat folytatja a mesterséges intelligencia integrációját. Mire kell ma figyelni? Ma a CBRT kamatdöntést jelent be, az USA-ban földgázkészlet-adatok jelennek meg, Kanadában pedig kiskereskedelmi forgalmi jelentés jelenik meg.

A piac figyelemmel kíséri az Oroszországgal szembeni további szankciók részleteit, India válaszát az olajimportra gyakorolt amerikai nyomásra, valamint a Trump-Xi kereskedelmi tárgyalások előrehaladását.

A figyelem középpontjában valószínűleg továbbra is a Tesla és az SAP részvényei állnak majd az eredménybeszámolóik után, valamint a nyersanyag- és energiavállalatok reakciója az újabb amerikai szankciókra.



