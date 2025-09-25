Reggeli összefoglaló (25.09.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni indexek enyhe nyereséget könyvelnek el a 0,15-0,70%-os sávban. A kínai indexek 0,50-0,70% között emelkednek, az ausztrál AU200.cash 0,45%-ot, a japán JP225 0,17%-ot, a szingapúri SG20cash pedig 0,15%-ot emelkedik.

Mary Daly a Fed részéről támogatta a további kamatcsökkentést, de nem volt hajlandó meghatározni az ütemtervet, hangsúlyozva az adatoktól függő pályát. Megjegyezte, hogy a növekedés és a munkaerő-felvétel lelassult, az infláció pedig főként a vámok által érintett területekre koncentrálódik. A múlt heti csökkentést „biztosításként” fogalmazták meg, a recessziós kockázatot alacsonynak ítélték.

Ma kaptunk részleteket a BoJ júliusi üléséről szóló jegyzőkönyvből. A tagok egyetértettek abban, hogy a kamatlábaknak tovább kell emelkedniük, ha az aktivitás és az árak követik az előrejelzéseket.

Néhány döntéshozó sürgette az időszerű emeléseket és a „semlegesebb” eszközök felé való elmozdulást. A cégek jobban áthárítják a költségeket, de a béralapú szolgáltatási infláció továbbra is visszafogott; a Japánra gyakorolt vámhatásokat korlátozottnak ítélték.

Makoto Sakurai, a BoJ korábbi igazgatósági tagja szerint a BoJ már októberben kamatot emelhet, attól függően, hogy tisztázódnak-e a vámok hatásai. Úgy látja, hogy 2,5 év alatt akár 100 bázispontos szigorítás is lehet, és a kamatok 2028-ra elérik az 1,5%-os csúcsot.

A BoJ augusztusi szolgáltatási PPI-je +2,7%-ra lassult é/é (szemben a várt/előzetes 2,9%-kal).

Ma nem kevesebb, mint hét Fed tisztviselőt is hallhatunk, köztük Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly és Schmid. A piac elemezni fogja a megjegyzéseiket, hogy a közelgő októberi és decemberi ülésekkel kapcsolatos nyomokat keressen.

A kínai jegybank helyettes kormányzója hangsúlyozta a jüanban denominált kötvények nemzetközivé tételének szándékát. A 192 billió CNY értékű szárazföldi kötvénypiacon (a világ második legnagyobbja) jelenleg csak 2% a külföldi befektetők aránya. A cél ennek bővítése olyan intézkedésekkel, mint a CNY-kötvények fedezetként való engedélyezése a HK/globális piacokon, a Swap Connect limitek emelése, a repóhoz való hozzáférés lehetővé tétele, valamint a kínai államkötvényekre vonatkozó határidős ügyletek előkészítése HK-ban.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.