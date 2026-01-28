Reggeli összefoglaló (28.01.2026)

Az ázsiai-csendes-óceáni kereskedés a Wall Street-i indexek rekordmagasságon zárása után élénk hangulatban zajlik. A kínai indexek 1,70% és 2,50% között emelkedtek, míg a japán index 1,65%-ot erősödött.

Az amerikai részvényindexek tegnap minden idők legmagasabb szintjén zárták a kereskedést, közvetlenül a Fed mai döntése és a nagy technológiai vállalatok eredményeinek közzététele előtt. Az US100 26 300 pont felett, az US500 7040 ponton, az US2000 pedig 2685 ponton zárt.

A nemesfémek továbbra is rendkívüli nyereségeket könyvelhetnek el. Az arany ma további 1,60%-kal, 5260 dollárra emelkedett unciánként, míg az ezüst 2,20%-kal, 114,45 dollárra emelkedett unciánként.

Az amerikai dollár visszanyerte a keddi, Trump megjegyzései által kiváltott esés nagy részét. Az USDIDX 0,37%-kal emelkedett, az EURUSD 0,35%-kal csökkent, az USDJPY pedig 0,22%-kal emelkedett.

Az ausztrál dollár is a figyelem középpontjában áll ma, mivel az inflációs adatok alapján az egyik legerősebb G10-es deviza.

Az ausztrál infláció volt a piac legfontosabb mozgatórugója – mind a negyedik negyedévi CPI, mind a decemberi havi adat meghaladta a várakozásokat.

Az infláció decemberben ismét gyorsult, a fogyasztói árindex 3,8%-kal, az alapinfláció pedig 3,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A hat hónapos évesített alapinfláció körülbelül 3,9%-ot jelent, ami nem egyeztethető össze a célhoz való gyors visszatéréssel. A szolgáltatási infláció 4,1%-ra emelkedett (a korábbi 3,6%-ról), elsősorban az utazás, a szállás és a bérleti díjak miatt, amelyek kulcsfontosságú területek az RBA számára.

Az ausztrál dollár újra 0,70 USD fölé emelkedett, és a piacok elkezdték beárazni a RBA 25 bázispontos kamatemelését februárban. Egy ilyen lépés valószínűsége a február 3-i ülésen 70% fölé emelkedett (a korábbi 60% körülről).

A Westpac csatlakozott a februári 25 bázispontos emelésre vonatkozó előrejelzésekhez, a maginflációt döntő tényezőként megjelölve. A bank ezt a lépést valószínűleg egyszeri intézkedésnek tekinti, és feltételes álláspontot képvisel a további szigorításokkal kapcsolatban.

Kína jóváhagyta az Nvidia H200 AI chipjeinek első importját, a jelentések szerint „több százezer” egységet, amelyeket kezdetben három nagy technológiai vállalatnak szántak. Ez pozitív jel az Nvidia és ellátási lánca számára.

A Japán Bank decemberi ülésének jegyzőkönyve megerősítette, hogy a döntéshozók továbbra is a gyenge jen inflációra gyakorolt hatására koncentrálnak – bár ez a közelmúltbeli sikeres jenbeavatkozások miatt változhatott. A Japán Bank már 2025 végén 25 bázisponttal 0,75%-ra emelte a kamatlábakat (ez a legmagasabb szint az 1990-es évek közepe óta), és a jegyzőkönyv nyitva hagyta a további szigorítás lehetőségét, miközben hangsúlyozta az adatoktól való függőséget.

A Goldman megjegyzi, hogy a geopolitikai bizonytalanság növekedése ellenére a kockázati étvágy továbbra is magas. Kockázati étvágy mutatója 2021 áprilisa óta a legmagasabb szinten van.

Az elemzők azt is sugallják, hogy Trump már ezen a héten bejelentheti a Fed elnöki posztjára jelölt személyét. Powell mandátuma májusig tart, de a Fehér Ház már korábban megpróbálhatja befolyásolni a narratívát.

