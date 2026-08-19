Reggeli összefoglaló: A dollár gyengül a jegyzőkönyv közzététele előtt. Mit kell tudni ma reggel❓

Az amerikai és európai indexek határidős kontraktusai nulla körül mozognak, miközben az ázsiai piacokon, köztük a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi indexen, éles eséseket láthatunk a Wall Streeten immár sorozatban harmadik veszteséges kereskedési napot követően.
A piaci hangulatot elsősorban a kötvénypiacokon zajló globális eladási hullám alakítja, amely az USA-ban és Európában – többek között a német és francia államkötvények esetében – többéves csúcsokra emelte a hosszú lejáratú állampapírok hozamait.
A befektetők azt mérlegelik, hogy a magasabb hitelfelvételi költségek milyen hatással lesznek a gazdaságra, és a mai, 20:00-kor megjelenő júliusi FOMC-ülés jegyzőkönyvét várják, hogy felmérjék a Federal Reserve következő lépéseit.
A nyersanyagpiacon a kőolaj ára immár negyedik egymást követő napon emelkedik, a Brent határidős kontraktusai hordónként 91 dollár felett kereskednek (a WTI 0,30 százalékkal emelkedik), amit az a félelem hajt, hogy az USA és Irán közötti tűzszünet lejártát követően lezárhatják a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítási útvonalat.
Eközben az amerikai dollár gyengül, és több hónapos mélypontok közelében mozog – a dollárindex (USDIDX) 0,08 százalékkal csökken –, ami egybeesik a kötvényhozamok emelkedésének átmeneti megtorpanásával a Fed jegyzőkönyvének közzététele előtt. A japán jen ma viszonylag jól teljesít, miközben többek között az ausztrál dollárra is egyre nagyobb lefelé irányuló nyomás nehezedik.
Forrás: xStation
A gazdaság különböző szektorai közül jelenleg a technológiai és távközlési vállalatok teljesítenek a legrosszabbul, amelyek ezen a héten már több mint 2 százalékot veszítettek az amerikai részvénypiacon, miközben a VanEck Semiconductor ETF indexe kedden 4,1 százalékkal esett a növekvő kamatlábak közepette.
Forrás: XTB
Az amerikai energiaszektor azonban a legjobban teljesít, többek között a finomító vállalatok új csúcsokat érnek el, amit a rekordmagas finomítói árrések és a közel-keleti geopolitikai feszültségek támogatnak.
A Target részvényei idén több mint 55 százalékkal emelkedtek, és a befektetők nagy érdeklődéssel várják a mai pénzügyi jelentést (amelyet a piac nyitása előtt tesznek közzé), hogy felmérjék a Michael Fiddelke vezérigazgató által vezetett fordulatot célzó terv hatékonyságát.
A kínai robotgyártó Unitree Robotics debütált a sanghaji tőzsdén, részvényei egy ponton közel 630 százalékkal emelkedtek, ami jól tükrözi a lakossági befektetők technológiai innovációk iránti hatalmas étvágyát.
A dél-koreai óriás, a Samsung Electronics 158 millió dolláros beruházást jelentett be egy új, hűtőrendszereket gyártó gyártósorba Gwangjuban, részvényei azonban több mint 7 százalékkal estek az ázsiai technológiai szektor szélesebb körű eladási hulláma közepette.
Az olyan félvezető- és berendezésgyártók, mint a Teradyne, a Marvell és a Micron, kedden jelentős, 7–9 százalék közötti veszteségeket szenvedtek el, a magas kötvényhozamok nyomása alatt.
A mai kereskedési napon más kiskereskedelmi és fogyasztási cikkeket gyártó óriásvállalatok negyedéves eredményei is a figyelem középpontjában lesznek, köztük a Lowe’s és az Estée Lauder.
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