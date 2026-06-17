Reggeli összefoglaló: A fegyverszünet után lecsillapodnak az indulatok. A Fed kerül a piacok középpontjába

Tőzsde

A tegnapi kereskedési nap a Wall Streeten a pozitív nyitás ellenére mérsékelt korrekcióval zárult: az S&P 500 index 0,6%-ot esett, míg a Nasdaq 100 közel 1,2%-ot veszített értékéből.

Az egyetlen jelentős index, amely pozitív tartományban fejezte be a napot, a Dow Jones volt, amely 0,6%-kal emelkedett.

A befektetők kezdeti optimizmusa, amely a megkötött tűzszünet híréhez kapcsolódott, fokozatosan alábbhagyott.

Az OpenAI pénzügyi helyzetével kapcsolatos információk éppen akkor érkeznek, amikor a vállalat tőzsdei debütálására készül. A cég már benyújtotta a bizalmas IPO-prospektust, és sajtóértesülések szerint a bevezetés akár már 2026 szeptemberében megtörténhet, akár 1 billió dolláros értékelés mellett.

A SpaceX részvényei a tegnapi kereskedés során közel 5%-kal emelkedtek, áttörve a 200 dolláros szintet.

A mai ázsiai kereskedésben vegyes a hangulat: az emelkedéseket a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi vezeti, míg a kínai Hang Seng kisebb korrekciót mutat.

OpenAI

Az OpenAI 2026 első negyedévében 3,7 milliárd dollárt költött, miközben bevételei 5,7 milliárd dollárt tettek ki (az adatok a részvényeseknek megküldött dokumentumokból származnak, amelyekről a The Information számolt be).

A kiadások nagysága azt mutatja, hogy a vállalat a dinamikus bevételnövekedés ellenére továbbra is hatalmas költségeket visel a mesterségesintelligencia-modellek fejlesztése, a számítási infrastruktúra bővítése és az olyan szolgáltatások fenntartása miatt, mint a ChatGPT.

Makrogazdaság és monetáris politika

A piac figyelme jelenleg a Fed mai kamatdöntésére összpontosul, amely kétségtelenül a mai kereskedési nap legfontosabb eseménye.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy ez lesz az első FOMC-ülés Kevin Warsh vezetésével.

Az új Fed-elnök, Kevin Warsh egy kihívásokkal teli gazdasági környezetben kezdi meg mandátumát, amelyet tartós infláció, a gazdasági növekedés ütemével kapcsolatos bizonytalanság és a pénzügyi piacok fokozott volatilitása jellemez.

Kevin Warsh első monetáris politikai döntéseit a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, és ezek jelentősen befolyásolhatják teljes elnöki ciklusának megítélését.

Geopolitika (USA – Irán)

Donald Trump kijelentette, hogy bízik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás sikerében, hangsúlyozva, hogy alapvető feltétele továbbra is az, hogy Irán soha ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel.

Trump szerint a felek által aláírt memorandum egyértelműen meghatározza ezt a célt, és a tárgyalások most a következő szakaszba lépnek, amely várhatóan a végleges megállapodás megkötéséhez vezet a következő hetekben.

Trump hozzátette, hogy Irán érdekelt a tárgyalások gyors lezárásában és a normális gazdasági kapcsolatok helyreállításában.

Véleménye szerint a megállapodás főbb kereteiben már megegyezés született, a további tárgyalások a részletek kidolgozására összpontosítanak, és a tárgyalások második szakasza akár könnyebbnek is bizonyulhat az elsőnél.

Kína

A kínai hatóságok bejelentették, hogy 300 milliárd jüan értékben különleges kötvényeket bocsátanak ki a bankszektor feltőkésítésére.

Peking emellett vállalta, hogy fokozza az önkormányzati adósságállomány visszaszorítására és az ingatlanszektor stabilizálására irányuló erőfeszítéseit.

A Kínai Népi Bank (PBOC) elnöke, Pan Gongsheng úgy értékelte, hogy a hitelállomány korábbi növekedési üteme már sem nem lehetséges, sem nem kívánatos, ami mérsékeltebb hitelbővülést vetít előre a következő negyedévekben.

Ezzel párhuzamosan a PBOC további intézkedéseket készít elő a jüan nemzetköziesítésének támogatására az offshore deviza- és kötvénypiacok fejlesztésével.

Nyersanyagok

Az olajárak csökkenése tovább mélyült azoknak a híreknek a hatására, amelyek szerint az Egyesült Államok és Irán között előkészített megállapodás keretében Teherán szinte azonnal újraindíthatná a nyersanyag legális exportját.

A piac ezt a globális olajkínálat esetleges növekedésének és a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás fokozatos normalizálódásának jelzéseként értelmezte.

A befektetők nagyobb kínálatot kezdtek beárazni a világpiacon, ami nyomást gyakorolt a Brent és a WTI olaj árára.

Ugyanakkor egyes elemzők rámutatnak, hogy az export teljes normalizálása a logisztikai korlátok és a biztonsági aggályok miatt hosszabb időt vehet igénybe.

Vegyes hangulat figyelhető meg a nemesfémek piacán is.

Az arany stabilan tartja magát, és unciánként körülbelül 4350 dolláron kereskedik.

Az ezüst enyhén emelkedik, és továbbra is a 70 dollár/uncia szint felett mozog.

A Brent nyersolaj hordónként 80 dollár alatt kereskedik.

Kriptovaluták

A kriptovaluta-piac ma szintén vegyes képet mutat.

A Bitcoin enyhén gyengül, és továbbra is a 66 000 dolláros szint alatt marad.

Az Ethereum mintegy 1,8%-kal emelkedik, és az 1800 dolláros szintet teszteli.