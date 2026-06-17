Reggeli összefoglaló: A fegyverszünet után lecsillapodnak az indulatok. A Fed kerül a piacok középpontjába

Tőzsde
A tegnapi kereskedési nap a Wall Streeten a pozitív nyitás ellenére mérsékelt korrekcióval zárult: az S&P 500 index 0,6%-ot esett, míg a Nasdaq 100 közel 1,2%-ot veszített értékéből.
Az egyetlen jelentős index, amely pozitív tartományban fejezte be a napot, a Dow Jones volt, amely 0,6%-kal emelkedett.
A befektetők kezdeti optimizmusa, amely a megkötött tűzszünet híréhez kapcsolódott, fokozatosan alábbhagyott.
Az OpenAI pénzügyi helyzetével kapcsolatos információk éppen akkor érkeznek, amikor a vállalat tőzsdei debütálására készül. A cég már benyújtotta a bizalmas IPO-prospektust, és sajtóértesülések szerint a bevezetés akár már 2026 szeptemberében megtörténhet, akár 1 billió dolláros értékelés mellett.
A SpaceX részvényei a tegnapi kereskedés során közel 5%-kal emelkedtek, áttörve a 200 dolláros szintet.
A mai ázsiai kereskedésben vegyes a hangulat: az emelkedéseket a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi vezeti, míg a kínai Hang Seng kisebb korrekciót mutat.
OpenAI
Az OpenAI 2026 első negyedévében 3,7 milliárd dollárt költött, miközben bevételei 5,7 milliárd dollárt tettek ki (az adatok a részvényeseknek megküldött dokumentumokból származnak, amelyekről a The Information számolt be).
A kiadások nagysága azt mutatja, hogy a vállalat a dinamikus bevételnövekedés ellenére továbbra is hatalmas költségeket visel a mesterségesintelligencia-modellek fejlesztése, a számítási infrastruktúra bővítése és az olyan szolgáltatások fenntartása miatt, mint a ChatGPT.
Makrogazdaság és monetáris politika
A piac figyelme jelenleg a Fed mai kamatdöntésére összpontosul, amely kétségtelenül a mai kereskedési nap legfontosabb eseménye.
Érdemes emlékeztetni arra, hogy ez lesz az első FOMC-ülés Kevin Warsh vezetésével.
Az új Fed-elnök, Kevin Warsh egy kihívásokkal teli gazdasági környezetben kezdi meg mandátumát, amelyet tartós infláció, a gazdasági növekedés ütemével kapcsolatos bizonytalanság és a pénzügyi piacok fokozott volatilitása jellemez.
Kevin Warsh első monetáris politikai döntéseit a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, és ezek jelentősen befolyásolhatják teljes elnöki ciklusának megítélését.
Geopolitika (USA – Irán)
Donald Trump kijelentette, hogy bízik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás sikerében, hangsúlyozva, hogy alapvető feltétele továbbra is az, hogy Irán soha ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel.
Trump szerint a felek által aláírt memorandum egyértelműen meghatározza ezt a célt, és a tárgyalások most a következő szakaszba lépnek, amely várhatóan a végleges megállapodás megkötéséhez vezet a következő hetekben.
Trump hozzátette, hogy Irán érdekelt a tárgyalások gyors lezárásában és a normális gazdasági kapcsolatok helyreállításában.
Véleménye szerint a megállapodás főbb kereteiben már megegyezés született, a további tárgyalások a részletek kidolgozására összpontosítanak, és a tárgyalások második szakasza akár könnyebbnek is bizonyulhat az elsőnél.
Kína
A kínai hatóságok bejelentették, hogy 300 milliárd jüan értékben különleges kötvényeket bocsátanak ki a bankszektor feltőkésítésére.
Peking emellett vállalta, hogy fokozza az önkormányzati adósságállomány visszaszorítására és az ingatlanszektor stabilizálására irányuló erőfeszítéseit.
A Kínai Népi Bank (PBOC) elnöke, Pan Gongsheng úgy értékelte, hogy a hitelállomány korábbi növekedési üteme már sem nem lehetséges, sem nem kívánatos, ami mérsékeltebb hitelbővülést vetít előre a következő negyedévekben.
Ezzel párhuzamosan a PBOC további intézkedéseket készít elő a jüan nemzetköziesítésének támogatására az offshore deviza- és kötvénypiacok fejlesztésével.
Nyersanyagok
Az olajárak csökkenése tovább mélyült azoknak a híreknek a hatására, amelyek szerint az Egyesült Államok és Irán között előkészített megállapodás keretében Teherán szinte azonnal újraindíthatná a nyersanyag legális exportját.
A piac ezt a globális olajkínálat esetleges növekedésének és a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás fokozatos normalizálódásának jelzéseként értelmezte.
A befektetők nagyobb kínálatot kezdtek beárazni a világpiacon, ami nyomást gyakorolt a Brent és a WTI olaj árára.
Ugyanakkor egyes elemzők rámutatnak, hogy az export teljes normalizálása a logisztikai korlátok és a biztonsági aggályok miatt hosszabb időt vehet igénybe.
Vegyes hangulat figyelhető meg a nemesfémek piacán is.
Az arany stabilan tartja magát, és unciánként körülbelül 4350 dolláron kereskedik.
Az ezüst enyhén emelkedik, és továbbra is a 70 dollár/uncia szint felett mozog.
A Brent nyersolaj hordónként 80 dollár alatt kereskedik.
Kriptovaluták
A kriptovaluta-piac ma szintén vegyes képet mutat.
A Bitcoin enyhén gyengül, és továbbra is a 66 000 dolláros szint alatt marad.
Az Ethereum mintegy 1,8%-kal emelkedik, és az 1800 dolláros szintet teszteli.
Az AUDUSD az RBA döntése után esett, annak ellenére, hogy a bank továbbra is szigorú monetáris politikát folytat ⚔️
Talpra Tréder - 2026.06.15.
Reggeli összefoglaló: Végre megnyitották a Hormuzi-szorosot (2026. június 15.)
Reggeli összefoglaló - Az olajár esik, miután Trump bejelentette a békét (2026. június 12.)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.