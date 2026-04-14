Reggeli összefoglaló: A hangulat a Wall Streeten kissé megnyugszik, az amerikai dollár nyomás alatt van (2026. április 14.)

Az amerikai index határidős ügyletek ma enyhén csökkenő tendenciát mutatnak, de továbbra is erős emelkedő trendet követnek; az S&P 500 6920 pont körül mozog, ami körülbelül 100 ponttal marad el a történelmi csúcsértéktől.

A mai legfontosabb makrogazdasági adatok között szerepel az amerikai kisvállalkozói hangulatindex (NFIB) 13:00-kor, az ADP foglalkoztatási adatok, és legfőképpen az amerikai márciusi PPI-inflációs adat 15:30-kor. Izrael is tárgyalásokba kezd Libanonnal, míg a Fed és az EKB számos központi bankára is beszédet tart a gazdaságról.

A kínai Hang Seng index a közelmúltbeli nyereségének jelentős részét elveszítette. A márciusi adatok szerint az export növekedése 2,5%-os volt az előző évhez képest, ami jóval elmarad a 8,6%-os előrejelzésektől, és meredeken visszaesett a februári 39,6%-os növekedéshez képest. Az import 27,8%-kal nőtt, szemben a korábbi 13,9%-os és 13,8%-os várakozásokkal. A kereskedelmi mérleg márciusban 51,13 milliárd dollárra esett vissza, szemben a korábbi 107,55 milliárd dolláros és 90,98 milliárd dolláros előrejelzésekkel.

A közelgő amerikai eredmény-szezonra vonatkozó várakozások magasak; az elemzők az elmúlt hónapokban emelték nyereség-előrejelzéseiket. A Morgan Stanley szerint az S&P 500-as vállalatok átlagos ár-nyereség aránya 18%-kal csökkent.

Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint egy nagy amerikai vállalat várhatóan hamarosan bejelenti az olajtermelés növelését Venezuelában. Az Nvidia cáfolta azokat a híreket, miszerint felvásárolná a számítógép- és laptopgyártó Dell vállalatot.

