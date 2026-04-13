Reggeli összefoglaló: A Hormuzi-szoros blokádja és a magyarországi politikai forradalom⚖️

🌍 Geopolitika

A hétvégén kudarcba fulladtak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások Iszlámábádban — a felek nem tudtak megállapodni Irán nukleáris programjáról. A tűzszünet továbbra is hivatalosan érvényben van, de egy újabb tárgyalási forduló esélye csekély, különösen Washington legutóbbi eszkalációs lépéseit követően.

Trump elnök ma reggel a Truth Socialön megerősítette, hogy az iráni kikötők blokádja keleti parti idő szerint 10:00-kor lép életbe. Az Egyesült Államok minden olyan hajót feltartóztat, amely iráni kikötőkbe tart vagy onnan indul, és iráni árut szállít, beleértve az olajat és a gázt is.

A CENTCOM pontosította, hogy a blokád nem jelenti a Hormuzi-szoros lezárását az áthaladó forgalom előtt; Irán azonban figyelmeztetett, hogy az amerikai hajók bármilyen közeledését a szoroshoz a tűzszünet megsértésének tekinti. Izrael megemelte a készültségi szintjét.

Jelentések szerint Trump és tanácsadói fontolgatják korlátozott csapások újraindítását Irán ellen, ha a blokád hatástalannak bizonyul. Az elemzők a blokádot elsősorban nyomásgyakorlási eszköznek tekintik, ugyanakkor a piac már beárazza a további eszkaláció kockázatát.

🗳️ Politika — Magyarország

A vasárnapi magyarországi parlamenti választásokon az ellenzéki Tisza Péter Magyar pártja a szavazatok körülbelül 53%-át szerezte meg történelmileg magas részvétel mellett. A szavazatok 98,93%-ának feldolgozottsága mellett a Tisza 138 mandátumot szerzett, a Fidesz 55-öt, a Mi Hazánk pedig 6-ot a 199 fős parlamentben.

Magyar alkotmányozó többséget szerzett (a küszöb 133 mandátum), ezzel véget vetve Viktor Orbán 16 éves kormányzásának. Európa gratulációját fejezte ki, és a piacok az eredményt Magyarország EU-hoz való közeledésének jeleként értelmezik — akár 90 milliárd eurónyi, Ukrajnának szánt támogatás is felszabadulhat, amelyet korábban Budapest blokkolt.

Az EUR/USD árfolyam csak enyhén reagált a hírre — a dollár erősödése és az európai energiaárak emelkedése nyomás alatt tartja. Hosszabb távon azonban a választási eredmény pozitív az euró és az uniós eszközök számára.

📉 Ázsiai piacok

Az ázsiai kereskedési szakaszt kockázatkerülő hangulat jellemezte: a Nikkei 225 1,0%-ot esett, amit a növekvő energiaárak és a japán 10 éves államkötvények hozamának 29 éves csúcsa húzott le, inflációs aggodalmak közepette. A Hang Seng 1,5%-ot esett, míg a Shanghai Composite 0,3%-kal csökkent.

Az ASX 200 0,5%-ot esett — a technológiai és bányászati részvények húzták le az indexet, bár az energiaszektor emelkedni tudott.

Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzései 1,8%-kal esnek, miután pénteken 0,5%-os emelkedéssel zártak. Az amerikai határidős indexek is mínuszban vannak: US500 -0,70%, US100 -0,81%.

💱 Devizák

A dollár erősödik a menedékeszközök iránti kereslet és a magasabb olajárak hatására: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (körülbelül 159,7). A jen gyenge marad a japán jegybank szigorító jelzései ellenére, mivel a magasabb energiaárak strukturális problémát jelentenek a japán gazdaság számára.

Az EUR/USD 0,3%-kal csökken, 1,1700 alá esve. A GBP/USD 0,4%-kal esik, és nehezen tartja az 1,3400 feletti szintet.

A déli félteke devizái nyomás alatt vannak a kockázatkerülő hangulat miatt: AUD/USD -0,3% (támasz 0,7000-nél), NZD/USD -0,2% (támasz 0,5800-nál). A zloty: USD/PLN -0,13% (3,6394), EUR/PLN +0,12% (4,2531) — viszonylag stabil.