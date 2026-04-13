Reggeli összefoglaló: A Hormuzi-szoros blokádja és a magyarországi politikai forradalom⚖️

🌍 Geopolitika
A hétvégén kudarcba fulladtak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások Iszlámábádban — a felek nem tudtak megállapodni Irán nukleáris programjáról. A tűzszünet továbbra is hivatalosan érvényben van, de egy újabb tárgyalási forduló esélye csekély, különösen Washington legutóbbi eszkalációs lépéseit követően.
Trump elnök ma reggel a Truth Socialön megerősítette, hogy az iráni kikötők blokádja keleti parti idő szerint 10:00-kor lép életbe. Az Egyesült Államok minden olyan hajót feltartóztat, amely iráni kikötőkbe tart vagy onnan indul, és iráni árut szállít, beleértve az olajat és a gázt is.
A CENTCOM pontosította, hogy a blokád nem jelenti a Hormuzi-szoros lezárását az áthaladó forgalom előtt; Irán azonban figyelmeztetett, hogy az amerikai hajók bármilyen közeledését a szoroshoz a tűzszünet megsértésének tekinti. Izrael megemelte a készültségi szintjét.
Jelentések szerint Trump és tanácsadói fontolgatják korlátozott csapások újraindítását Irán ellen, ha a blokád hatástalannak bizonyul. Az elemzők a blokádot elsősorban nyomásgyakorlási eszköznek tekintik, ugyanakkor a piac már beárazza a további eszkaláció kockázatát.
🗳️ Politika — Magyarország
A vasárnapi magyarországi parlamenti választásokon az ellenzéki Tisza Péter Magyar pártja a szavazatok körülbelül 53%-át szerezte meg történelmileg magas részvétel mellett. A szavazatok 98,93%-ának feldolgozottsága mellett a Tisza 138 mandátumot szerzett, a Fidesz 55-öt, a Mi Hazánk pedig 6-ot a 199 fős parlamentben.
Magyar alkotmányozó többséget szerzett (a küszöb 133 mandátum), ezzel véget vetve Viktor Orbán 16 éves kormányzásának. Európa gratulációját fejezte ki, és a piacok az eredményt Magyarország EU-hoz való közeledésének jeleként értelmezik — akár 90 milliárd eurónyi, Ukrajnának szánt támogatás is felszabadulhat, amelyet korábban Budapest blokkolt.
Az EUR/USD árfolyam csak enyhén reagált a hírre — a dollár erősödése és az európai energiaárak emelkedése nyomás alatt tartja. Hosszabb távon azonban a választási eredmény pozitív az euró és az uniós eszközök számára.
📉 Ázsiai piacok
Az ázsiai kereskedési szakaszt kockázatkerülő hangulat jellemezte: a Nikkei 225 1,0%-ot esett, amit a növekvő energiaárak és a japán 10 éves államkötvények hozamának 29 éves csúcsa húzott le, inflációs aggodalmak közepette. A Hang Seng 1,5%-ot esett, míg a Shanghai Composite 0,3%-kal csökkent.
Az ASX 200 0,5%-ot esett — a technológiai és bányászati részvények húzták le az indexet, bár az energiaszektor emelkedni tudott.
Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzései 1,8%-kal esnek, miután pénteken 0,5%-os emelkedéssel zártak. Az amerikai határidős indexek is mínuszban vannak: US500 -0,70%, US100 -0,81%.
💱 Devizák
A dollár erősödik a menedékeszközök iránti kereslet és a magasabb olajárak hatására: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (körülbelül 159,7). A jen gyenge marad a japán jegybank szigorító jelzései ellenére, mivel a magasabb energiaárak strukturális problémát jelentenek a japán gazdaság számára.
Az EUR/USD 0,3%-kal csökken, 1,1700 alá esve. A GBP/USD 0,4%-kal esik, és nehezen tartja az 1,3400 feletti szintet.
A déli félteke devizái nyomás alatt vannak a kockázatkerülő hangulat miatt: AUD/USD -0,3% (támasz 0,7000-nél), NZD/USD -0,2% (támasz 0,5800-nál). A zloty: USD/PLN -0,13% (3,6394), EUR/PLN +0,12% (4,2531) — viszonylag stabil.
Az devizapiac volatilitása. Forrás: xStation
🛢️ Nyersanyagok
A kőolaj ma egyértelműen vezet: WTI +8,95% (~104,76 USD/hordó), Brent +6,8% (102 USD fölött). Ez visszatérést jelent a pszichológiai 100 dolláros szint fölé a tárgyalások összeomlása és a blokád bejelentése után.
Az elemzők egy további kockázati tényezőre is rámutatnak: a májusi WTI kontraktus lejárata április 21-én esedékes. A diplomáciai áttörés hiánya éles spekulatív raliba torkollhat — egyesek akár 120 dollár körüli árfolyamot is elképzelhetőnek tartanak a hét végére.
Az arany -0,5% és -0,81% között csökken (kb. 4720 USD/uncia) az erős dollár és az olajár-emelkedés miatt — ugyanakkor jóval a 4700-as mélypont felett marad. Az ezüst 2,52%-kal esik. A réz 1,3%-kal gyengül, a romló növekedési kilátások és a lassulás kockázata miatt.
📊 Részvények és szektorok
A meghatározó forgatókönyv a ciklikus szektorokból való menekülés: a bankok, légitársaságok, ipari vállalatok és kiskereskedelmi cégek nyomás alá kerülnek a magasabb energiaárak miatt. Az energiacégek és a védelmi szektor a helyzet természetes nyertesei.
A DE40 1,16%-kal esik, az EU50 1,15%-kal, a JP225 1,37%-kal, a CHN.cash pedig 0,84%-kal — globálisan egyértelműen negatív a kép.
₿ Kriptovaluták
A Bitcoin -0,69% (kb. 70 800 USD) — kockázatos eszközként viselkedik, nem pedig „digitális aranyként”, ami a jelenlegi környezetben gyengeségre utal.
Ingadozások a főbb piacokon. Forrás: xStation
🎯 Mire számíthatunk ma?
Az európai kereskedés várhatóan éles eséssel indul, a kulcsidőpont pedig 14:00 GMT — ekkor lép hivatalosan életbe az iráni kikötők blokádja. Ha tengeri incidens történik, vagy Irán katonai választ ad, az olajárak tovább emelkedhetnek, a részvénypiacok pedig mélyíthetik a veszteségeiket.
A makrogazdasági naptárban érdemes figyelni minden diplomáciai bejelentést (Pakisztán és Kína közvetítő szerepben), valamint az EKB esetleges nyilatkozatait a magyarországi politikai fordulat után. Az Egyesült Államok vagy Irán részéről érkező bármilyen deeszkalációs jel lenne a nap legnagyobb pozitív meglepetése. Adatközlés szempontjából ma üres a naptár.
