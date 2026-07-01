Reggeli összefoglaló: A legutóbbi emelkedés után a tőzsdeindexek visszaestek, az arany ára 4000 USD alá süllyedt (2026. július 1.)

US részvénypiacok és piaci hangulat

Az amerikai részvényindex-határidős piacok enyhén gyengülnek az európai nyitás előtt, megtorpanva az elmúlt két kereskedési nap technológiai részvények vezette emelkedése után. A Nasdaq 100 (US100) és a Russell 2000 (US2000) határidős kontraktusai egyaránt 0,2%-kal csökkennek, míg az S&P 500 (US500) 0,15%-kal, a Dow Jones (US30) pedig 0,1%-kal került lejjebb. Európában az Euro Stoxx 50 (EU50) is követi a negatív hangulatot, 0,2%-os visszaeséssel.

A Nike felülmúlta a várakozásokat a vám-visszatérítéseknek köszönhetően, de az előrejelzése csalódást okozott: A Nike korrigált egy részvényre jutó nyeresége (EPS) 20 cent lett (a várt 13 centtel szemben), míg árbevétele elérte a 10,97 milliárd dollárt. Az eredményeket jelentősen javította a 986 millió dolláros amerikai vám-visszatérítés. Ennek ellenére a részvény az amerikai zárás utáni kereskedésben akár 8%-ot is esett a kínai értékesítés 12%-os visszaesése, a gyengébb amerikai teljesítmény, valamint a következő negyedévekre vonatkozó stagnáló eredményvárakozások miatt. Az előzetes kereskedésben jelenleg 3,3%-os mínuszban forog.

Ázsiai és csendes-óceáni piacok

Az ázsiai részvénypiacok iránykereséssel kereskednek: a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának értékeltségével kapcsolatos aggodalmak ellensúlyozzák a Wall Street pozitív lendületét. Bár a régiós piacok éppen a legerősebb negyedévüket zárták az elmúlt 17 évben, a befektetők figyelme már a csütörtöki kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatokra (NFP), valamint a szeptemberi amerikai kamatemelés valószínűségére irányul, amelyet jelenleg 60%-ra áraz a piac.

Az egyes piacok teljesítménye jelentősen eltért egymástól a negyedév végi, rendkívül volatilis tőkeáramlások közepette. A japán Nikkei 225 index 1,79%-kal emelkedett, elsősorban a félvezetőipari részvények erősödésének köszönhetően. Eközben a dél-koreai KOSPI 1,52%-os felpattanást mutatott a múlt heti éles eladási hullám után, bár a helyi technológiai részvények továbbra is technikai ellenállásba ütköznek annak ellenére, hogy 2026 eleje óta közel 100%-os emelkedést értek el.

Gazdaság és jegybankok

A Tankan-jelentés felülmúlta a várakozásokat, támogatva a Japán Jegybank szigorító politikáját: A júniusi Tankan-felmérés jelentős javulást mutatott a japán üzleti bizalomban: a nagy feldolgozóipari vállalatok bizalmi indexe +22 pontra emelkedett (a várt 16 pont helyett), míg a szolgáltatási szektor mutatója +37 pontra nőtt. A BoJ monetáris szigorítása szempontjából különösen fontos, hogy a vállalatok az egyéves inflációs várakozásukat 2,7%-ra, az ötéveset pedig 2,6%-ra emelték. A nagyvállalatok emellett 11,5%-kal növelték tőkeberuházási (capex) terveiket, ami tovább erősíti a gyorsabb kamatemelések melletti érveket, annak ellenére, hogy pénzügyi terveiket továbbra is a már elavultnak számító 152,57 jen/dolláros árfolyamra alapozzák.

A kínai feldolgozóipari PMI továbbra is a bővülési tartományban maradt, 51,7 ponton: A RatingDog China General Manufacturing PMI júniusban minimálisan 51,8 pontról 51,7 pontra mérséklődött, ezzel immár hetedik egymást követő hónapja jelezve a szektor bővülését. Az új megrendelések állománya már 13. hónapja növekszik, ami a legerősebb negyedéves átlagot eredményezte 2020 vége óta. Kiemelendő továbbá, hogy az inputköltségek inflációja öthavi mélypontra lassult, enyhítve a vállalati árréseken jelentkező nyomást, miközben a foglalkoztatás növekedése 2023 augusztusa óta a leggyorsabb ütemet érte el.

Az EKB döntéshozói enyhítettek hangvételükön az energiaárak stabilizálódásával: A Kormányzótanács tagjai, Boštjan Dolenc és Mārtiņš Kazaks érezhetően kevésbé sürgető hangot ütöttek meg a jövőbeli monetáris politikai lépésekkel kapcsolatban. Dolenc a másodkörös inflációs hatások hiányára és az olajárak stabilizálódására hivatkozva úgy vélte, hogy az EKB akár szeptemberig is változatlanul hagyhatja a kamatokat. Kazaks hozzátette, hogy az egymást követő kamatemelések már nem indokoltak, így az infláció elleni azonnali, erőteljes fellépés szükségessége is csökkent.

Devizapiac (FX)

A dollárindex kitört a korrekcióból, miközben az ausztrál dollár gyengül: A dollárindex (USDIDX) 0,15%-os emelkedést mutat egy rendkívül volatilis kereskedési nap után, miután a 101,500-as szint közelében erős támaszra talált, és felfelé kitört a lokális korrekcióból. Az ausztrál dollár a G10 devizák mindegyikével szemben gyengül a vártnál kissé gyengébb kínai feldolgozóipari adatok hatására (AUDUSD: -0,3%). Eközben a japán jen továbbra is gyengül, ami 0,15%-kal emeli az USDJPY árfolyamát, míg az EURUSD 0,1%-kal 1,1410-re csúszik vissza.

Nyersanyagok, energia és nemesfémek

A nemesfémeket nyomás alatt tartja az erősödő dollár, az arany elesett a 4 000 dolláros támasz alá: Az arany határidős jegyzése (GOLD) áttörte a fontos pszichológiai 4 000 dolláros szintet, és 0,8%-os eséssel 3 965 dollár/unciára süllyedt. Az ezüst (SILVER) még nagyobb nyomás alá került: 1,55%-os visszaeséssel 57,70 dollár/uncián kereskedik.

A kőolaj továbbra is szűk sávban mozog: A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése (OIL) jelképes, 0,2%-os csökkenést mutat, miközben az ár továbbra is stabilan a hordónként 72–76 dolláros szűk kereskedési sávban mozog, amely immár öt egymást követő kereskedési napon belül tartja az árfolyamot.