Ellentmondásos jelzések Teheránból: Az iráni állami média cáfolta a hétvégi, az Egyesült Államokkal Iszlámábádban tartandó tárgyalásokról szóló híreket. Azáltal, hogy Teherán a tárgyalásokat egy libanoni tűzszünethez köti, a jelenlegi fegyvernyugvás ellenére is magas szinten tartja a geopolitikai bizonytalanságot.

Piaci „kivárás” üzemmód: Az ázsiai részvénypiacok emelkedtek egy erős Wall Street-i zárást követően, de a főbb eszközök szűk sávokban mozognak. A befektetők kézzelfogható bizonyítékokra várnak a feszültségek enyhülésére. Az EUR/USD továbbra is magasan, 1,17 közelében áll, miközben az arany unciánként 4 761 dollár körül ingadozik.

Az olajárak makacsul tartják magukat: A Brent nyersolaj hordónként 96 dollár körül stabilizálódott, mivel a kínálattal kapcsolatos aggodalmak fennmaradnak. Bár az árak tegnap 99 dollárról 95 dollárra estek egy esetleges izraeli deeszkalációról szóló libanoni hírek hatására, a piac nem hajlandó tovább esni, amíg a diplomácia nem hoz kézzelfogható eredményeket.

Wall Street-i optimizmus: Az amerikai határidős indexek folytatják emelkedésüket két erős kereskedési nap után. Az US500 0,03%-kal nőtt, míg a technológiai túlsúlyú US100 0,11%-kal erősödött.

Erős teljesítmény Ázsiában: A régiós benchmarkok stabil alapot találtak az éjszaka folyamán: Kína CH50 indexe közel 1%-kal emelkedett, Japán Nikkei 225 indexe pedig 0,65%-os pluszban zárt.

Japán fokozza a nyomást: Katayama pénzügyminiszter élesebb hangnemre váltott, kijelentve, hogy „minden fronton” kész fellépni a deviza- és olajpiaci spekulatív volatilitás ellen. A válság enyhítése érdekében Tokió tovább folytatja a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítását is.

Csúszik a Fed vezetési menetrendje: Kevin Warsh megerősítési meghallgatásának elhalasztása a hiányzó dokumentumok miatt ideiglenes politikai folytonosságot biztosít. A késlekedés találgatásokat indított el arról, hogy Jerome Powell a vártnál hosszabb ideig megőrizheti befolyását kormányzóként.

Stagflációs árnyak Ázsiában: A jegybankok egyre mélyülő dilemmával szembesülnek. A Japán Jegybank stagflációs kockázatokra figyelmeztet, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, míg Dél-Korea változatlanul hagyta a kamatokat, hogy egyensúlyozzon az emelkedő árnyomás és a lassuló növekedés között.

Kínai eltérés: Az új adatok szerint a PPI (+0,5% év/év) véget vetett a deflációs időszaknak az emelkedő üzemanyagköltségek miatt. Ugyanakkor a visszafogott CPI (+1,0% év/év) megerősíti, hogy a belföldi fogyasztói kereslet továbbra is gyenge, ami bonyolítja a reflációs kilátásokat.

Japán inflációs meglepetése: A nagykereskedelmi infláció (PPI) Japánban 2,6% év/év szintre ugrott, felülmúlva a várakozásokat. Az energiaárak által hajtott emelkedés jelentősen növeli annak esélyét, hogy a Japán Jegybank már áprilisban kamatemelést hajt végre. A nyersolaj ára tegnap jelentősen esett a Wall Street kereskedésének nyitásakor, miután hírek érkeztek arról, hogy Izrael befejezi Libanon bombázását. Az árak mindazonáltal továbbra is magas szinten maradnak, de nem emelkednek vissza a hordónkénti 100 dolláros szint felé, annak ellenére, hogy Iránnak nincs szándéka Pakisztánba utazni tárgyalásokra. Forrás: xStation5

