Reggeli összefoglaló 🔼 A részvények emelkedése folytatódik az AI-láz erősödésével – a japán jen 1986 óta nem látott mélypontra zuhant (2026. június 30.)

Az ázsiai részvénypiacok erős emelkedéssel zárták a negyedévet, amit a Wall Streeten javuló hangulat támogatott, ahol ismét a félvezetőgyártó vállalatok részvényei vezették a ralit. Az MSCI Asia Pacific Index közel 1,5%-kal emelkedett, ezzel majdnem 17 év legerősebb negyedéves teljesítményét érte el. Az optimizmus a határidős piacokra is átterjedt, további emelkedést jelezve mind az amerikai részvények esetében – miután a Dow Jones Industrial Average hétfőn újabb történelmi csúcson zárt –, mind pedig az európai részvénypiacokon. Főbb események Dél-Korea továbbra is a világ legjobban teljesítő jelentős részvénypiaca idén, a Kospi Index ugyanis 2,9%-kal emelkedett a kereskedési nap során. Az MI-hez kapcsolódó félvezető-részvények továbbra is uralták a ralit. A Samsung több mint 5%-ot erősödött, amivel az idei teljesítménye meghaladta a 100%-ot, míg az SK Hynix a negyedévet rendkívüli, közel 240%-os emelkedéssel zárta.

A devizapiacok figyelme a japán jenre irányult, amely 162 fölé gyengült az amerikai dollárral szemben, ezzel 1986 óta a legalacsonyabb szintjére esett, és a 2024-ben hivatalos beavatkozást kiváltó árfolyamszintek alá került.

A gyengébb jen továbbra is támogatja a japán exportőröket, és segít a hazai részvénypiacot rekordközeli szinteken tartani, ugyanakkor növeli az importköltségeket, csökkenti a háztartások vásárlóerejét, és fokozza a kormányra nehezedő politikai nyomást.

A japán tisztviselők szóbeli beavatkozásai, köztük Yoshimasa Kihara kabinetfőtitkár és Katayama miniszter nyilatkozatai sem tudták megállítani a valuta gyengülését.

A Brent nyersolaj hordónként 72,50 dollár körül kereskedett, és továbbra is afelé tart, hogy a járvány óta a legnagyobb negyedéves visszaesését könyvelje el. A piac továbbra is az olajszállítások növekedésére reagál a Hormuzi-szoroson keresztül, miután előrelépés történt a térségi béketárgyalásokban.

A Morgan Stanley tovább erősítette a pesszimista olajpiaci kilátásokat, figyelmeztetve arra, hogy a globális olajpiacon a következő hónapokban túlkínálat alakulhat ki.

A Bitcoin enyhén gyengül, és 59 500 dollár körül kereskedik, míg az arany visszahúzódott unciánként körülbelül 3 980 dollárra, az ezüst pedig 58 dollár alá csúszott unciánként. A nemesfémek és a kriptovaluták egyaránt nyomás alatt állnak ma, mivel az amerikai dollár széles körű erősödést mutat.

Kína hivatalos feldolgozóipari PMI mutatója júniusban 50,3-ra emelkedett, felülmúlva mind az előző 50,1-es értéket, mind az 50,0-s piaci várakozást, ami azt jelzi, hogy a feldolgozóipar továbbra is bővülési tartományban maradt. Eközben a szolgáltatási PMI 49,9-ről 50,2-re emelkedett, míg az összetett PMI 50,6-ra nőtt, ami a kínai gazdaság egészében folytatódó, bár mérsékelt javulásra utal. Ausztrália magánszektorbeli hitel- és lakáshitel-adatai nagyjából a várakozásoknak megfelelően vagy kissé azok alatt alakultak.

A mai nap legfontosabb makrogazdasági eseményei a befektetők számára a német inflációs jelentés (13:00 GMT), ezt követően az amerikai JOLTS álláshelyadatok (15:00 GMT), valamint a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe (18:00 GMT). A befektetők emellett kiemelt figyelemmel követik majd az EKB döntéshozóinak beszédeit is: Philip Lane 12:30 GMT-kor, míg Piero Cipollone 13:00 GMT-kor szólal fel. USDJPY Technikai Kilátások (D1, W1) A piacok már évek óta arra számítanak, hogy a Japán Jegybank (BoJ) eltávolodik rendkívül laza monetáris politikájától. Bár a BoJ végrehajtott néhány mérsékelt kamatemelést, összességében továbbra is erősen támogató monetáris politikát folytat. A jegybank továbbra sem mutat különösebb eltökéltséget a kötvényvásárlások érdemi csökkentésére vagy a politika agresszív szigorítására, annak ellenére sem, hogy a gazdasági környezet gyengül. A gyengébb jen továbbra is támogatja Japán exportorientált gazdaságát, és jelentős hátszelet biztosít az ország legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatai számára. Forrás: xStation5 Bár az USD/JPY árfolyama több évtizedes csúcsok közelében mozog, a heti RSI továbbra is 65 körül marad, ami arra utal, hogy még van hely további emelkedésre, mielőtt a technikai feltételek túlvásárolt állapotba kerülnének. 2025-ben az árfolyam sikeresen tartotta a 147,5 közelében lévő 200 hetes EMA körüli támaszt, mielőtt folytatta volna hosszú távú emelkedő trendjét. Egy határozott áttörés a 163-as szint felett utat nyithatna egy újabb erős emelkedő impulzusnak. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.