Reggeli összefoglaló: A tőzsdeindexek csökkennek, miközben az olaj ára ismét 100 dollárra ugrik

A részvénypiaci hangulat gyengül, miközben az olaj ára ismét 98 dollár körül alakul, mivel a piacok egy közeljövőbeli közel-keleti tűzszünet alacsonyabb valószínűségét árazzák, az iráni katonai vezetés tegnapi nyilatkozatait követően. Az US100 határidős jegyzések 0,3%-kal csökkentek, és a gyenge ázsiai kereskedési nap után az európai indexek is várhatóan negatív tartományban nyitnak.

A mai makrogazdasági fókusz az amerikai munkaerőpiaci adatokon lesz (munkanélküli-segély kérelmek 13:30-kor), valamint a Fed-tagok, Stephen Miran és Lisa Cook beszédein. Az arany közel 1,5%-ot esett, míg az EUR/USD 1,158-ig húzódik vissza az erősödő amerikai dollár és az emelkedő hozamok mellett; a 10 éves amerikai államkötvények hozama több mint 3 bázisponttal 4,36% fölé emelkedett.

Az amerikai erők szerint az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó továbbra is műveleteket hajt végre iráni célpontok ellen, miközben Irán támadásokról számolt be Iszfahánban (az ország középső részén), ahol egyik nukleáris létesítménye található.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) újabb csapáshullámot erősítettek meg iráni célpontok ellen, és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a katonai művelet célja Irán vezetési képességeinek teljes semlegesítése.

Az Exxon vezérigazgatója, Ammann kijelentette, hogy az energiapiacok a zavarok korai szakaszában vannak. Az Exxon maximalizálja a termelést a piacok támogatása érdekében, célul tűzve ki az amerikai palaolaj-mezők termelésének megduplázását. A WSJ szerint az Egyesült Államok Postaszolgálata (USPS) 8%-os felárat vezet be a szállítmányokra a növekvő repülőgép-üzemanyagköltségek ellensúlyozására.

Elizabeth Warren szenátor kijelentette, hogy be szeretné fagyasztani az Nvidia exportengedélyeit „amíg a vállalat komolyan nem veszi a nemzetbiztonsági aggályainkat.” Az Axios szerint közgazdászok és befektetők arra ösztönzik Washingtont, hogy vezessen be biztonsági szabályozásokat a mesterséges intelligencia által okozott munkahelyvesztésekre válaszul.

A Financial Times által idézett nyugati források szerint Oroszország drónokat szállít Iránnak; becslések szerint olajbevételei megháromszorozódtak a közel-keleti konfliktus kezdete óta. Donald Trump kijelentette, hogy a B-2 bombázók csapásai megakadályozták, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.

