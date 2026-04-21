Reggeli összefoglaló: A Wall Street emelkedik az amerikai–iráni tárgyalások újraindítására vonatkozó remények hatására🗽

A globális piacok egy rövid szünet után ismét emelkedő pályára álltak, miután az a jelzés, hogy Irán tárgyalásokba léphet az Egyesült Államokkal, javította a befektetői hangulatot. Ez a fejlemény növelte a Közel-Keleten fennálló feszültségek enyhülésének esélyét a közelgő tűzszüneti határidő előtt. Ugyanakkor az olajárak továbbra is lefelé irányuló nyomás alatt maradtak.

Kedden az MSCI All Country World Index 0,1%-kal emelkedett, amit a geopolitikai kockázatok enyhülése és az AI-szektor körüli megújult optimizmus támogatott, amely ismét növekedést hozott az ázsiai részvénypiacokon. Eközben az S&P 500 határidős jegyzése (US500) 0,15%-kal emelkedett, 7 160 ponton stabilizálódva.

Érdemes megjegyezni, hogy az index előző 11 napos emelkedő sorozata hétfőn véget ért. Ez az elmúlt öt év leghosszabb nyerő szériája volt, bár a hétvégi közel-keleti feszültségek átmenetileg aláásták a rövid távú rendezésbe vetett bizalmat.

A régión belül Dél-Korea emelkedett ki, ahol a részvénypiac új történelmi csúcsokra emelkedett. Ugyanakkor az Apple részvényei nyomás alá kerültek az amerikai tőzsdezárás utáni kereskedésben a vállalatnál bekövetkező vezetői változás hírére.

A részvényindex-határidős jegyzések arra utalnak, hogy az ázsiai pozitív lendület átterjedhet az európai piacokra és a Wall Streetre is.

A nemesfémek korrekciót mutattak. Az arany 0,6%-kal csökkent, unciánként körülbelül 4 800 dollárra, míg az ezüst 1%-kal esett, mintegy 78,90 dollárra unciánként.

Gyengébb hangulat volt megfigyelhető a digitális eszközök piacán is, ahol a Bitcoin körülbelül 75 750 dollárra esett vissza.

Ázsiában a technológiai szektor maradt a fő növekedési hajtóerő. Az MSCI tech index 2,4%-kal emelkedett, így az idei év eleje óta elért nyeresége meghaladja a 38%-ot.

A félvezetőszektor erejét korábban a Philadelphia Semiconductor Index is megerősítette, amely 14 egymást követő napon keresztül emelkedett. Ilyen sorozatra korábban csak 2014-ben volt példa.

Vállalati fronton az Amazon és az Anthropic került a figyelem középpontjába. A cégek az AI inference képességek bővítését tervezik Ázsiában és Európában, az Anthropic pedig több mint 100 milliárd dollárt kíván AWS technológiákba allokálni.

Emellett az Amazon akár 25 milliárd dolláros befektetést is jelezett az Anthropicba, amit a piac a mesterséges intelligencia területén fokozódó verseny újabb jelének tekint.

Az Apple kapcsán bejelentették, hogy John Ternus veszi át a vezérigazgatói posztot, míg Tim Cook ügyvezető elnöki szerepbe lép. A vállalat szerint Cook továbbra is támogatni fogja bizonyos működési területeket, beleértve a globális döntéshozókkal való kapcsolattartást. US500 chart

Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.