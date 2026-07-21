Reggeli összefoglaló: Az indexek visszapattanásra számítanak az USA–Irán konfliktus közepette (2026. július 21.)

Az amerikai részvényindex-futuresök megpróbálják ledolgozni a korábbi veszteségeket: az US500 jelenleg mintegy 0,4%-os emelkedésben jár, bár a piaci hangulat továbbra is törékeny az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatt. A tegnapi kereskedést ismét a közel-keleti feszültségek fokozódása nyomta rá a bélyegét, ami háttérbe szorította a tűzszünettel kapcsolatos reményeket, és eladási hullámot váltott ki az S&P 500 részvényeinek többségében.

Az európai részvényindex-futuresök szintén emelkednek a nyitás előtt: az EU50 és a DE40 közel 0,5%-kal kerültek feljebb, míg az EURUSD 0,1%-os pluszban mozog. Érdekesség, hogy a magas olajárak ellenére a Bitcoin is emelkedésnek indult, a befektetők jelenleg közel 65 500 dollárt fizetnek egy bitcoinért, miközben az Ethereum 1%-kal erősödött.

A félvezetőszektor kivételt jelentett. A chipgyártó vállalatokat tömörítő index tegnap visszapattant, miután korábban medvepiacra került, míg a tajvani részvények ma több mint 3%-kal emelkedtek, részben a TSMC és más félvezetőgyártók papírjainak felpattanásának köszönhetően.

Ezzel párhuzamosan felerősödtek a Közel-Keleten a feszültségek enyhítésére irányuló diplomáciai erőfeszítések. Felröppentek hírek egy esetleges 10 napos harci szünetről. Az energiaárak mérsékelt csökkenése javította a globális kockázati hangulatot, ami támogatta a részvénypiacok emelkedését.

A Goldman Sachs arra figyelmeztetett, hogy a Brent típusú kőolaj ára az év későbbi részében akár 120 dollár/hordóig is emelkedhet, ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad. Az ázsiai részvénypiacok három egymást követő veszteséges kereskedési nap után visszapattantak, elsősorban a félvezető- és más mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények erőteljes emelkedésének köszönhetően. Az MSCI Asia Pacific Index 2,2%-kal emelkedett, a dél-koreai Kospi közel 4%-ot, míg a japán Nikkei 225 2,7%-ot erősödött, miután pénteken korrekciós tartományba került.

A kínai szárazföldi technológiai szektor közel 7%-kal ugrott meg, amit állami hátterű intézmények beavatkozása támogatott.

A jelenlegi inflációs kockázatok és a jegybankok lehetséges reakcióival kapcsolatos bizonytalanság ellenére a nemesfémek is emelkedni próbálnak: az arany közel 1,2%-kal, míg az ezüst csaknem 3%-kal került feljebb.

Jelentős eladási hullám sújtotta a brit államkötvényeket is, miután az új brit miniszterelnök, Andy Burnham költségvetési politikával kapcsolatos megközelítése elbizonytalanította a befektetőket.

Az Alphabet a hírek szerint saját szerverchip fejlesztésén dolgozik, amelyet a Gemini mesterséges intelligencia modell optimalizálására terveztek. Ez csökkentheti a vállalat függőségét a külső AI-infrastruktúra-szolgáltatóktól.

Donald Trump kijelentette, hogy Iránnak következményekkel kell szembenéznie három amerikai katona halála miatt, miközben a közvetítők továbbra is egy új tűzszünet létrehozásán dolgoznak. Tegnap az Irán által támogatott húszi lázadók bejelentették, hogy blokkolni kívánják a szaúdi hajózási útvonalakat a Vörös-tengeren, ami továbbra is magasan tartja az eszkaláció kockázatát, és fenntartja az olajárak geopolitikai felárát.

Trump aláírt egy elnöki rendeletet, amely szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a védelmi vállalatok felmentést kaphatnak a kiválasztott külföldi beszállítóktól származó kritikus ásványi anyagok és nyersanyagok felhasználására vonatkozó korlátozások alól.

A védelmi beszállítók elveszíthetik állami szerződéseiket, ha nem váltják ki a magas kockázatú külföldi beszállítókat, nem használják ki a rendelkezésre álló hazai alternatívákat, illetve nem térképezik fel a fegyverrendszerekben használt kulcsfontosságú ásványi anyagok és alkatrészek ellátási láncát.

Az iráni hadsereg szerint rakétacsapás érte az Egyesült Államok Camp Arifjan katonai bázisán, Kuvaitban telepített rakétarendszereket. Ezzel egy időben az iráni, félhivatalos Mehr hírügynökség robbanásokról számolt be Iszfahánban, ami a katonai tevékenység további fokozódására utal.

Donald Trump közölte, hogy telefonon egyeztetett az új brit miniszterelnökkel, Andy Burnhammel. A két vezető a kereskedelemről, az Északi-tengeri olajkitermelésről, az amerikai–brit katonai együttműködésről, valamint a Hormuzi-szoroson keresztüli biztonságos hajózás helyreállításáról tárgyalt, és jelezték, hogy hamarosan személyesen is találkoznak.

A Novartis 2026 második negyedévében 14,41 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el, ami meghaladta a 13,94 milliárd dolláros piaci várakozást, és megerősítette a teljes 2026-os pénzügyi előrejelzését. Az egyszeri tételektől tisztított egy részvényre jutó nyereség (core EPS) 2,41 dollár lett a várt 2,16 dollárral szemben. A Promacta/Revolade értékesítése 179 millió dollárt tett ki, elmaradva a 202,1 millió dolláros várakozástól. A Tasigna 142 millió dolláros bevételt ért el a várt 147,2 millió dollárhoz képest. A Kisqali értékesítése 1,70 milliárd dollár lett, enyhén meghaladva az 1,68 milliárd dolláros várakozást. A Pluvicto forgalma 651 millió dollárt ért el a várt 671,7 millió dollár helyett, míg az Entresto 1,18 milliárd dolláros bevételt termelt a 1,29 milliárd dolláros konszenzussal szemben. A legnagyobb pozitív meglepetést a Cosentyx okozta, amely 1,82 milliárd dolláros értékesítést ért el, szemben az 1,14 milliárd dolláros piaci várakozással.

A Schindler 2026 első félévében 5,33 milliárd svájci frankos árbevételt ért el, ami kissé elmaradt az 5,39 milliárd frankos várakozástól. Az új megrendelések értéke 5,79 milliárd frank lett a 5,80 milliárd frankos konszenzussal szemben. A vállalat megerősítette 2026-os előrejelzését.

A Julius Baer 2026 első félévét 547 milliárd svájci frank kezelt vagyonnal zárta, ami enyhén meghaladta az 545,55 milliárd frankos várakozást. A korrigált adózás előtti nyereség 813,9 millió frank lett a várt 776,2 millió frankhoz képest. A korrigált költség/bevétel arány 62,6%-ra csökkent a várt 64,8%-ról, ami a bank működési hatékonyságának javulását jelzi.

US500 grafikon (H1 idősík)

Az S&P 500 futures grafikonját vizsgálva látható, hogy a kontraktus sikeresen megvédte a 7 470 pontos kulcsfontosságú támaszszintet, és jelenleg az 50 periódusú exponenciális mozgóátlag (EMA50, narancssárga vonal) fölé próbál emelkedni.

Forrás: xStation5