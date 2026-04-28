Reggeli összefoglaló 📈 Az olaj ára április 7. óta a legmagasabb szinten, a Wall Street bizonytalan a Fed döntése előtt

Az indexek enyhén korrigálnak az elmúlt napok rekordemelkedései után, de továbbra is csúcsközelben maradnak a holnapi, zárás utáni gyorsjelentések előtt, amelyeket a nagy technológiai vállalatok – Microsoft, Alphabet és Meta Platforms – tesznek közzé. A befektetők a mega-cap cégek eredményeire, valamint a jegybankok jelzéseire várnak az iráni konfliktus gazdasági hatásával kapcsolatban.

Ma, még az amerikai részvénypiac nyitása előtt többek között a Coca-Cola, a General Motors és a UPS publikálja eredményeit. 14:15-kor jelenik meg az amerikai foglalkoztatottság heti változása az ADP szerint, majd 16:00-kor a Conference Board amerikai fogyasztói bizalmi indexe következik.

A kereskedési nap után olyan vállalatok tesznek közzé jelentést, mint a Visa és a Starbucks. Holnap 20:00-kor a Federal Reserve bejelenti kamatdöntését. A jegybank szinte biztosan nem csökkenti a kamatokat, miközben a piac kiemelten figyeli Jerome Powell Fed-elnök nyilatkozatait.

A részvénypiaci emelkedés lendülete lassult a növekvő olajárak miatt, de az emelkedő trend továbbra is sértetlen: az S&P 500 2020 óta a legerősebb havi zárás felé halad. Ma a befektetők az IT-óriások eredményeire koncentrálnak, amelyek együttes piaci értéke meghaladja a 16 billió dollárt, és az index kapitalizációjának mintegy 25%-át adják.

Trump összehívta nemzetbiztonsági csapatát, hogy megvitassák Irán konfliktusrendezési javaslatát. Irán egy ideiglenes megoldást ajánlott: a Hormuzi-szoros újranyitását az amerikai tengeri blokád feloldásáért cserébe. Az Egyesült Államok vizsgálja a legfrissebb javaslatot, ugyanakkor hangsúlyozza a „vörös vonalakat”, köztük azt, hogy Teherán nem juthat nukleáris fegyverhez.

Az ázsiai kereskedés során a Japán Jegybank változatlanul 0,75%-on hagyta a kamatlábat, összhangban a piaci várakozásokkal. Japánban a Nikkei több mint 1,5%-ot esett annak ellenére, hogy a Topix 0,7%-kal emelkedett; Kínában a Hang Seng szintén több mint 1%-kal csökkent, és év eleje óta közel 3%-os mínuszban áll. OLAJ (H1 idősík) Az olaj hordónként 103 dollár fölé emelkedett – ez három hete a legmagasabb szint –, áttörve az április eleji esés 71,8%-os Fibonacci-visszahúzódási szintjét. A közel-keleti konfliktus körüli bizonytalanság és a Hormuzi-szoros lezárása felfelé hajtja az energiaárakat. Forrás: xStation5

