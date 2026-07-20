Reggeli összefoglaló: Az olaj ára ismét 90 dollár fölé emelkedett, miközben a kínai mesterséges intelligencia nyomást gyakorol a technológiai részvényekre

Amerikai részvénypiacok (Wall Street)

A pénteki kereskedés a Wall Streeten széles körű eladási hullámmal zárult, amely szinte a teljes piacot érintette.

A Dow Jones index 0,8%-kal, az S&P 500 1%-kal, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 1,4%-kal esett.

A legerősebb eladói nyomás a technológiai szektort sújtotta, ahol a Netflix részvényei 7%-os mínuszban zártak a csalódást keltő negyedéves eredményeket követően.

Geopolitika és közel-keleti konfliktus

A közel-keleti helyzet továbbra is a befektetők figyelmének középpontjában áll.

Az Egyesült Államok immár kilencedik egymást követő éjszaka hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen.

A CENTCOM szerint ezeknek az akcióknak a célja az iráni katonai képességek gyengítése, beleértve azt a képességet is, hogy Irán műveleteket hajtson végre a Hormuzi-szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajók ellen.

A konfliktus fokozatosan a régió más területeire is átterjed.

Rakétaindításokat észleltek Kuvaitból Irán irányába, robbanásokról érkeztek jelentések Irán déli részéről, valamint újabb támadások történtek amerikai érdekeltségű célpontok ellen az Öböl menti államokban (köztük Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben).

Az egyre növekvő feszültség fokozza a további katonai eszkaláció és az energiahordozók szállításának fennakadásával kapcsolatos kockázatokat.

Amerikai források szerint Donald Trump adminisztrációja egy Iránnal kialakuló szélesebb körű konfliktus lehetőségére készül, ezért felgyorsította katonai erőinek térségbe történő telepítését.

Az amerikai katonai jelenlét erősödése növeli az aggodalmakat, hogy az események túlléphetnek a korábbi korlátozott katonai műveleteken.

Irán külügyminisztere közölte, hogy diplomáciai tárgyalásokra csak azt követően kerülhet sor, hogy Teherán katonai előnyre tesz szert, ami arra utal, hogy jelenleg nincs készség egy gyors kompromisszumra.

Energiapiac

Az olajpiaci idegességet tovább fokozták azok a jelentések, amelyek szerint Irán két tankhajó felrobbantásáról és elaknásításáról számolt be a Hormuzi-szorosban – a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán.

Irán emellett újabb rakétatámadásokat hajtott végre a Perzsa-öböl térségében.

A piac gyorsan beárazta a növekvő geopolitikai kockázatokat, tekintettel arra, hogy a globális olajkereskedelem mintegy 20%-a a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik.

Az esetleges tranzitkorlátozások jelentős kínálatcsökkenéshez vezethetnek.

Ennek eredményeként a Brent típusú kőolaj ára ismét 90 dollár fölé emelkedett hordónként, miközben a befektetők egyre inkább a konfliktus további eszkalációjával és az energiaellátás fennakadásaival számolnak.

Mesterséges intelligencia és a félvezetőszektor

A mesterséges intelligencia (AI) továbbra is a piac másik meghatározó témája.

A kínai AI-vállalat, a Moonshot ideiglenesen korlátozta a Kimi K3 modell új regisztrációit, mivel a termék iránti kereslet meghaladta a rendelkezésre álló számítási kapacitást.

A kínai AI-modellek növekvő népszerűsége felerősítette azokat a félelmeket, hogy ezek hatékony versenytársai lehetnek a nyugati megoldásoknak.

A Kimi K3 megjelenése eladási hullámot váltott ki a félvezetőgyártók részvényeiben, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a hatékonyabb és alacsonyabb költségű AI-modellek lassíthatják a drága infrastruktúrára – többek között GPU-chipekre, valamint az Nvidia és a Micron megoldásaira – fordított beruházások ütemét.

A piac újraértékeli az Egyesült Államok vezető szerepét az AI-versenyben, attól tartva, hogy megismétlődhet az úgynevezett „DeepSeek-pillanat”, amikor kínai szereplők jelentősen alacsonyabb költségek mellett képesek fejlett AI-modelleket létrehozni.

Ázsiai piacok és monetáris politika

Az ázsiai részvénypiacok vegyes teljesítménnyel zárták a kereskedést, a legerősebb eladói nyomás Dél-Koreát és Japánt érintette.

A KOSPI index mintegy 4,5%-ot esett, amit elsősorban a technológiai vállalatok és félvezetőgyártók részvényeinek eladása okozott.

A befektetők attól tartanak, hogy a korábbi AI-optimizmus túlzott értékeltségekhez vezetett, és a hatékonyabb modellek megjelenése módosíthatja a jövőbeli chipkereslettel kapcsolatos várakozásokat.

Kína ugyanakkor pozitívan emelkedett ki a régióból, mivel a befektetők a hazai AI-fejlesztések lehetséges nyerteseit keresik.

Ezzel párhuzamosan a piac továbbra is óvatos a félvezetőszektorral kapcsolatban, miközben folytatódik az AI-infrastruktúra iránti kereslet újraértékelése.

A Kínai Népi Bank (PBoC) változatlanul hagyta irányadó hitelkamatát (az egyéves LPR 3,0%, az ötéves LPR 3,5% maradt), ami arra utal, hogy Peking továbbra is óvatosan közelít a gazdaságélénkítéshez, miközben a jüan stabilitásának megőrzésére törekszik.

Devizapiac

Az emelkedő olajárak egyértelmű nyomás alá helyezik az ázsiai devizákat.

A MUFG elemzői szerint különösen azok az ázsiai gazdaságok érzik meg a dráguló energiahordozók hatását, amelyek jelentős energiaimportőrök, mivel a magasabb importköltségek rontják a külkereskedelmi mérlegeket.

A közel-keleti geopolitikai feszültségek tartós fennmaradása tovább fokozhatja a régiós devizákra nehezedő nyomást, ami támogatást nyújthat az amerikai dollár (USD) további erősödésének.

Nemesfémek

A nyersanyagpiacon az arany továbbra is enyhe nyomás alatt áll, és a 4 000 dolláros unciánkénti szint közelében mozog.

Az ezüst mintegy 1,3%-os emelkedést mutat, miközben stabilan az 56 dolláros szint felett kereskedik.

Digitális eszközök (kriptovaluták)

A digitális eszközök piacán mérsékelt eladói nyomás figyelhető meg.

A Bitcoin körülbelül 0,4%-os mínuszban van, és a 64 000 dolláros szintet teszteli.

Az Ethereum stabilabb teljesítményt mutat, kisebb, 1 850 dollár körüli szintre történő visszaeséssel.