Reggeli összefoglaló: Az USA és Irán közötti béketárgyalások Trump ultimátumának árnyékában

A tegnapi Wall Street-i kereskedés kifejezetten pozitív hangulatban zárult. Az emelkedést a Perzsa-öböl térségéből érkező jelentések támogatták egy lehetséges keretmegállapodásról, valamint a folyamatban lévő vállalati gyorsjelentési szezon is hozzájárult a jó hangulathoz. Ennek eredményeként a főbb amerikai indexek rekordmagasságban zártak. Az S&P 500 több mint 1,5%-kal emelkedett, a Nasdaq közel 2%-ot erősödött, míg a Dow Jones 1,2%-os pluszban fejezte be a napot.

Az Irán körüli helyzet továbbra is a globális piacok figyelmének középpontjában áll. A Wall Street Journal szerint iráni és amerikai képviselők közvetítők bevonásával egy rövid, 14 pontos memorandumon dolgoznak, amely alapját képezhetné egy esetleges megállapodásnak a konfliktus lezárása érdekében. Teherán várhatóan csütörtökön válaszol az amerikai békejavaslatra, Pakisztán közvetítői csatornáin keresztül.

A lehetséges deeszkalációval kapcsolatos várakozásokat a befektetők kedvezően fogadták. Az esetleges megállapodásra utaló jelek hatására az olaj ára hordónként mintegy 100 USD-re csökkent. A piacok egyre inkább egy alacsonyabb geopolitikai kockázattal és javuló regionális stabilitással járó forgatókönyvet áraznak.

Ezzel párhuzamosan Donald Trump tanácsadói állítólag egyre inkább aggódnak az Iránnal való elhúzódó konfliktus politikai következményei miatt, különösen a félidős választások közeledtével és az Egyesült Államokban emelkedő üzemanyagárak közepette. Az adminisztráción belül egyre erősebb az a vélemény, hogy az eszkaláció negatívan hathat a republikánus támogatottságra, mivel a választók egyre inkább érzik a magasabb megélhetési és energiaárak nyomását.

Trump ugyanakkor továbbra is kemény álláspontot képvisel Teheránnal szemben. Az elnök ultimátumot adott, figyelmeztetve, hogy a javasolt megállapodás elutasítása esetén fokozott bombázások következnek. Azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.

Az Axios legfrissebb jelentései szerint továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy Trump a közelgő kínai útja előtt újraindítja a katonai műveleteket.

Az ázsiai piacok szintén erős hangulatban kezdték a kereskedést, a befektetők ugyanis egyértelműen növelték kockázatvállalási hajlandóságukat az iráni tűzszünettel kapcsolatos remények, valamint a Hormuzi-szorosban bekövetkező fennakadások elkerülésének lehetősége miatt. A javuló hangulat támogatja mind a részvénypiacokat, mind az energiaszektor stabilitását.

A japán Nikkei 225 emelkedik a leginkább: az index a Golden Week ünnepi időszak utáni visszatérést követően több mint 6%-ot ugrott, és rekordmagasságba, 63 000 pont fölé emelkedett. A régió más piacain is jelentős nyereségek láthatók. A Hang Seng több mint 1,3%-kal emelkedik, míg a dél-koreai KOSPI több mint 1%-os pluszban jár. Az ausztrál S&P/ASX 200 szintén emelkedik.

Japán ismét verbálisan beavatkozott a devizapiacon. Atsushi Mimura pénzügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy a hatóságok szorosan figyelik a jent, és készek reagálni a túlzott árfolyammozgásokra. Az elemzők ugyanakkor megjegyzik, hogy bármilyen beavatkozás hatékonysága korlátozott lehet, mivel az iráni konfliktus továbbra is támogatja az amerikai dollárt, és a magasabb energiaárakon keresztül nyomást gyakorol a jenre.

Emellett a Japán Jegybank márciusi ülésének jegyzőkönyve egyre héjább hangvételt mutatott. A döntéshozók jelezték, hogy készek további kamatemelésekre, amennyiben a gazdaság és az infláció a várakozásoknak megfelelően alakul, miközben hangsúlyozták, hogy a jelenlegi kamatszintek továbbra is viszonylag alacsonyak a tartós inflációs nyomás mellett.

Az ausztrál kereskedelmi adatok ugyanakkor szembementek az általánosan pozitív globális hangulattal. Az ország 2017 vége óta először könyvelt el kereskedelmi hiányt, amely márciusban 1,8 milliárd AUD-t tett ki.

A pozitív hangulat továbbra is kitart a nemesfémek piacán. Az arany mintegy 0,4%-kal emelkedik, és unciánként 4700 USD felett kereskedik, míg az ezüst felülteljesít közel 1,5%-os emelkedéssel.

Ezzel szemben a kriptovaluták ma nyomás alatt vannak. A Bitcoin körülbelül 0,3%-kal esik, és a 81 000 USD-s szintet teszteli, míg az Ethereum közel 1,5%-os mínuszban van, és 2350 USD alá süllyedt.

