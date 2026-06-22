Reggeli összefoglaló: Bár a helyzet még mindig bizonytalan, a befektetők bíznak abban, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások előrehaladnak⏰

GEOPOLITIKA
USA–Irán: előrelépés Svájcban, de továbbra is törékeny a helyzet.
A Luzerni-tó partján, Bürgenstockban tartott csúcstalálkozón a közvetítők – Katar és Pakisztán – „biztató előrelépésről” számoltak be 18 órányi tárgyalás után. A felek megállapodtak egy 60 napos ütemtervben a végleges egyezmény elérésére, valamint egy Magas Szintű Bizottság létrehozásáról, amely felügyeli a közvetítési folyamatot. Annak ellenére, hogy az iráni delegáció kivonult, miután Trump a Truth Socialön a bombázások újraindításával fenyegetőzött, a tárgyalásokat nem szakították meg.
Hormuzi-szoros: a feszültség fokozódott, majd enyhült.
Vasárnap az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását; a tartályhajó-forgalom mindössze 5 hajóra esett vissza (szemben az előző napi 26-tal). A közvetítők nyilatkozata után javult a helyzet – külön kommunikációs csatornát hoztak létre a kereskedelmi hajóforgalom biztonságos áthaladásának biztosítására. Irán külügyminisztere, Araghchi bejelentette a blokád feloldását, az olaj- és petrolkémiai kikötők újranyitását, valamint egy iráni újjáépítési terv elindítását. Izrael azonban hiányzik a végső közleményből, ami komoly kérdéseket vet fel a tűzszünet hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban.
Katar: robbanás Ras Laffanban.
Jelentős robbanás történt a világ legnagyobb LNG-terminálján az üzembe helyezés során – 54 ember megsérült, és 18-an továbbra is eltűntek. A QatarEnergy nem kommentálta az infrastruktúrát ért károk mértékét. Az incidens emlékeztet arra, milyen sérülékeny a Perzsa-öböl térségének fizikai energetikai infrastruktúrája.
Kína: válaszcsapás a Pentagonnak.
Peking 10 amerikai katonai kötődésű szervezetet vett fel exportellenőrzési listájára (köztük az MP Materials és a USA Rare Earth vállalatokat), valamint 46 amerikai céget kizárt az állami szerződésekből. Ez válasz a Pentagon 1260H listájának frissítésére, amelyre felkerült az Alibaba, a Baidu és a BYD is. Elemzők szerint a lépés nagyrészt szimbolikus, és a Trump–Hszi találkozó után a kétoldalú kapcsolatok védelmét szolgálja.
Egyesült Királyság: Starmer távozóban.
A Guardian értesülése szerint Keir Starmer miniszterelnök ősszel bejelenti távozását. A háttérben Andy Burnham elsöprő győzelme áll egy időközi parlamenti választáson. Burnhamot a pártvezetés első számú várományosának tartják, miközben a kötvénypiac bizonytalan fiskális fegyelemhez való hozzáállását illetően.
MAKROGAZDASÁG
Fed: a piac egyre inkább kamatemelést áraz.
A múlt heti, szigorú hangvételű FOMC-ülés után a piac már 75%-os esélyt lát arra, hogy a Fed már szeptemberben kamatot emeljen, és év végéig összesen 41 bázispontos szigorítást áraz. A 2 éves amerikai államkötvény hozama 4,2276%-ra emelkedett, ami 2025 eleje óta a legmagasabb szint.
A hét legfontosabb adata: a csütörtöki PCE.
A Fed által leginkább figyelt inflációs mutató, a májusi mag-PCE várhatóan 3,4%-ra emelkedik. Az előrejelzéseknél magasabb adat felgyorsíthatja a kamatemelési várakozásokat. Ezen a héten még érkezik a kanadai CPI, az eurózóna előzetes PMI-adatainak közlése és a japán tokiói CPI is.
Kína: 13. alkalommal maradt változatlan az LPR.
A Kínai Népi Bank (PBOC) az 1 éves LPR-t 3,00%-on, az 5 éves LPR-t pedig 3,50%-on hagyta – újabb változatlan hónap. A PBOC a USD/CNY referenciaárfolyamot 6,8150-en állapította meg a 6,7733-as várakozással szemben, ami a jüan szándékos gyengítésére utal. A New York Times szerint Kína visszafogja olajimportját, ami hosszabb távon nyomást gyakorolhat az árakra.
PIACOK – ESEMÉNYEKRE ADOTT REAKCIÓK
Wall Street / határidős piacok: enyhe lefelé mutató nyomás.
Az S&P 500 futures –0,5%, a Nasdaq-100 futures –0,6%, a Dow –187 ponttal (–0,4%) kereskedett, bár az írás időpontjában ezeknek a veszteségeknek egy részét már ledolgozták. Az előző hét ugyanakkor pozitívan zárult: S&P +1%, DJIA +1%, Nasdaq +2% (12 hétből a 11. nyerő hét). A piacok a PCE-adatra és az USA–Irán tárgyalások további fejleményeire várnak.
Japán rekordmagasságban.
A Nikkei 225 +1,95%-kal emelkedett, áttörve a 72 000 pontos szintet (JP225 CFD: 72 777). A Topix +1,29%-kal nőtt. A ralit az iráni tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmus táplálta. Dél-Korea: Kospi +1,22%, Kosdaq –0,99%. Ausztrália (ASX 200): enyhe emelkedés. Hongkong (Hang Seng): –1,74%; szárazföldi Kína (CSI 300): +0,28% – az eltérés hátterében geopolitikai feszültségek és szabályozási kockázatok állnak.
DEVIZÁK
A japán jen nyomás alatt.
Az USD/JPY árfolyam ~161,66 körül mozog (CFD +0,24%) – nem messze a kétéves mélyponttól. A 161,96-os szint áttörése a jen 1986 óta leggyengébb szintjéhez vezethet. Katayama japán pénzügyminiszter kijelentette, hogy „bármikor” készek beavatkozni, de a piac szkeptikus – egy szigorú Fed mellett a beavatkozás költséges és kockázatos lenne. Himino, a Japán Jegybank alelnöke figyelmeztetett, hogy a monetáris politika módosításának halogatása inflációs túlfűtöttséget okozhat, míg Takaichi miniszterelnök visszafogottságra szólít fel.
EUR/USD semleges.
A devizapár ~1,1457 körül kereskedik, gyakorlatilag változatlanul (–0,01%). A devizapiaci hőtérképen a legnagyobb vesztesek: NOK (–0,6%), JPY (–0,9%), SEK (–0,4–0,5%). A legerősebb deviza a dél-afrikai rand (ZAR), amely +0,9%-ot erősödött a jennel szemben.
NYERSANYAGOK
Olaj: drámai kilengések, végül csökkenéssel.
Brent (Brent CFD): 78,97 USD (–1,72%)
WTI (OIL.WTI CFD): 75,25 USD (–1,66%)
Korábban az olajárak 3%-ot ugrottak a Hormuzi-szoros lezárásának hírére, majd a közvetítők nyilatkozata után visszaadták ezeket a nyereségeket.
Arany és ezüst emelkedésben.
Arany CFD: 4 185 (+0,73%) – a Goldman Sachs szerint a jegybankok strukturális kereslete csak áprilisban 59 tonnát tett ki.
Ezüst CFD: 65,55 (+1,17%).
Földgáz (NatGas): 3,316 (+2,41%).
VÁLLALATOK
Az SK Hynix megelőzte a Samsungot.
Története során először az SK Hynix (000660.KS) lett a Szöuli Értéktőzsde legértékesebb vállalata, megelőzve a Samsung Electronicsot. Részvényei idén több mint 340%-kal emelkedtek, elsősorban az MI-hez használt HBM memórialapkák piacán betöltött vezető szerepének köszönhetően (ügyfelei között szerepel az Nvidia és a Google). A vállalat amerikai tőzsdei bevezetést is fontolgat, ami tovább bővítheti globális befektetői körét.
A Tesla hírneve nyomás alá került.
Texasban életét vesztette egy nő egy Tesla vezetéstámogató rendszerének használata közben történt balesetben – az autó letért a sávjáról és egy épületnek ütközött.
KRIPTOVALUTÁK
Bitcoin: 64 099 USD (+0,75%) – mérsékelt emelkedés a piaci hangulat javulásának hatására az iráni tárgyalásokkal kapcsolatos pozitív fejlemények nyomán. Egyértelmű belső piaci katalizátor nincs.
EURÓPAI KERESKEDÉSI IDŐSZAK – MIRE ÉRDEMES FIGYELNI
- Trump 15:30 EDT / 20:30 BST időpontban ír alá elnöki rendeleteket – a piac különösen az Iránnal kapcsolatos megjegyzéseket figyeli majd.
- Beszédek: Fed-kormányzó Waller (megnyitó beszéd), EKB-elnök Lagarde és Dombrovskis biztos.
- Adatok:
- EU fogyasztói bizalom (június)
- Kanadai CPI (május) – fontos a CAD és a globális inflációs kilátások szempontjából
A hét kulcskockázata: a csütörtöki mag-PCE adat. Ha a mutató 3,4% fölé emelkedik, az felgyorsíthatja a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami negatívan hathat a kötvénypiacra és nyomást gyakorolhat a részvénypiacokra.
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