Reggeli összefoglaló: Felépülnek-e a piacok a pénteki „összeomlásból”?❓

Geopolitika – Irán/Izrael eszkaláció:

Vasárnap Irán rakétákat indított Izrael felé, először az áprilisi tűzszünet kezdete óta, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok megsértette a tengeri blokádot, valamint a libanoni tevékenységekre. Izrael válaszul mintegy 10 katonai célpontot támadott Nyugat- és Közép-Iránban, figyelmen kívül hagyva Trump visszafogottságra vonatkozó felhívásait; emellett olyan hírek is eljutottak a nyilvánossághoz, amelyek szerint Jemenből támadásokat indítottak Izrael ellen, valamint meg nem erősített jelentések szóltak a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázis elleni tüzérségi támadásról.

Geopolitika, folytatás – diplomáciai patthelyzet:

Trump nyilvánosan kijelentette, hogy Netanjahunak „nem lesz más választása”, és el kell fogadnia a megállapodást, ugyanakkor egy iráni diplomata egyértelműen úgy fogalmazott, hogy Trumppal kötendő egyezség „ebben a szakaszban már nem lehetséges”. A feszültség csökkentésére vezető világos út hiánya továbbra is fenntartja a piaci kockázati prémiumot.

Olaj – történelmi ellátási zavar:

A WTI körülbelül +4,7%-kal emelkedett, nagyjából 94,4 dollárra, míg a Brent hasonló mértékben, mintegy 97 dollárra nőtt. Az árak egyszerre tükrözik az Irán és Izrael közötti fegyveres összecsapásokat, valamint azt a tényt, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt az OPEC+ tényleges termelése a februári napi 42,77 millió hordóról áprilisra 33,19 millió hordóra csökkent – ez a szervezet történetének legnagyobb ellátási válsága. Az OPEC+ júliustól sorozatban negyedik alkalommal emeli a termelési kvótákat napi 188 000 hordóval, ez azonban nagyrészt csak „papíron” létező döntés, mivel a legtöbb tagország még a korábbi kvótáit sem képes teljesíteni.

Fed – fordulat a kamatcsökkentéstől a kamatemelések felé:

A májusi foglalkoztatási adatok (+172 000 új munkahely, sorozatban a harmadik erős hónap), valamint az iráni energiapiaci sokk hatására a Fed idei év vége előtti kamatemelésének valószínűsége 70–75% fölé emelkedett (szemben az egy héttel korábbi 45%-kal a CME FedWatch szerint). A Goldman Sachs az első kamatcsökkentéseket 2027-re tolta ki; a Capital Economics idén két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést vár; míg a Fed részéről Hammack arra utalt, hogy a tartósan magas infláció miatt hamarosan szükség lehet kamatemelésre.

Wall Street pénteken – a vörös dominált, de látszik a rotáció:

A pénteki kereskedési nap hőtérképe masszív technológiai részvényeladást mutatott: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AVGO -7,92%, AMAT -9,71%, META -5,51%, MSFT -2,66%, NVDA -6,2%. Jól látható a védekező szektorok felé történő rotáció: az egészségügyi szektor zöldben maradt (JNJ +2,02%, WMT +4,09%, KO +3,46%, PG +4,09%), ahogy egyes ipari vállalatok (UNP +13,19%, ETN) és a szállítmányozási szektor is. Ez klasszikus képe annak, amikor a piac a „növekedési/momentum” részvényektől az „érték-/defenzív” részvények felé fordul.

Ázsia – technológiai részvényeladás, a KOSPI a szakadék szélén:

A KOSPI index csúcspontján 8–8,4%-ot esett (aktiválva a kereskedési megszakítást), majd a napot körülbelül 5%-os mínuszban zárta – ez 13%-kal marad el a múlt heti rekordmagasságtól. A külföldi befektetők helyi idő szerint délig nettó mintegy 801 millió dollár értékben adtak el részvényeket. A Nikkei -3,7%, a Tokyo Electron -6,7%, a SoftBank -7,5%, a TSMC -2,1%, a TAIEX -3,9% teljesítményt mutatott. A Nomura elemzői szerint ez elsősorban a túlzott pozicionáltság utáni „kényszereladások” eredménye, nem pedig az AI hosszú távú növekedési sztorijába vetett hit megingása.

Európai határidős piacok a nyitás előtt:

A DAX/DE40 határidős kontraktusai mintegy 0,5%-os mínuszban állnak nyitás előtt, hasonlóan az EU50 indexhez; az európai futures piacok körülbelül 1%-ot estek az ázsiai eladási hullámra reagálva. Az európai indexek jelentős félvezetőipari (ASML, Infineon) és energiaipari kitettsége alapján vegyes nyitás várható: az energiaszektor erősödhet, míg a technológiai és növekedési részvények nyomás alatt maradhatnak.

Devizák – a dollár kéthavi csúcson, a jen nyomás alatt:

A DXY index 100 pont körül mozog, az EUR/USD 1,1507 környékére süllyedt (kéthavi mélypont), a GBP/USD 1,3316 körül jár (háromhavi mélypont), míg az AUD/USD 0,7016-ra esett, ami szintén kéthavi mélypont. Az USD/JPY továbbra is 160 felett van – a jen teljes egészében ledolgozta a Japán Jegybank májusi intervenciójának hatását (11,7 billió jen). A piac nagyrészt már beárazott egy júniusi BoJ-kamatemelést, így gyorsabb szigorításra utaló jelzések nélkül a jennek nehéz lesz erősödnie.

Arany – a hozamok felülírják a menedékeszköz szerepet:

A spot arany ára körülbelül 0,2%-kal csökkent, 4 311–4 319 dollár/uncia közé, a pénteki 3%-os zuhanást követően (a legalacsonyabb szint március 24. óta). Az ezüst stabilan 67,7 dollár körül mozog, a platina 0,5%-ot veszített értékéből, a palládium pedig változatlan maradt; a teljes nemesfém-komplexum veszít a növekvő reálkamatokkal szembeni versenyben.

Kriptovaluták és a hét IPO-i:

A Bitcoin a pénteki, 60 000 dollár alá történő esést követően (az FTX összeomlása óta a legnagyobb heti visszaesés, -16%) visszapattanást mutat, jelenleg 62 600–63 000 dollár körül kereskedik (+1,55%). Az Ethereum 3%-kal emelkedett, nagyjából 1 679 dollárra.

A hét fókuszában:

A piac figyelme ezen a héten a SpaceX pénteki Nasdaq-debütálására (amely várhatóan a történelem legnagyobb IPO-ja lesz), a szerdán érkező CPI-inflációs adatokra, valamint a csütörtöki PPI-termelői árindexre összpontosul. Ez a három katalizátor határozhatja meg a piacok hangulatát a következő hetekben.