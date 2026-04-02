Reggeli összefoglaló: Trump „a kőkorszakba” akarja visszaküldeni Iránt. Az indexek zuhannak (2026. április 2.)

Beszédében Donald Trump biztosította, hogy az iráni stratégiai célok megvalósítása közel a befejezéshez, és a háború hamarosan véget ér. Bejelentette, hogy a következő hetekben erőteljes csapások várhatók „a munka befejezése” és „Irán visszajuttatása a kőkorszakba” érdekében. A sikerre vonatkozó biztosítékok ellenére az elnök megkerülte a szárazföldi csapatok és a diplomácia kérdését. A beszéd, amelynek célja az volt, hogy megnyugtassa a közvéleményt az emelkedő energiaárakkal kapcsolatban, azonnali olajár-emelkedést és tőzsdei visszaesést váltott ki.

Ezen túlmenően Trump a Hormuzi-szoros felelősségét más nemzetekre hárította, felszólítva őket, hogy „vegyék át a vezetést”, és saját maguk biztosítsák az útvonalat. Azt javasolta, hogy az olajtól függő országok „boldoguljanak egyedül”, mivel az Egyesült Államok a konfliktusból való kivonulást tervezi, ezzel egy kritikus gazdasági problémát megoldatlanul hagyva és erősítve az iráni dominanciától való félelmeket.

Trump héja hangvétele esést okoz a főbb indexhatáridőkben. A legnagyobb vesztesek a kis kapitalizációjú részvények a Russell 2000-ben (US2000: -1,9%), ezt követi a Nasdaq (US100: -1,6%), az S&P 500 (US500: -1,3%) és a DJIA (US30: -1,15%).

Ázsiában a hangulat meredeken romlott. A dél-koreai KOSPI (-3,7%), valamint a japán Nikkei 225 (-2%) és a TOPIX teljesített a leggyengébben, eltüntetve az előző kereskedési nap nyereségét. A technológiai szektor húzta le a Hang Senget (-1%), míg az ausztrál ASX 200 1,1%-kal esett. Az emelkedő olajárak különösen az energiafüggő piacokat sújtották, inflációs félelmeket és szigorúbb jegybanki politikát vetítve előre.

Ausztrália külkereskedelmi mérlege 5,69 milliárd AUD-ra ugrott (előrejelzés: 2,6 milliárd, előző: 2,26 milliárd). Ezt a megugrást elsősorban a kulcsfontosságú fémek és a szén exportjának jelentős visszaesése okozta, miután az iráni háború kitörését követően az árak meredeken emelkedtek.

A devizapiacon ismét az amerikai dollár dominál (USDIDX: +0,5%), amely az erősödő kockázatkerülés és az Iránnal kapcsolatos további amerikai lépések – különösen egy esetleges szárazföldi beavatkozás – miatti bizonytalanság hatására erősödik. A legnagyobb esések az antipód devizákban láthatók (AUDUSD, NZDUSD: -0,7%), a svájci frankban (USDCHF: +0,65%), valamint a brit fontban, amely különösen kitett a magas importált gázáraknak (GBPUSD: -0,6%). Az EURUSD 0,5%-ot veszít, 1,1535-ön áll.

A Brent olaj ára mintegy 6,7%-kal 107 dollárra ugrott, ezzel nagyrészt ledolgozva az elmúlt három nap veszteségeit. A nemesfémek piacán is visszaesés látható: az arany 2,2%-kal 4650 dollár/unciára csökkent, míg az ezüst 5,35%-kal 71 dollár/unciára esett.

A St. Louis-i Fed részéről Alberto Musalem hangsúlyozta, hogy a Fednek nem szükséges hirtelen változtatnia monetáris politikáján, mivel a jelenlegi kamatszintek megfelelőek az iráni háborúval összefüggő inflációs kockázatok fényében.

