Reggeli összefoglaló: Trump „szünetet” hirdet. Újabb 10 napos ultimátum!

A tegnapi kereskedési nap a Wall Streeten erős eladási hullámmal zárult, a főbb amerikai indexek a közel-keleti konfliktus kezdete óta az egyik legrosszabb napjukat könyvelték el. Az S&P 500 több mint 1,7%-kal esett, a Dow Jones 1%-kal csökkent, míg a Nasdaq 2,4%-os mínuszban zárta a napot.

Az amerikai kereskedési szakasz zárása után Donald Trump elnök bejelentette a tervezett iráni energetikai infrastruktúra elleni csapások felfüggesztését. A szünet 10 napig tart, és április 6-án, keleti parti idő szerint 20:00-kor ér véget.

Trump elnök kijelentette, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások nagyon jól haladnak, és a kibővített diplomáciai időablak elhozhatja a régóta várt eredményt, vagyis a feszültségek enyhülését a Perzsa-öböl térségében.

Mindazonáltal Iránnal szemben további nyomásgyakorlási formák is körvonalazódnak. A Pentagon fontolgatja 10 000 katona telepítését a bejelentett támadási szünet ellenére.

Az Egyesült Államok lépéseinek bejelentett „szünete” ellenére az olajárak továbbra is kissé 100 dollár/hordó felett maradnak.

Hangsúlyozni kell, hogy az iráni energetikai létesítmények elleni légicsapások felfüggesztése ellenére a konfliktus továbbra sem rendeződött, és folyamatosan érkeznek jelentések kölcsönös rakétatámadásokról.

Az ázsiai kereskedési szakasz vegyes képet mutatott. Japánban, Koreában és Ausztráliában mérsékelt csökkenéseket regisztráltak, míg a kínai indexek viszonylag jobban teljesítettek.

A devizapiacon Japán pénzügyminisztere, Katayama határozott hangnemet ütött meg, figyelmeztetve, hogy a hatóságok szorosan figyelik a piacot, és készek beavatkozni. Bejelentette továbbá a G7 pénzügyminisztereinek egyeztetését, és hangsúlyozta a „határozott lépések” lehetőségét, amelyeket általában intervenciós kockázattal hoznak összefüggésbe.

A Kínai Népi Bank (PBOC) a mai USD/CNY referenciaárfolyamot 6,9141-ben határozta meg, szemben a 6,9083-as piaci várakozással.

A Narelle ciklon elérte Ausztráliát, ami megzavarta az ország LNG-szállításait.

A nemesfémek piacán felpattanást látunk a közelmúlt éles esései után. Az arany mintegy 2%-kal emelkedik, a 4500 dolláros szintet tesztelve, míg az ezüst körülbelül 3%-kal erősödik, áttörve a 70 dolláros szintet.

Eltérő kép rajzolódik ki a kriptovaluta-piacon, ahol a főbb eszközök továbbra is nyomás alatt vannak. A Bitcoin közel 2%-ot esik, ismét 69 000 dollár alá csúszva, míg az Ethereum mintegy 2,5%-ot veszít, a 2050 dolláros szintet tesztelve. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.