Reggeli összefoglaló: Végre megnyitották a Hormuzi-szorosot (2026. június 15.)

Elérkezett a várva várt nap. Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott, amely a tűzszünet 60 napos meghosszabbítását, valamint – ami a piac szempontjából a legfontosabb – a Hormuzi-szoros megnyitását írja elő.

Geopolitika

Ezt az információt először Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif erősítette meg. Később hivatalos megerősítést kaptunk Trump elnöktől és Irán külügyminiszter-helyettesétől, Kazem Gharibabaditól. A memorandum aláírásának hivatalos ünnepségére pénteken kerül sor Svájcban.

Azonnali tűzszünet: Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács szerint a katonai műveleteknek azonnal véget kell vetni minden fronton, beleértve Libanont is. A két fél közvetítői a héten több egyeztetést tartanak a megállapodás részleteinek véglegesítése érdekében.

Fokozatos újranyitás: A Hormuzi-szorost fokozatosan újra megnyitják. A tűzszünet időtartama alatt (60 nap) Irán elengedi az áthaladó hajók tranzitdíjait. Ezzel párhuzamosan az iráni erők megtisztítják a térséget az elmúlt hetekben telepített tengeri aknáktól.

Nukleáris engedmények: A megállapodás minimális feltétele állítólag az Irán által korábban dúsított urán hígítása. Az ország készletei jelenleg meghaladják a 9 000 kg-ot, ebből 440 kg közel fegyverminőségű dúsítású.

Nyersanyagok

A kőolaj ára több mint 4%-kal esett a pénteki záróárhoz képest.

Egy hordó Brent jelenleg valamivel 84 dollár alatt van, míg a WTI ára 81 dollár körül mozog. Ezek a legalacsonyabb szintek március eleje óta, amikor az Egyesült Államok végrehajtotta első csapásait Irán ellen.

A gázárak szintén csökkenő tendenciát mutatnak.

A holland TTF tőzsdén egy MWh földgáz ára 44 euró alá esett, míg a NATGAS jegyzése 3,06 dollár körül ingadozik.

Monetáris politika

A piac jelentősen lefelé módosítja a nagy jegybankok kamatpályáira vonatkozó várakozásait.

Az Egyesült Államokban a piac által árazott valószínűsége annak, hogy az év végéig kamatemelés történik, jelenleg alig 65% alatt van.

Az eurózónában és az Egyesült Királyságban a piac alapforgatókönyve már csak egyetlen további kamatemelést áraz 2026-ban.

Kötvények és nemesfémek

Ez a galambhangvételű fordulat a globális kötvényhozamok 1–1,5%-os csökkenéséhez vezet.

Ennek következtében – és talán kissé meglepő módon – a globális piacokon tapasztalható jelentős megnyugvás ellenére az arany és az ezüst ára több mint 2%-kal emelkedik.

Ázsia

Eufória uralkodik a részvénypiacokon.

Az ázsiai indexek jelentős emelkedést mutatnak, élükön a KOSPI (+4,7%) és a Nikkei 225 (+4,7%) indexszel.

Az európai és amerikai határidős kontraktusok is zöldben vannak. Piacnyitás előtt az S&P 500 1,3%-os, a DAX pedig 1,7%-os pluszban áll.

Devizák

G10:

Az amerikai dollár jelentős gyengülést mutat a többi G10-devizával szemben, beleértve az eurót is (-0,4%).

A rangsor végén más nyersanyaghoz kötődő devizákat is találunk: a norvég korona és a kanadai dollár szintén gyengén teljesít. A japán jen is az alulteljesítők között van.

A G10-csoport legnagyobb nyertese a svéd korona (+1,2% az USD-vel szemben), amely a csoporton belül az egyik legerősebben a piaci hangulathoz kötődő devizának számít.

Feltörekvő piacok (EM):

Nem meglepő módon több feltörekvő piaci deviza is erősödik a dollárral szemben: a dél-afrikai rand (+0,9%), a magyar forint (+0,7%), a dél-koreai von (+0,6%) és az indiai rúpia (+0,5%). Ezek olyan országok devizái, amelyek különösen kitettek voltak a Hormuzi-szoros esetleges hosszabb lezárásának.

Kriptovaluták

A Bitcoin (65 800 USD) és az Ethereum (1 720 USD) szintén profitálnak a javuló piaci hangulatból, és ma mindkettő nagyjából 3%-kal erősödik.