Reggeli összefoglaló (04.03.2025)

Kína gyorsan megtorolta az ellenintézkedéseket , és március 10-i hatállyal 10-15%-os vámokat jelentett be az amerikai mezőgazdasági termékekre, többek között a szójababra, a kukoricára, a búzára, a gyapotra, a marhahúsra és a tejtermékekre. Peking emellett 15 amerikai szervezetet exportellenőrzési listára helyezett, és 10 amerikai céget felvett a „megbízhatatlan szervezetek” listájára, köztük az Illumina génszekvenáló vállalatot. A kínai kereskedelmi minisztérium bírálta az Egyesült Államokat a fentanil-válsággal kapcsolatos „felelősségáthárításért”.

Kanada azonnali megtorló vámokat jelentett be 30 milliárd C$ (20,7 milliárd dollár) amerikai importra, és további 125 milliárd C$-t tervez megcélozni, ha Trump intézkedései 21 nap után is érvényben maradnak. Trudeau miniszterelnök szerint a vámok „megzavarnak egy hihetetlenül sikeres kereskedelmi kapcsolatot”, és sértik az USMCA-megállapodást. Ontario miniszterelnöke azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a nikkelszállítmányokat és az áramszállítást az Egyesült Államokba.