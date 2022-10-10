Reggeli Összefoglaló (Fordítás alatt)

Risk-off moods could be spotted on indices from Asia-Pacific during the first session of a new week. S&P/ASX 200 dropped 1.4% while Chinese indices trade up to 3% lower after a week-long holiday. Japanese exchanges were shut for national holiday

US and European index futures trade lower. DAX futures trade around 100 points below Friday's cash close Russian President Putin called weekend strike on Crimean bridge a terrorist attack on key civilian infrastructure and blamed Ukrainian special forces for it. Comments sparked fears of a retaliation and escalation

Risk moods took a further hit this morning after reports of strong explosions in the center of Ukrainian capital Kyiv. Reuters reports that President Zelensky's office was probably struck

Chinese services PMI dropped from 55.0 to 49.3 in September (exp. 54.6)

Cryptocurrencies are trading mostly lower with Bitcoin dropping 0.4% and Ethereum moving 0.3% lower. Overall, scale of moves is rather small

Oil is trading slightly lower this morning with both Brent and WTI dropping around 0.5%

Precious metals pull back amid USD strengthening. Gold and platinum drop around 0.5% while silver trades almost 2% lower

USD and JPY are the best performing major currencies while AUD and NZD are top laggards In spite of a tense geopolitical situation and general risk-off moods, gold is underperforming with strong USD (USDIDX, inverted blue overlay) limiting any upside potential for precious metal. Source: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.