Az időjárás és az üres raktárak szorításában lévő kávépiac: a brazíliai rekordtermés paradoxona

Első pillantásra ez meglepőnek tűnhet, hiszen Brazíliában rendkívül optimista terméskilátások vannak. Ahhoz azonban, hogy megértsük, miért emelkednek az árak a rekordtermés ígérete ellenére, a piacot nem a néhány hónap múlva várható események, hanem a jelenlegi kínálati és keresleti helyzet szemszögéből kell vizsgálni.
Az árupiaci termékek árfolyamváltozásai az elmúlt egy hónapban
A kávé ára az elmúlt 30 napban rendkívül erőteljes emelkedést mutat. Forrás: XTB
Mi a helyzet a rekordterméssel Brazíliában?
Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) továbbra is fenntartja azt a várakozását, hogy Brazíliában rekordméretű, 70 millió zsákot meghaladó kávétermés várható. A hosszú távú fundamentumok azonban egy dolgot jelentenek, míg a nyersanyag pillanatnyi fizikai elérhetősége egészen mást.
A jelenlegi áremelkedés fő oka az időjárás, amely jelentősen késlelteti a betakarítást, és arra utalhat, hogy a korábbi termésbecslések túlzottan optimisták voltak. Miközben a USDA több mint 70 millió zsákos brazil termést vár, más intézmények – köztük a brazil CONAB – ennél jóval alacsonyabb becsléseket tesznek közzé.
Brazília legnagyobb arabica-termő vidékén, Minas Gerais államban egyetlen hét alatt több mint 32 mm csapadék hullott, ami az adott időszak történelmi átlagának 2700%-a. Az intenzív esőzések nemcsak a betakarítást, hanem a kávészemek szárítását és szállítását is jelentősen megnehezítik. Bár papíron a kínálat bőségesnek tűnik, ez a kávé egyelőre még nem jutott el a piacra.
A piaci elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a termés mennyisége elegendő lehet, a termelőknek komoly problémákkal kell szembenézniük a kávészemek minőségét illetően. Brazília ugyan a világ legnagyobb kávétermelője, és kávéja szállítható az ICE tőzsde rendszerébe, azonban a megfelelő minőségű termés hiánya miatt előfordulhat, hogy az ICE készletei a rekordtermés ellenére sem növekednek érdemben.
Készletválság: a készletek közel 30 éves mélyponton
A Brazíliából érkező szállítások késése a lehető legrosszabb időpontban éri a piacot, amikor a tőzsdei raktárkészletek már eleve rendkívül alacsonyak. Az ICE által nyomon követett, tanúsított arabica-készletek meredeken csökkennek: legutóbb egyetlen nap alatt 5,9%-kal estek, ami 2025 eleje óta a legnagyobb napi visszaesés volt. Az elmúlt 25 egymást követő kereskedési nap során a készletek összesen 26%-kal zsugorodtak.
A történelmi adatok és a készletgörbék alapján a tartalékok szintje már megközelíti azokat a kritikus mélypontokat, amelyekre utoljára az 1990-es és 2000-es évek fordulóján volt példa. Jelenleg a készletszint 300 ezer zsák alá csökkent.
A kínálati helyzetet tovább nehezítik a Vörös-tengeren kialakult feszültségek. A hosszabb szállítási idők, a magasabb fuvarköltségek és az, hogy a logisztikai vállalatoknak nagyobb készleteket kell fenntartaniuk, jelentős késéseket okoznak a fogyasztói piacokra irányuló szállításokban.
Az arabica kávé árfolyama és az ICE készletszintje (fordított tengely)
Az ICE által nyomon követett készletek 2023/2024 fordulója óta a legalacsonyabb szintre estek, ami egyben az 1990-es évek óta nem látott mélypontot jelent. Mindez annak ellenére történik, hogy Brazíliában rekordtermést várnak. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB
Ez már egy tartós emelkedő trend kezdete?
A jelenlegi erőteljes áremelkedés nagyrészt a rövid távú kínálati pánik következménye, ugyanakkor a kiszámíthatatlan időjárás miatt nem zárható ki az a forgatókönyv sem, hogy az emelkedés végül új történelmi csúcsokra vezeti az árfolyamot.
A rendkívül erős El Niño időjárási jelenség jellemzően túlzott csapadékot okoz Dél-Amerikában, miközben Délkelet-Ázsiában aszályt idéz elő. Ez egyrészt kedvezhet a brazil kávétermesztésnek, másrészt azonban rontja a logisztikai helyzetet, miközben Ázsiában jelentősen visszavetheti a kínálatot.
A piac ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy hosszabb távon nem lesz kínálati probléma. Erre utal maga a határidős piac szerkezete is.
A szeptemberi és decemberi határidős kontraktusok közötti árkülönbség (spread) rekordméretűre, fontonként több mint 24 centre nőtt. Ez rendkívül erős backwardation állapotot jelez. A pörkölők és a felvásárlók jelentős felárat hajlandók fizetni az azonnali szállításért, mert attól tartanak, hogy a raktárkészletek rövid időn belül kimerülhetnek. Ezzel szemben a következő évekre szóló határidős kontraktusokat lényegesen alacsonyabb árakon jegyzik.
Az arabica kávé jelenlegi határidős árfolyamgörbéje (fekete vonal), valamint a hat hónappal ezelőtti görbe (narancssárga vonal)
Összegzés és következtetések
A kávépiacon jelenleg jelentős aggodalmak tapasztalhatók a rövid távú kínálat miatt, hasonlóan ahhoz, ami néhány héttel ezelőtt a kakaópiacon történt. Ugyanakkor, ha a termelés valóban tovább növekszik, és a közeljövőben hozzájárul a készletek feltöltődéséhez, akkor elképzelhető, hogy az áraknak nehéz lesz ismét történelmi csúcsokra emelkedniük.
Elméletileg, amikor a teljes termés betakarítása befejeződik, és a kávé eljut a fogyasztókhoz világszerte, ennek már az őszi időszakban tükröződnie kellene az árfolyamban. Ha azonban az árak akkor sem kezdenek csökkenni a jelenlegi magas szintekről, az arra utalhat, hogy a fizikai piacon valóban szűkös a kínálat, és a magas termelésre vonatkozó papíralapú várakozások nem tükrözik a valós helyzetet.
A kávé technikai grafikonja (D1 idősík)
A kávé ára a hét eleje óta rendkívül erőteljes emelkedést mutat, és jelenleg már az előző nagy lejtmenet közel felének visszakorrigált szintjét teszteli. A 350–360 cent/font közötti tartomány kulcsfontosságú ellenállási zóna lesz. Ha az árfolyam ezt tartósan át tudja törni, az megnyithatja az utat a 400 cent/font felé, sőt akár a történelmi csúcsok újbóli tesztelése előtt is.
Ha azonban kiderül, hogy a brazíliai kávétermés valóban rekordméretű lesz, az árfolyam a vártnál jóval gyorsabban visszatérhet a 300 cent/font körüli szintre. Ez gyorsabb korrekció lenne annál, mint amit a jelenlegi határidős árfolyamgörbe sugall, amely szerint ezt a szintet a piac csak 2028 márciusára árazza.
Forrás: xStation5
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