Gazdasági naptár: A PayPal, a Visa és a Coca-Cola árnyékba szorítja a makrogazdasági adatokat (2026. július 28.)

A hét elejét a közel-keleti hírek uralták. A figyelem azonban most várhatóan a vállalati gyorsjelentésekre és a jegybanki ülésekre helyeződik át.

A héten érkeznek a Microsoft és a Meta (mindkettő szerdán, zárás után), valamint az Apple és az Amazon (mindkettő csütörtökön, zárás után) gyorsjelentései.

Eközben kamatdöntést tart a Fed (szerdán) és a Bank of England (BoE) (csütörtökön).

A hetet a Bank of Japan (BoJ) ülése (csütörtökről péntekre virradó éjjel), az európai országok júliusi inflációs adatai (csütörtökön és pénteken), valamint az amerikai júniusi PCE inflációs adat (csütörtökön) zárja.

Egyik jegybanktól sem várunk kamatváltoztatást. Ugyanakkor mindegyik várhatóan fenntartja a hawkish kommunikációt, és a piacokat a következő ülésen várható kamatemelés irányába tereli, amely jelenleg mindegyik intézmény alapforgatókönyve.

A mai nap viszonylag nyugodtabbnak ígérkezik.

A piacnyitás előtt a PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P és Unilever teszi közzé eredményeit.

Piaczárás után érkeznek a Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA és Ford gyorsjelentései.

Makrogazdasági szempontból kevés fontos adat várható. Elsősorban az API nyersolajkészlet-változásról szóló jelentésre figyelünk, amelyet 21:30-kor tesznek közzé.

Fontos makrogazdasági adatok

Hétfő

Németország

A Perzsa-öböl térségében fennálló bizonytalanság ellenére a német Ifo üzleti hangulatindex 86,6 pontra emelkedett, míg az üzleti várakozások mutatója 86,7 pontra nőtt. A javulás nemcsak az erősebb keresletnek, hanem az ellátási láncok kulcsfontosságú szűk keresztmetszeteinek enyhülésének is köszönhető. Az adatok nagyrészt összhangban vannak a közelmúlt PMI-mutatóival, amelyek elsősorban az ipari szektorban mutatnak gazdasági javulást. A jelenlegi helyzet megítélésében ugyanakkor nem történt előrelépés.

Egyesült Államok

A tartós cikkek megrendelései júniusban havi alapon 0,3%-kal emelkedtek, ami jelentősen elmaradt a 2,5%-os várakozástól. A piac a májusi 4%-os visszaesés után erősebb fellendülésre számított. A gyengébb adat elsősorban a közlekedési szektor alacsonyabb keresletének tudható be. Az alapvető tőkejavak rendelései ugyanakkor stabilak maradtak, ami némileg javította a piaci hangulatot. Emellett jól látható volt az AI-hoz kapcsolódó beruházások növekedése: a júniusi emelkedést elsősorban a számítógépek és elektronikai berendezések (+3,1% hó/hó) vezették. Kedvező teljesítményt mutattak továbbá az alapfémek (+1,1% hó/hó), valamint az elektromos berendezések és készülékek (+0,9% hó/hó).

Kedd

Ausztrália

A Sydney-ben megrendezett Anika Foundation konferencián Michele Bullock, az Ausztrál Jegybank elnöke beszédet tartott. Kiemelte, hogy a maginfláció nagyrészt összhangban emelkedik az RBA májusi előrejelzéseivel, ugyanakkor továbbra is elfogadhatatlanul magas szinten van. Valószínűleg a belföldi kereslet további lassulására és a munkaerőpiac hűlésére lesz szükség. A piac számára ezek az üzenetek nem bizonyultak elég szigorúnak. A kamatemelési várakozások csökkentek, és a következő kamatemelést már nem árazzák teljes mértékben.

Makrogazdasági naptár

Kedd

Egyesült Államok: Conference Board fogyasztói bizalmi index (július)

Időpont: 15:00

Előző: 91,2

Várakozás: 92,4

API nyersolajkészlet-változás

Időpont: 21:30

Előző: +2,6 millió hordó

Várakozás: -1,5 millió hordó

Csütörtök

Ausztrália: CPI infláció (2. negyedév)

Időpont: 02:30

Előző: 4,1%

Várakozás: 4,1%

Gyorsjelentések

Piacnyitás előtt (BMO):

Boeing ($BA.US)

SNDL ($SNDL.US)

PayPal ($PYPL.US)

Coca-Cola ($KO.US)

Royal Caribbean ($RCL.US)

UPS ($UPS.US)

Corning ($GLW.US)

Piaczárás után (AMC):

Ford ($F.US)

Tilray ($TLRY.US)

Visa ($V.US)

Bloom Energy ($BE.US)

EA ($EA.US)

Seagate ($STX.US)

3 piac, amelyre érdemes figyelni

Nyersolaj

A hét elejét az Egyesült Államok és Irán közötti harcok felfüggesztéséről szóló hírek uralták, ami jelentős áresést okozott a főbb energiapiaci termékeknél. Az elmúlt órákban hírek érkeztek Irán és Omán tárgyalásairól, amely utóbbi kulcsszerepet játszik a konfliktus közvetítésében. A tárgyalások célja a Hormuzi-szoros tengeri forgalmára vonatkozó „mechanizmusok” kialakítása. Ennek ellenére a szoros gyakorlatilag továbbra is zárva maradt (a Kpler adatai szerint naponta legfeljebb néhány tucat hajó halad át rajta, szemben a normál körülmények között megszokott 80–140 hajóval).

US500

Az index hétfőn szinte változatlan szinten zárt. Az egyik oldalon az alacsonyabb olajárak támogatták a piacot, a másikon azonban a félvezetőszektor gyenge teljesítménye nyomás alatt tartotta azt. Az amerikai piac nyitása előtt több jelentős vállalat – köztük a Boeing, a PayPal és a Coca-Cola – teszi közzé gyorsjelentését.

EUR/USD

A devizapár továbbra is rendkívül érzékenyen reagál a piaci hangulat változásaira. Hétfőn áttörte az 1,141-es szintet, jelenleg azonban 1,137 körül mozog. A további irány szempontjából kulcsfontosságú lesz Warsh jegybankelnök szerdai sajtótájékoztatója.